Цены на аренду квартир во Львове в январе 2025 года (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на январь 2026 года.
Смотрите подробный анализ арендных цен в январе 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
- Как изменились цены на аренду квартир во Львове в январе 2026 года
- Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове.
- Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове.
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир во Львове в январе 2026 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена аренды однокомнатных квартир поднялась на 4%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 8%, а цена трехкомнатных квартир подскочила на 10%.
Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Львову
В январе 2026 цены арендодателей во Львове стабилизировались после предыдущего роста, сохранившись на уровне 17 500 гривен.
В то же время, арендаторы теперь готовы платить еще меньше: средняя сумма, которую они готовы платить, немного опустилась с 14 500 до 14 000 гривен (приблизительно на 3,4%).
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова
Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Шевченковский – 20 000 грн;
- Сыховский - 18 000 грн.
В то же время, к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в январе 2026 года относятся:
- Франковский – 17 400 грн;
- Галицкий – 17 000 грн.
Между тем, к наиболее доступным районам относятся:
- Лычаковский – 15 000 грн;
- Железнодорожный – 14 400 грн.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах, как:
- Новостройки (построены после 2010 года) – 22 000 грн.
Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.
Однокомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:
- Австрийский люкс – 15000 грн;
- Советские типовые проекты – 12000 грн;
- Хрущевки – 12000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове.
Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове составляет 14 000 – 16 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (137) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время согласно данным портала M2bomber, во Львове 16,7% однокомнатных квартир сдают за 6 000 грн в месяц. И такой же процент квартир сдаются чуть ли не в четыре раза дороже – за 21 000 грн.
Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове.
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову
По состоянию на начало января 2026 аренда двухкомнатных квартир во Львове упала в среднем на 8% по сравнению с прошлым месяцем.
Если в начале декабря средняя стоимость фактически сданных квартир составляла 16900 гривен, а предложения арендодателей достигали 21000 гривен, то к январю показатели изменились до 16500 гривен для арендаторов (-2,4%) и до 20500 гривен для арендодателей по данным ЛУН Статистика.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове.
Самыми дорогими районами в этот раз выступают:
- Шевченковский – 23 400 грн;
- Галицкий – 23 400 грн;
- Франковский – 21 300 грн.
За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в январе 2026 года, к которому принадлежат районы:
- Лычаковский – 19 000 грн;
Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:
- Железнодорожный – 17 000 грн.
- Сыховский – 16 000 грн.
Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие двухкомнатные квартиры можно найти в домах, как:
- Новостройки (построены после 2010 года) – 29 000 грн.
Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.
Одновременно двухкомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:
- Австрийский люкс — 20 000 грн.
Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:
- Хрущевки – 13 000 грн;
- Советские типовые проекты – 15 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове.
Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир во Львове составляет 15 000 – 20 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (171) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову
Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры во Львове в январе 2026 года фактически не изменилась за последний месяц. Если в начале декабря 2025 аренда трехкомнатной квартиры могла стоить 25 500 грн в среднем, то в начале января цена осталась такой же.
Средние цены аренды трехкомнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие трехкомнатные квартиры можно найти в домах, как:
- Новостройки (построены после 2010 года) – 34 000 грн.
Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.
Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:
- Советские типовые проекты – 16000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове.
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на январь 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир во Львове составляет 14 000 – 16 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (27) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
