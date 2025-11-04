Запланована подія 2

Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2025 (инфографика)

Львов
Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2025 года (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на ноябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в ноябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2025

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 8%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 5%, а цена трехкомнатных квартир подскочила на 22%.

Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Львову

В ноябре 2025 года цены арендодателей во Львове стабилизировались после предыдущего роста, сохранившись на уровне 18 000 гривен, как и в середине октября. В то же время арендаторы демонстрируют более осторожное поведение: средняя сумма, которую они готовы платить, немного снизилась с 15 600 до 15 400 гривен (примерно на 1,28%), что свидетельствует о постепенном охлаждении спроса после летнего пика.

Фото 2 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова

Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

  • Шевченковский — 19 600 грн;
  • Галицкий — 18 000 грн.

В то же время к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в ноябре 2025 относятся:

  • Сиховский — 17 000 грн;
  • Франковский — 17 100 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Львова – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Тем временем к наиболее доступным районам относятся:

  • Железнодорожный — 15 000 грн;
  • Лычаковский — 15 000 грн.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам постройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах, как:

  • Новостройки (построенные после 2010 года) – 29 000 грн.
  • Спецпроекты (построенные с 1992 по 2010 годы) – 25 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Фото 4 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам постройки во Львове – ноябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

В то же время однокомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:

  • Австрийский люкс – 21 000 грн.

Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:

  • Советские типовые проекты – 14 000 грн.
  • Хрущевка – 14 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове составляет 16 000 – 18 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (129) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 5 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2025 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове по состоянию на ноябрь 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

В то же время по данным m2bomber, около 25% однокомнатных квартир сдают за 23 000 грн в месяц.

Фото 6 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2025 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове – ноябрь 2025, инфографика m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову

По состоянию на начало ноября 2025 года аренда двухкомнатных квартир во Львове упала в среднем на 8% по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале октября средняя стоимость фактически сданных квартир составляла 20 500 гривен, а предложения арендодателей достигали 23 000 гривен, то к ноябрю показатели изменились до 18 700 гривен для арендаторов (-8,78%) и 21 100 гривен для арендодателей (-8,26%) по данным ЛУН Статистика.

Фото 7 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове – ноябрь 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове по районам

Самыми дорогими районами в этот раз выступают:

  • Шевченковский — 23 000 грн;
  • Галицкий — 23 100 грн;
  • Франковский — 21 100 грн.

За ним идет средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в ноябре 2025, к которому относятся районы:

  • Лычаковский — 19 000 грн;

Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:

  • Железнодорожный — 16 900 грн.
  • Сиховский — 16 900 грн.
Фото 8 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове по районам – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам постройки

Самые дорогие двухкомнатные квартиры можно найти в домах, как:

  • Новостройки (построенные после 2010 года) — 29 000 грн.
  • Спецпроекты (построенные с 1992 по 2010 год) — 25 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Фото 9 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам постройки во Львове – ноябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

В то же время двухкомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:

  • Австрийский люкс — 21 000 грн.

Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:

  • Хрущевки — 14 000 грн;
  • Советские типовые проекты — 14 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир во Львове составляет 15 000 – 20 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (149) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 10 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2025 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

В то же время по данным m2bomber, около 27% двухкомнатных квартир сдают за 17 000 грн в месяц.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове – ноябрь 2025, инфографика m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры во Львове в ноябре 2025 снизилась на 7,33% за последний месяц. Если в начале октября 2025 года аренда трехкомнатной квартиры могла стоить 27 300 грн в среднем, то в начале ноября цена упала до 25 300 такой же.

Фото 11 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир во Львове – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают в Галицком районе – 33 700 грн.

Средний ценовой сегмент наблюдается в таких районах, как:

  • Франковский — 25 300 грн;
  • Шевченковский — 23 200 грн.

Более дешевую аренду предлагают владельцы квартир в Железнодорожном районе – 19 000 грн.

Фото 12 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир во Львове по районам – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам постройки

Самые дорогие трехкомнатные квартиры можно найти в домах, как:

  • Новостройки (построенные после 2010 года) — 37 000 грн.
  • Австрийский люкс — 29 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Фото 13 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам постройки во Львове – ноябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:

  • Советские типовые проекты – 16 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир во Львове составляет 16 000 – 18 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (29) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 14 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2025 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове, инфографика: ЛУН Статистика

В то же время по данным m2bomber, около 20% трехкомнатных квартир сдают за 18 200 грн в месяц.

Фото 15 — Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2025 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове – ноябрь 2025, инфографика m2bomber

