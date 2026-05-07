Ціни на оренду квартир у Львові у травні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані по порталу нерухомості ЛУН Статистика , аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у травні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у травні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 19%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 16%, а ціна трикімнатних квартир піднялася на 32%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову

У травні 2026 року ціни орендодавців у Львові зберігають помірну динаміку: якщо у квітні «однушки» пропонували за 18 000 грн, то в травні ціна становить 19 900 грн, тобто на 10,6% більше. Водночас орендарі продовжують адаптуватися до нових реалій ринку: середня сума фактичних договорів піднялася до 17 100 гривень на місяць, тобто на 16,3% більше ніж минулого місяця (14 700 грн).

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Львові – травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:

Шевченківський — 22 100 грн

Сихівський — 20 000 грн.

Водночас до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у травні 2026 відносяться:

Франківський — 19 900 грн;

Залізничний — 17 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районам Львова – травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Тим часом до найбільш доступних районів відносяться:

Галицький — 16 700 грн;

Личаківський — 16 000 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 24 000 грн;

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – травень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас однокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:

Австрійський люкс – 15 000 грн;

Радянські типові проєкти – 13 000 грн;

Хрущовки – 12 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Львові становить 14 000 – 16 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (129) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові станом на травень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову

Станом на початок травня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир у Львові демонструє помірну стабільність. Якщо на початку квітня середня вартість фактично зданих квартир становила 18 400 гривень, а пропозиції орендодавців сягали 22 100 гривень, то до травня показники зросли до 23 000 грн від орендодавців та до 19 100 грн від орендарів, тобто на 4,1% та на 3,8% відповідно, за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові – травень 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають:

Шевченківський — 28 800 грн;

Франківський — 23 400 грн.

За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у травні 2026, до якого належать райони:

Галицький — 23 400 грн;

Залізничний — 22 100 грн;

Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:

Личаківський — 20 900 грн.;

Сихівський — 17 800 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові за районами – травень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 30 000 грн.

Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 30 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – травень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас двокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:

Австрійський люкс — 19 000 грн.

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках таких типів:

Радянські типові проєкти — 15 000 грн;

Хрущовки — 15 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Львові становить 14 000 – 16 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (83) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові – травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Також за даними порталу M2bomber найбільш поширеною ціною «двійок» можна вважати 28 000 грн. За такою ціною здають 20% двокімнатних квартир у Львові.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові – травень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову

Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у травні 2026 утримується на рівні квітня з мінімальними відхиленнями. Якщо на початку квітня 2026 року оренда трикімнатної квартири в середньому становила 28 800 грн, то на початку травня ринок пропонує за «трійку» 29 000 грн, тобто на 0,7% більше.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Львові – травень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі трикімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 37 000 грн.

Найдорожчі трикімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 37 000 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – травень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Львові становить 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (37) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові

Інфографіка: ЛУН Статистика

