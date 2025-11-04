- Категорія
Ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2025 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на листопад 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у листопаді 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2025
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2025
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 8%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 5%, а і ціна трикімнатних квартир підскочила на 22%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову
У листопаді 2025 року ціни орендодавців у Львові стабілізувалися після попереднього зростання, зберігшись на рівні 18 000 гривень, як і у середині жовтня. Водночас орендарі демонструють обережнішу поведінку: середня сума, яку вони готові платити, трохи знизилася з 15 600 до 15 400 гривень (приблизно на 1,28%), що свідчить про поступове охолодження попиту після літнього піку.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова
Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:
- Шевченківський — 19 600 грн;
- Галицький — 18 000 грн.
Водночас, до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у листопаді 2025 відносяться:
- Сихівський — 17 000 грн;
- Франківський — 17 100 грн.
Тим часом, до найбільш доступних районів відносяться:
- Залізничний — 15 000 грн;
- Личаківський — 15 000 грн.
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках, як:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) – 29 000 грн.
- Спецроєкти (побудовані з 1992 по 2010 роки) – 25 000 грн.
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.
Водночас однокімнатні квартири "середнього цінового сегменту" можна знайти в таких будинках, по типу:
- Австрійський люкс – 21 000 грн.
Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:
- Радянські типові проєкти – 14 000 грн.
- Хрущовка – 14 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Львові становить 16 000 – 18 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (129) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас, за даними m2bomber, близько 25% однокімнатних квартир здають за 23 000 грн на місяць.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову
Станом на початок листопада 2025 року оренда двокімнатних квартир у Львові впала в середньому на 8% порівняно з минулим місяцем. Якщо на початку жовтня середня вартість фактично зданих квартир становила 20 500 гривень, а пропозиції орендодавців сягали 23 000 гривень, то до листопада показники змінилися до 18 700 гривень для орендарів (-8,78%) та 21 100 гривень для орендодавців (-8,26%) за даними ЛУН Статистика.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові по районах
Найдорожчими районами в цей раз виступають:
- Шевченківський — 23 000 грн;
- Галицький — 23 100 грн;
- Франківський — 21 100 грн.
За ним йде середній сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у листопаді 2025, до якого належать райони:
- Личаківський — 19 000 грн;
Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:
- Залізничний — 16 900 грн.
- Сихівський — 16 900 грн.
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках, як:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 29 000 грн.
- Спецпроєкти (побудовані з 1992 по 2010 рік) — 25 000 грн.
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.
Водночас двокімнатні квартири "середнього цінового сегменту" можна знайти в таких будинках, по типу:
- Австрійський люкс — 21 000 грн.
Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:
- Хрущовки — 14 000 грн;
- Радянські типові проєкти — 14 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Львові становить 15 000 – 20 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (149) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас, за даними m2bomber, близько 27% двокімнатних квартир здають за 17 000 грн на місяць.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові – листопад 2025, інфографіка m2bomber
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову
Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у листопаді 2025 знизилася на 7,33% за останній місяць. Якщо на початку жовтня 2025 року оренда трикімнатної квартири могла вартувати 27 300 грн у середньому, то на початку листопада ціна впала до 25 300 такою самою.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у Галицькому районі – 33 700 грн.
Середній ціновий сегмент спостерігається у таких районах, як:
- Франківський — 25 300 грн;
- Шевченківський — 23 200 грн.
Дешевшу оренду пропонують власники квартир у Залізничному районі – 19 000 грн.
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі трикімнатні квартири можна знайти у будинках, як:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 37 000 грн.
- Австрійський люкс — 29 000 грн.
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.
Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:
- Радянські типові проєкти – 16 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Львові становить 16 000 – 18 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (29) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас, за даними m2bomber, близько 20% трикімнатних квартир здають за 18 200 грн на місяць.
