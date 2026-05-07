Ціни на оренду квартир у Львові у травні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані по порталу нерухомості ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у травні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у травні 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 19%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 16%, а ціна трикімнатних квартир піднялася на 32%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову
У травні 2026 року ціни орендодавців у Львові зберігають помірну динаміку: якщо у квітні «однушки» пропонували за 18 000 грн, то в травні ціна становить 19 900 грн, тобто на 10,6% більше. Водночас орендарі продовжують адаптуватися до нових реалій ринку: середня сума фактичних договорів піднялася до 17 100 гривень на місяць, тобто на 16,3% більше ніж минулого місяця (14 700 грн).
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова
Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:
- Шевченківський — 22 100 грн
- Сихівський — 20 000 грн.
Водночас до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у травні 2026 відносяться:
- Франківський — 19 900 грн;
- Залізничний — 17 000 грн.
Тим часом до найбільш доступних районів відносяться:
- Галицький — 16 700 грн;
- Личаківський — 16 000 грн.
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) – 24 000 грн;
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.
Водночас однокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:
- Австрійський люкс – 15 000 грн;
- Радянські типові проєкти – 13 000 грн;
- Хрущовки – 12 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Львові становить 14 000 – 16 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (129) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову
Станом на початок травня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир у Львові демонструє помірну стабільність. Якщо на початку квітня середня вартість фактично зданих квартир становила 18 400 гривень, а пропозиції орендодавців сягали 22 100 гривень, то до травня показники зросли до 23 000 грн від орендодавців та до 19 100 грн від орендарів, тобто на 4,1% та на 3,8% відповідно, за даними ЛУН Статистика.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові по районах
Найдорожчими районами в цей раз виступають:
- Шевченківський — 28 800 грн;
- Франківський — 23 400 грн.
За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у травні 2026, до якого належать райони:
- Галицький — 23 400 грн;
- Залізничний — 22 100 грн;
Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:
- Личаківський — 20 900 грн.;
- Сихівський — 17 800 грн.
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) – 30 000 грн.
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.
Водночас двокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:
- Австрійський люкс — 19 000 грн.
Найдешевші варіанти можна знайти в будинках таких типів:
- Радянські типові проєкти — 15 000 грн;
- Хрущовки — 15 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Львові становить 14 000 – 16 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (83) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Також за даними порталу M2bomber найбільш поширеною ціною «двійок» можна вважати 28 000 грн. За такою ціною здають 20% двокімнатних квартир у Львові.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову
Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у травні 2026 утримується на рівні квітня з мінімальними відхиленнями. Якщо на початку квітня 2026 року оренда трикімнатної квартири в середньому становила 28 800 грн, то на початку травня ринок пропонує за «трійку» 29 000 грн, тобто на 0,7% більше.
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі трикімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) – 37 000 грн.
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Львові становить 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (37) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
