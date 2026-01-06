Ціни на оренду квартир у Львові у січні 2025 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на січень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у січні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у січні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 4%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 8%, а ціна трикімнатних квартир підскочила на 10%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову

У січні 2026 року ціни орендодавців у Львові стабілізувалися після попереднього зростання, зберігшись на рівні 17 500 гривень.

Водночас орендарі тепер готові платити ще менше: середня сума, яку вони готові платити, трохи опустилася з 14 500 до 14 000 гривень (приблизно на 3,4%).

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Львові – січень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:

Шевченківський — 20 000 грн;

Сихівський — 18 000 грн.

Водночас, до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у січні 2026 відносяться:

Франківський — 17 400 грн;

Галицький — 17 000 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Львова – січень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Тим часом, до найбільш доступних районів відносяться:

Личаківський — 15 000 грн;

Залізничний — 14 400 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 22 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – січень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас однокімнатні квартири "середнього цінового сегменту" можна знайти в таких будинках, по типу:

Австрійський люкс – 15 000 грн;

Радянські типові проєкти – 12 000 грн;

Хрущовки – 12 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Львові становить 14 000 – 16 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (137) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові станом на січень 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас, згідно з даними порталу M2bomber, у Львові 16,7% однокімнатних квартир здають за 6 000 грн на місяць. І такий самий відсоток квартир здаються чи не у чотири рази дорожче – за 21 000 грн.

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову

Станом на початок січня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Львові впала в середньому на 8% порівняно з минулим місяцем.

Якщо на початку грудня середня вартість фактично зданих квартир становила 16 900 гривень, а пропозиції орендодавців сягали 21 000 гривень, то до січня показники змінилися до 16 500 гривень для орендарів (-2,4%) та до 20 500 гривень для орендодавців за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові – січень 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають:

Шевченківський — 23 400 грн;

Галицький — 23 400 грн;

Франківський — 21 300 грн.

За ним йде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у січні 2026, до якого належать райони:

Личаківський — 19 000 грн;

Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:

Залізничний — 17 000 грн.

Сихівський — 16 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові за районами – січень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 29 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – січень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас двокімнатні квартири "середнього цінового сегменту" можна знайти в таких будинках, по типу:

Австрійський люкс — 20 000 грн.

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:

Хрущовки — 13 000 грн;

Радянські типові проєкти — 15 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Львові становить 15 000 – 20 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (171) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові – січень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову

Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у січні 2026 фактично не змінилося за останній місяць. Якщо на початку грудня 2025 року оренда трикімнатної квартири могла вартувати 25 500 грн у середньому, то на початку січня ціна залишилася такою самою.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Львові – січень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі трикімнатні квартири можна знайти у будинках, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 34 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – січень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:

Радянські типові проєкти – 16 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Львові становить 14 000 – 16 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (27) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львов

Інфографіка: ЛУН Статистика

