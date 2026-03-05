- Категорія
Ціни на оренду квартир у Львові у березні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на березень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у березні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у березні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у березні 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 7%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 8%, а ціна трикімнатних квартир піднялася на 22% лише за останні півроку.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову
У березні 2026 року ціни орендодавців у Львові зберігають висхідну динаміку: якщо у лютому «однушки» пропонували за 18 800 грн, то в березні ціна становить 18 000 грн, тобто впала на 4,26%. Водночас орендарі продовжують адаптуватися до нових реалій ринку: середня сума фактичних договорів утримується в районі 16 200 гривень на місяць: на 4,71% у порівнянні з лютим (17 000 грн).
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова
Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:
- Сихівський — 20 000 грн.
- Шевченківський — 19 600 грн;
Водночас до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у березні 2026 відносяться:
- Франківський — 19 000 грн;
- Залізничний — 17 400 грн.
Тим часом до найбільш доступних районів відносяться:
- Галицький — 16 000 грн;
- Личаківський — 15 000 грн;
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) – 21 000 грн.
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.
Водночас однокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:
- Австрійський люкс – 15 000 грн;
- Хрущовки – 14 000 грн;
- Радянські типові проєкти – 13 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Львові становить 16 000 – 18 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (170) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову
Станом на початок березня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир у Львові демонструє помірну стабільність. Якщо на початку лютого середня вартість фактично зданих квартир становила 18 200 гривень, а пропозиції орендодавців сягали 21 700 гривень, то до березня показники дещо знизилися: до 17 800 (тобто впала на 2,20%) та 21 000 (на 3,23%) відповідно, за даними ЛУН Статистика.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові по районах
Найдорожчими районами в цей раз виступають:
- Галицький — 21 700 грн;
- Шевченківський — 21 700 грн.
За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у березні 2026, до якого належать райони:
- Франківський — 21 700 грн;
- Сихівський — 21 700 грн.
Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:
- Залізничний — 20 000 грн;
- Личаківський — 19 800 грн.
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) – 30 000 грн.
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.
Водночас двокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:
- Австрійський люкс — 19 000 грн.
Найдешевші варіанти можна знайти в будинках таких типів:
- Радянські типові проєкти — 15 000 грн;
- Хрущовки — 13 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Львові становить 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (191) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Також за даними порталу M2bomber найбільш поширеною ціною “двійок” можна вважати 28 000 грн. За такою ціною здають 30% двокімнатних квартир у Львові.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову
Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у березні 2026 утримується на рівні лютого з мінімальними відхиленнями. Якщо на початку лютого 2026 року оренда трикімнатної квартири в середньому становила 27 000 грн, то на початку березня ціна піднялася до 28 300 грн, тобто на 4,81%.
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі трикімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) – 43 000 грн.
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.
Водночас трикімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках:
- Австрійський люкс — 20 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Львові становить 20 000 – 22 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (24) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
