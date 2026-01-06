- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на оренду квартир у Львові у січні 2025 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на січень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у січні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у січні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у січні 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 4%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 8%, а ціна трикімнатних квартир підскочила на 10%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову
У січні 2026 року ціни орендодавців у Львові стабілізувалися після попереднього зростання, зберігшись на рівні 17 500 гривень.
Водночас орендарі тепер готові платити ще менше: середня сума, яку вони готові платити, трохи опустилася з 14 500 до 14 000 гривень (приблизно на 3,4%).
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова
Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:
- Шевченківський — 20 000 грн;
- Сихівський — 18 000 грн.
Водночас, до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у січні 2026 відносяться:
- Франківський — 17 400 грн;
- Галицький — 17 000 грн.
Тим часом, до найбільш доступних районів відносяться:
- Личаківський — 15 000 грн;
- Залізничний — 14 400 грн.
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках, як:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) – 22 000 грн.
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.
Водночас однокімнатні квартири "середнього цінового сегменту" можна знайти в таких будинках, по типу:
- Австрійський люкс – 15 000 грн;
- Радянські типові проєкти – 12 000 грн;
- Хрущовки – 12 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Львові становить 14 000 – 16 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (137) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас, згідно з даними порталу M2bomber, у Львові 16,7% однокімнатних квартир здають за 6 000 грн на місяць. І такий самий відсоток квартир здаються чи не у чотири рази дорожче – за 21 000 грн.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову
Станом на початок січня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Львові впала в середньому на 8% порівняно з минулим місяцем.
Якщо на початку грудня середня вартість фактично зданих квартир становила 16 900 гривень, а пропозиції орендодавців сягали 21 000 гривень, то до січня показники змінилися до 16 500 гривень для орендарів (-2,4%) та до 20 500 гривень для орендодавців за даними ЛУН Статистика.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові по районах
Найдорожчими районами в цей раз виступають:
- Шевченківський — 23 400 грн;
- Галицький — 23 400 грн;
- Франківський — 21 300 грн.
За ним йде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у січні 2026, до якого належать райони:
- Личаківський — 19 000 грн;
Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:
- Залізничний — 17 000 грн.
- Сихівський — 16 000 грн.
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках, як:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) – 29 000 грн.
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.
Водночас двокімнатні квартири "середнього цінового сегменту" можна знайти в таких будинках, по типу:
- Австрійський люкс — 20 000 грн.
Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:
- Хрущовки — 13 000 грн;
- Радянські типові проєкти — 15 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Львові становить 15 000 – 20 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (171) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову
Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у січні 2026 фактично не змінилося за останній місяць. Якщо на початку грудня 2025 року оренда трикімнатної квартири могла вартувати 25 500 грн у середньому, то на початку січня ціна залишилася такою самою.
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі трикімнатні квартири можна знайти у будинках, як:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 34 000 грн.
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.
Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:
- Радянські типові проєкти – 16 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Львові становить 14 000 – 16 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (27) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:
- Ціни на оренду квартир у Києві у січні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у січні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир в Україні у січні 2026 (інфографіка).