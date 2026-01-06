Запланована подія 2

Цены на аренду квартир во Львове в январе 2025 года (инфографика)

Львов
Цены на аренду квартир во Львове в январе 2025 года (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на январь 2026 года. 

Смотрите подробный анализ арендных цен в январе 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир во Львове в январе 2026 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена аренды однокомнатных квартир поднялась на 4%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 8%, а цена трехкомнатных квартир подскочила на 10%.

Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Львову

В январе 2026 цены арендодателей во Львове стабилизировались после предыдущего роста, сохранившись на уровне 17 500 гривен.

В то же время, арендаторы теперь готовы платить еще меньше: средняя сумма, которую они готовы платить, немного опустилась с 14 500 до 14 000 гривен (приблизительно на 3,4%).

Фото 2 — Цены на аренду квартир во Львове в январе 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове – январь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова

Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

  • Шевченковский – 20 000 грн;
  • Сыховский - 18 000 грн.

В то же время, к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в январе 2026 года относятся:

  • Франковский – 17 400 грн;
  • Галицкий – 17 000 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир во Львове в январе 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Львова – январь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Между тем, к наиболее доступным районам относятся:

  • Лычаковский – 15 000 грн;
  • Железнодорожный – 14 400 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах, как:

  • Новостройки (построены после 2010 года) – 22 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Фото 4 — Цены на аренду квартир во Львове в январе 2025 года (инфографика)
Средние цены аренды 1-комнатных квартир во Львове – январь 2026 года Инфографика: ЛУН Статистика

Однокомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:

  • Австрийский люкс – 15000 грн;
  • Советские типовые проекты – 12000 грн;
  • Хрущевки – 12000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове.

Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове составляет 14 000 – 16 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (137) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 5 — Цены на аренду квартир во Львове в январе 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове по состоянию на январь 2026 года.
Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время согласно данным портала M2bomber, во Львове 16,7% однокомнатных квартир сдают за 6 000 грн в месяц. И такой же процент квартир сдаются чуть ли не в четыре раза дороже – за 21 000 грн.

Фото 6 — Цены на аренду квартир во Львове в январе 2025 года (инфографика)

Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову

По состоянию на начало января 2026 аренда двухкомнатных квартир во Львове упала в среднем на 8% по сравнению с прошлым месяцем.

Если в начале декабря средняя стоимость фактически сданных квартир составляла 16900 гривен, а предложения арендодателей достигали 21000 гривен, то к январю показатели изменились до 16500 гривен для арендаторов (-2,4%) и до 20500 гривен для арендодателей по данным ЛУН Статистика.

Фото 7 — Цены на аренду квартир во Львове в январе 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове – январь 2026 год.
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове.

Самыми дорогими районами в этот раз выступают:

  • Шевченковский – 23 400 грн;
  • Галицкий – 23 400 грн;
  • Франковский – 21 300 грн.

За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в январе 2026 года, к которому принадлежат районы:

  • Лычаковский – 19 000 грн;

Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:

  • Железнодорожный – 17 000 грн.
  • Сыховский – 16 000 грн.
Фото 8 — Цены на аренду квартир во Львове в январе 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове по районам – январь 2026
Инфографика ЛУН Статистика

Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие двухкомнатные квартиры можно найти в домах, как:

  • Новостройки (построены после 2010 года) – 29 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Фото 9 — Цены на аренду квартир во Львове в январе 2025 года (инфографика)
Средние цены аренды 2-комнатных квартир во Львове – январь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Одновременно двухкомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:

  • Австрийский люкс — 20 000 грн.

Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:

  • Хрущевки – 13 000 грн;
  • Советские типовые проекты – 15 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове.

Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир во Львове составляет 15 000 – 20 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (171) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 10 — Цены на аренду квартир во Львове в январе 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове – январь 2026
Инфографика ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры во Львове в январе 2026 года фактически не изменилась за последний месяц. Если в начале декабря 2025 аренда трехкомнатной квартиры могла стоить 25 500 грн в среднем, то в начале января цена осталась такой же.

Фото 11 — Цены на аренду квартир во Львове в январе 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир во Львове – январь 2026
Инфографика ЛУН Статистика

Средние цены аренды трехкомнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие трехкомнатные квартиры можно найти в домах, как:

  • Новостройки (построены после 2010 года) – 34 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Фото 12 — Цены на аренду квартир во Львове в январе 2025 года (инфографика)
Средние цены аренды 3-комнатных квартир во Львове – январь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:

  • Советские типовые проекты – 16000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове.

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на январь 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир во Львове составляет 14 000 – 16 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (27) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 13 — Цены на аренду квартир во Львове в январе 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове.
Инфографика: ЛУН Статистика

Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах:

  • Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года (инфографика);
  • Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в январе 2026 года (инфографика);
  • Цены на аренду квартир в Украине в январе 2026 года (инфографика).