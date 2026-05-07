Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Готівковий курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Нерухомість
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на оренду квартир у Львові у травні 2026 (інфографіка)

Львів
Ціни на оренду квартир у Львові у травні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані по порталу нерухомості ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у травні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у травні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 19%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 16%, а ціна трикімнатних квартир піднялася на 32%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову

У травні 2026 року ціни орендодавців у Львові зберігають помірну динаміку: якщо у квітні «однушки» пропонували за 18 000 грн, то в травні ціна становить 19 900 грн, тобто на 10,6% більше. Водночас орендарі продовжують адаптуватися до нових реалій ринку: середня сума фактичних договорів піднялася до 17 100 гривень на місяць, тобто на 16,3% більше ніж минулого місяця (14 700 грн).

Фото 2 — Ціни на оренду квартир у Львові у травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Львові – травень 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:

  • Шевченківський — 22 100 грн
  • Сихівський — 20 000 грн.

Водночас до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у травні 2026 відносяться:

  • Франківський — 19 900 грн;
  • Залізничний — 17 000 грн.
Фото 3 — Ціни на оренду квартир у Львові у травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районам Львова – травень 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Тим часом до найбільш доступних районів відносяться:

  • Галицький — 16 700 грн;
  • Личаківський — 16 000 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

  • Новобудови (побудовані після 2010 року) – 24 000 грн;

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир у Львові у травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – травень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас однокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:

  • Австрійський люкс – 15 000 грн;
  • Радянські типові проєкти – 13 000 грн;
  • Хрущовки – 12 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Львові становить 14 000 – 16 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (129) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир у Львові у травні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові станом на травень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову

Станом на початок травня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир у Львові демонструє помірну стабільність. Якщо на початку квітня середня вартість фактично зданих квартир становила 18 400 гривень, а пропозиції орендодавців сягали 22 100 гривень, то до травня показники зросли до 23 000 грн від орендодавців та до 19 100 грн від орендарів, тобто на 4,1% та на 3,8% відповідно, за даними ЛУН Статистика.

Фото 6 — Ціни на оренду квартир у Львові у травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові – травень 2026 рік 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають:

  • Шевченківський — 28 800 грн;
  • Франківський — 23 400 грн.

За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у травні 2026, до якого належать райони:

  • Галицький — 23 400 грн;
  • Залізничний — 22 100 грн;

Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:

  • Личаківський — 20 900 грн.;
  • Сихівський — 17 800 грн.
Фото 7 — Ціни на оренду квартир у Львові у травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові за районами – травень 2026 
Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

  • Новобудови (побудовані після 2010 року) – 30 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Фото 8 — Ціни на оренду квартир у Львові у травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – травень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас двокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:

  • Австрійський люкс — 19 000 грн.

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках таких типів:

  • Радянські типові проєкти — 15 000 грн;
  • Хрущовки — 15 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Львові становить 14 000 – 16 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (83) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 9 — Ціни на оренду квартир у Львові у травні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові – травень 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Також за даними порталу M2bomber найбільш поширеною ціною «двійок» можна вважати 28 000 грн. За такою ціною здають 20% двокімнатних квартир у Львові.

Фото 10 — Ціни на оренду квартир у Львові у травні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові – травень 2026 
Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову

Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у травні 2026 утримується на рівні квітня з мінімальними відхиленнями. Якщо на початку квітня 2026 року оренда трикімнатної квартири в середньому становила 28 800 грн, то на початку травня ринок пропонує за «трійку» 29 000 грн, тобто на 0,7% більше.

Фото 11 — Ціни на оренду квартир у Львові у травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Львові – травень 2026 
Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі трикімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

  • Новобудови (побудовані після 2010 року) – 37 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Фото 12 — Ціни на оренду квартир у Львові у травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – травень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Львові становить 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (37) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 13 — Ціни на оренду квартир у Львові у травні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:

  • Ціни на оренду квартир у Києві у травні 2026 (інфографіка);
  • Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у травні 2026 (інфографіка);
  • Ціни на оренду квартир в Україні у травні 2026 (інфографіка).