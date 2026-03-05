Цены на аренду квартир во Львове в марте 2025 года (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на март 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в марте 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир во Львове в марте 2026 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 7%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 8%, а цена трехкомнатных квартир поднялась на 22% только за последние полгода.

Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Львову

В марте 2026 цены арендодателей во Львове сохраняют восходящую динамику: если в феврале «однушки» предлагали за 18 800 грн, то в марте цена составляет 18 000 грн, то есть упала на 4,26%. В то же время, арендаторы продолжают адаптироваться к новым реалиям рынка: средняя сумма фактических договоров удерживается в районе 16 200 гривен в месяц: на 4,71% по сравнению с февралем (17 000 грн).

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове – март 2026

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова

Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

Сыховский – 20 000 грн.

Шевченковский – 19 600 грн;

В то же время к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в марте 2026 года относятся:

Франковский — 19 000 грн;

Железнодорожный — 17 400 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Львова – март 2026

Тем временем к наиболее доступным районам относятся:

Галицкий — 16 000 грн;

Лычаковский — 15 000 грн;

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:

Новостройки (построены после 2010 года) – 21000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки во Львове – март 2026 года

Однокомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в следующих домах:

Австрийский люкс — 15000 грн;

Хрущевки — 14000 грн;

Советские типовые проекты — 13000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на март 2026 наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове составляет 16 000 — 18 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (170) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове по состоянию на март 2026

Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову

На начало марта 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир во Львове демонстрирует умеренную стабильность. Если в начале февраля средняя стоимость фактически сданных квартир составляла 18 200 гривен, а предложения арендодателей достигали 21 700 гривен, то к марту показатели несколько снизились: до 17 800 (т.е. упала на 2,20%) и 21 000 (на 3,23%) соответственно, по данным ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове – март 2026

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове.

Самыми дорогими районами в этот раз выступают:

Галицкий — 21 700 грн;

Шевченковский — 21 700 грн.

За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в марте 2026 года, к которому принадлежат районы:

Франковский — 21 700 грн;

Сиховский — 21 700 грн.

Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:

Железнодорожный — 20 000 грн;

Лычаковский — 19 800 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове по районам – март 2026

Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие двухкомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:

Новостройки (построены после 2010 года) – 30 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки во Львове – март 2026 года

В то же время двухкомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в следующих домах:

Австрийский люкс — 19 000 грн.

Самые дешевые варианты можно найти в домах таких типов:

Советские типовые проекты — 15 000 грн;

Хрущовки — 13 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на март 2026 наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир во Львове составляет 15 000 - 20 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (191) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове – март 2026

Также по данным портала M2bomber наиболее распространенной ценой двоек можно считать 28 000 грн. По такой цене сдают 30% двухкомнатных квартир во Львове.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове – март 2026

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры во Львове в марте 2026 года удерживается на уровне февраля с минимальными отклонениями. Если в начале февраля 2026 аренда трехкомнатной квартиры в среднем составляла 27 000 грн, то в начале марта цена поднялась до 28 300 грн, то есть на 4,81%.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир во Львове – март 2026

Средние цены аренды трехкомнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие трехкомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:

Новостройки (построены после 2010 года) – 43 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам застройки во Львове – март 2026 года

В то же время, трехкомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в следующих домах:

Австрийский люкс — 20 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на март 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир во Львове составляет 20 000 - 22 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (24) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове.

