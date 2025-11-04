Запланована подія 2

Нерухомість
Дата публікації
Львів
Ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2025 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на листопад 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у листопаді 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2025

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 8%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 5%, а і ціна трикімнатних квартир підскочила на 22%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову

У листопаді 2025 року ціни орендодавців у Львові стабілізувалися після попереднього зростання, зберігшись на рівні 18 000 гривень, як і у середині жовтня. Водночас орендарі демонструють обережнішу поведінку: середня сума, яку вони готові платити, трохи знизилася з 15 600 до 15 400 гривень (приблизно на 1,28%), що свідчить про поступове охолодження попиту після літнього піку.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Львові – листопад 2025, інфографіка: ЛУН Статистика
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:

  • Шевченківський — 19 600 грн; 
  • Галицький — 18 000 грн. 

Водночас, до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у листопаді 2025 відносяться:

  • Сихівський — 17 000 грн;
  • Франківський — 17 100 грн.
Фото 3 — Ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Львова – листопад 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Тим часом, до найбільш доступних районів відносяться:

  • Залізничний — 15 000 грн; 
  • Личаківський — 15 000 грн.
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках, як:

  • Новобудови (побудовані після 2010 року) – 29 000 грн.
  • Спецроєкти (побудовані з 1992 по 2010 роки) – 25 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2025 (інфографіка)
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – листопад 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас однокімнатні квартири "середнього цінового сегменту" можна знайти в таких будинках, по типу:

  • Австрійський люкс – 21 000 грн.

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:

  • Радянські типові проєкти – 14 000 грн.
  • Хрущовка – 14 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Львові становить 16 000 – 18 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (129) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2025 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові станом на листопад  2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними m2bomber, близько 25% однокімнатних квартир здають за 23 000 грн на місяць. 

Фото 6 — Ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2025 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові – листопад 2025, інфографіка m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову

Станом на початок листопада 2025 року оренда двокімнатних квартир у Львові впала в середньому на 8% порівняно з минулим місяцем. Якщо на початку жовтня середня вартість фактично зданих квартир становила 20 500 гривень, а пропозиції орендодавців сягали 23 000 гривень, то до листопада показники змінилися до 18 700 гривень для орендарів (-8,78%) та 21 100 гривень для орендодавців (-8,26%) за даними ЛУН Статистика.

Фото 7 — Ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові – листопад 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають:

  • Шевченківський — 23 000 грн; 
  • Галицький — 23 100 грн; 
  • Франківський — 21 100 грн.

За ним йде середній сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у листопаді 2025, до якого належать райони:

  • Личаківський — 19 000 грн; 

Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:

  • Залізничний — 16 900 грн.
  • Сихівський — 16 900 грн.
Фото 8 — Ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові за районами – листопад 2025, інфографіка ЛУН Статистика
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках, як:

  • Новобудови (побудовані після 2010 року) — 29 000 грн.
  • Спецпроєкти (побудовані з 1992 по 2010 рік) — 25 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Фото 9 — Ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2025 (інфографіка)
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – листопад 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас двокімнатні квартири "середнього цінового сегменту" можна знайти в таких будинках, по типу:

  • Австрійський люкс — 21 000 грн.

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:

  • Хрущовки — 14 000 грн; 
  • Радянські типові проєкти — 14 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Львові становить 15 000 – 20 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (149) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 10 — Ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2025 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові – листопад 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Водночас, за даними m2bomber, близько 27% двокімнатних квартир здають за 17 000 грн на місяць. 

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові – листопад 2025, інфографіка m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову

Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у листопаді 2025 знизилася на 7,33% за останній місяць. Якщо на початку жовтня 2025 року оренда трикімнатної квартири могла вартувати 27 300 грн у середньому, то на початку листопада ціна впала до 25 300 такою самою.

Фото 11 — Ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Львові – листопад 2025, інфографіка ЛУН Статистика
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у Галицькому районі – 33 700 грн.

Середній ціновий сегмент спостерігається у таких районах, як:

  • Франківський — 25 300 грн;
  • Шевченківський — 23 200 грн.

Дешевшу оренду пропонують власники квартир у Залізничному районі – 19 000 грн. 

Фото 12 — Ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Львові за районами – листопад 2025, інфографіка: ЛУН Статистика
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі трикімнатні квартири можна знайти у будинках, як:

  • Новобудови (побудовані після 2010 року) — 37 000 грн.
  • Австрійський люкс — 29 000 грн. 

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Фото 13 — Ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2025 (інфографіка)
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – листопад 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:

  • Радянські типові проєкти – 16 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Львові становить 16 000 – 18 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (29) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 14 — Ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2025 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові, інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, за даними m2bomber, близько 20% трикімнатних квартир здають за 18 200 грн на місяць. 

Фото 15 — Ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2025 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові – листопад 2025, інфографіка m2bomber

