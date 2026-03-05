- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на аренду квартир во Львове в марте 2025 года (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на март 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в марте 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
- Как изменились цены на аренду квартир во Львове в марте 2026 года
- Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове.
- Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир во Львове в марте 2026 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 7%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 8%, а цена трехкомнатных квартир поднялась на 22% только за последние полгода.
Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Львову
В марте 2026 цены арендодателей во Львове сохраняют восходящую динамику: если в феврале «однушки» предлагали за 18 800 грн, то в марте цена составляет 18 000 грн, то есть упала на 4,26%. В то же время, арендаторы продолжают адаптироваться к новым реалиям рынка: средняя сумма фактических договоров удерживается в районе 16 200 гривен в месяц: на 4,71% по сравнению с февралем (17 000 грн).
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова
Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Сыховский – 20 000 грн.
- Шевченковский – 19 600 грн;
В то же время к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в марте 2026 года относятся:
- Франковский — 19 000 грн;
- Железнодорожный — 17 400 грн.
Тем временем к наиболее доступным районам относятся:
- Галицкий — 16 000 грн;
- Лычаковский — 15 000 грн;
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:
- Новостройки (построены после 2010 года) – 21000 грн.
Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.
Однокомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в следующих домах:
- Австрийский люкс — 15000 грн;
- Хрущевки — 14000 грн;
- Советские типовые проекты — 13000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на март 2026 наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове составляет 16 000 — 18 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (170) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову
На начало марта 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир во Львове демонстрирует умеренную стабильность. Если в начале февраля средняя стоимость фактически сданных квартир составляла 18 200 гривен, а предложения арендодателей достигали 21 700 гривен, то к марту показатели несколько снизились: до 17 800 (т.е. упала на 2,20%) и 21 000 (на 3,23%) соответственно, по данным ЛУН Статистика.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове.
Самыми дорогими районами в этот раз выступают:
- Галицкий — 21 700 грн;
- Шевченковский — 21 700 грн.
За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в марте 2026 года, к которому принадлежат районы:
- Франковский — 21 700 грн;
- Сиховский — 21 700 грн.
Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:
- Железнодорожный — 20 000 грн;
- Лычаковский — 19 800 грн.
Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие двухкомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:
- Новостройки (построены после 2010 года) – 30 000 грн.
Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.
В то же время двухкомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в следующих домах:
- Австрийский люкс — 19 000 грн.
Самые дешевые варианты можно найти в домах таких типов:
- Советские типовые проекты — 15 000 грн;
- Хрущовки — 13 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на март 2026 наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир во Львове составляет 15 000 - 20 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (191) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Также по данным портала M2bomber наиболее распространенной ценой двоек можно считать 28 000 грн. По такой цене сдают 30% двухкомнатных квартир во Львове.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову
Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры во Львове в марте 2026 года удерживается на уровне февраля с минимальными отклонениями. Если в начале февраля 2026 аренда трехкомнатной квартиры в среднем составляла 27 000 грн, то в начале марта цена поднялась до 28 300 грн, то есть на 4,81%.
Средние цены аренды трехкомнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие трехкомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:
- Новостройки (построены после 2010 года) – 43 000 грн.
Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.
В то же время, трехкомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в следующих домах:
- Австрийский люкс — 20 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на март 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир во Львове составляет 20 000 - 22 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (24) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах:
- Цены на аренду квартир в Киеве в марте 2026 года (инфографика);
- Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в марте 2026 года (инфографика);
- Цены на аренду квартир в Украине в марте 2026 года (инфографика).