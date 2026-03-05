Ціни на оренду квартир у Львові у березні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на березень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у березні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у березні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 7%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 8%, а ціна трикімнатних квартир піднялася на 22% лише за останні півроку.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову

У березні 2026 року ціни орендодавців у Львові зберігають висхідну динаміку: якщо у лютому «однушки» пропонували за 18 800 грн, то в березні ціна становить 18 000 грн, тобто впала на 4,26%. Водночас орендарі продовжують адаптуватися до нових реалій ринку: середня сума фактичних договорів утримується в районі 16 200 гривень на місяць: на 4,71% у порівнянні з лютим (17 000 грн).

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Львові – березень 2026

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:

Сихівський — 20 000 грн.

Шевченківський — 19 600 грн;

Водночас до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у березні 2026 відносяться:

Франківський — 19 000 грн;

Залізничний — 17 400 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районам Львова – березень 2026

Тим часом до найбільш доступних районів відносяться:

Галицький — 16 000 грн;

Личаківський — 15 000 грн;

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 21 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – березень 2026

Водночас однокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:

Австрійський люкс – 15 000 грн;

Хрущовки – 14 000 грн;

Радянські типові проєкти – 13 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Львові становить 16 000 – 18 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (170) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові станом на березень 2026 року

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову

Станом на початок березня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир у Львові демонструє помірну стабільність. Якщо на початку лютого середня вартість фактично зданих квартир становила 18 200 гривень, а пропозиції орендодавців сягали 21 700 гривень, то до березня показники дещо знизилися: до 17 800 (тобто впала на 2,20%) та 21 000 (на 3,23%) відповідно, за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові – березень 2026 рік

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають:

Галицький — 21 700 грн;

Шевченківський — 21 700 грн.

За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у березні 2026, до якого належать райони:

Франківський — 21 700 грн;

Сихівський — 21 700 грн.

Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:

Залізничний — 20 000 грн;

Личаківський — 19 800 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові за районами – березень 2026

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 30 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – березень 2026 року

Водночас двокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:

Австрійський люкс — 19 000 грн.

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках таких типів:

Радянські типові проєкти — 15 000 грн;

Хрущовки — 13 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Львові становить 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (191) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові – березень 2026

Також за даними порталу M2bomber найбільш поширеною ціною “двійок” можна вважати 28 000 грн. За такою ціною здають 30% двокімнатних квартир у Львові.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові – березень 2026

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову

Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у березні 2026 утримується на рівні лютого з мінімальними відхиленнями. Якщо на початку лютого 2026 року оренда трикімнатної квартири в середньому становила 27 000 грн, то на початку березня ціна піднялася до 28 300 грн, тобто на 4,81%.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Львові – березень 2026

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі трикімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 43 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – березень 2026 року

Водночас трикімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:

Австрійський люкс — 20 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Львові становить 20 000 – 22 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (24) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові

