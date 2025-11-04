Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2025 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на ноябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в ноябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2025

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 8%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 5%, а цена трехкомнатных квартир подскочила на 22%.

Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Львову

В ноябре 2025 года цены арендодателей во Львове стабилизировались после предыдущего роста, сохранившись на уровне 18 000 гривен, как и в середине октября. В то же время арендаторы демонстрируют более осторожное поведение: средняя сумма, которую они готовы платить, немного снизилась с 15 600 до 15 400 гривен (примерно на 1,28%), что свидетельствует о постепенном охлаждении спроса после летнего пика.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова

Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

Шевченковский — 19 600 грн;

Галицкий — 18 000 грн.

В то же время к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в ноябре 2025 относятся:

Сиховский — 17 000 грн;

Франковский — 17 100 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Львова – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Тем временем к наиболее доступным районам относятся:

Железнодорожный — 15 000 грн;

Лычаковский — 15 000 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам постройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах, как:

Новостройки (построенные после 2010 года) – 29 000 грн.

Спецпроекты (построенные с 1992 по 2010 годы) – 25 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам постройки во Львове – ноябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

В то же время однокомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:

Австрийский люкс – 21 000 грн.

Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:

Советские типовые проекты – 14 000 грн.

Хрущевка – 14 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове составляет 16 000 – 18 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (129) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове по состоянию на ноябрь 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

В то же время по данным m2bomber, около 25% однокомнатных квартир сдают за 23 000 грн в месяц.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове – ноябрь 2025, инфографика m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову

По состоянию на начало ноября 2025 года аренда двухкомнатных квартир во Львове упала в среднем на 8% по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале октября средняя стоимость фактически сданных квартир составляла 20 500 гривен, а предложения арендодателей достигали 23 000 гривен, то к ноябрю показатели изменились до 18 700 гривен для арендаторов (-8,78%) и 21 100 гривен для арендодателей (-8,26%) по данным ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове – ноябрь 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове по районам

Самыми дорогими районами в этот раз выступают:

Шевченковский — 23 000 грн;

Галицкий — 23 100 грн;

Франковский — 21 100 грн.

За ним идет средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в ноябре 2025, к которому относятся районы:

Лычаковский — 19 000 грн;

Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:

Железнодорожный — 16 900 грн.

Сиховский — 16 900 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове по районам – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам постройки

Самые дорогие двухкомнатные квартиры можно найти в домах, как:

Новостройки (построенные после 2010 года) — 29 000 грн.

Спецпроекты (построенные с 1992 по 2010 год) — 25 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам постройки во Львове – ноябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

В то же время двухкомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:

Австрийский люкс — 21 000 грн.

Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:

Хрущевки — 14 000 грн;

Советские типовые проекты — 14 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир во Львове составляет 15 000 – 20 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (149) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

В то же время по данным m2bomber, около 27% двухкомнатных квартир сдают за 17 000 грн в месяц.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове – ноябрь 2025, инфографика m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры во Львове в ноябре 2025 снизилась на 7,33% за последний месяц. Если в начале октября 2025 года аренда трехкомнатной квартиры могла стоить 27 300 грн в среднем, то в начале ноября цена упала до 25 300 такой же.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир во Львове – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Галицком районе – 33 700 грн.

Средний ценовой сегмент наблюдается в таких районах, как:

Франковский — 25 300 грн;

Шевченковский — 23 200 грн.

Более дешевую аренду предлагают владельцы квартир в Железнодорожном районе – 19 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир во Львове по районам – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам постройки

Самые дорогие трехкомнатные квартиры можно найти в домах, как:

Новостройки (построенные после 2010 года) — 37 000 грн.

Австрийский люкс — 29 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам постройки во Львове – ноябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:

Советские типовые проекты – 16 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир во Львове составляет 16 000 – 18 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (29) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове, инфографика: ЛУН Статистика

В то же время по данным m2bomber, около 20% трехкомнатных квартир сдают за 18 200 грн в месяц.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове – ноябрь 2025, инфографика m2bomber

