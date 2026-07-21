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Цены на первичке в Киеве в июле 2026 (инфографика)

Киев
Цены на первичке в Киеве в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы показать, как сложилась ситуация на первичном рынке недвижимости Киева по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор цен на новостройки в июле 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям читайте в этом материале.

Как изменились цены на новостройки в Киеве в июле 2026

По состоянию на июль 2026 года первичный рынок Киева сохраняет умеренную ценовую динамику, которая наблюдалась и месяцем ранее. По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках столицы остается близкой к показателям июня, с небольшими колебаниями в отдельных сегментах. Цены за квадратный метр на июль такие:

  • Эконом — около 44 000 грн (рост примерно на 7% за год);
  • Комфорт — около 54 000 грн (рост примерно на 14% за год);
  • Бизнес — 81 000 грн (рост примерно на 9% за год).

На рынок и далее влияют государственные ипотечные программы, активность застройщиков и ограниченный объем нового ввода жилья в эксплуатацию. Подробнее ситуацию по районам и ценам рассмотрим ниже.

Цены на новостройки в Киеве по районам

Самые дорогие квартиры в новостройках, как и прежде, сосредоточены в центральных районах столицы. К самым дорогим районам для покупки первичной недвижимости в июле относятся:

  • Печерский — 126 000 грн/кв. м;
  • Шевченковский — 78 600 грн/кв. м;
  • Оболонский — 61 300 грн/кв. м.

К районам со средним сегментом цен на первичном рынке в июле 2026 относятся:

  • Подольский — 72 100 грн/кв. м;
  • Голосеевский — 64 000 грн/кв. м;
  • Соломенский — 57 000 грн/кв. м;
Фото 2 — Цены на первичке в Киеве в июле 2026 (инфографика)
Медиана цены квадратного метра в новостройках по районам Киева — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самое доступное жилье на первичном рынке Киева традиционно можно найти в таких районах:

  • Днепровский — 51 500 грн/кв. м;
  • Дарницкий — 49 700  грн/кв. м;
  • Деснянский — 37 000 грн/кв. м; 

В киевской агломерации также сохраняются более доступные предложения:

  • Вишневое — 49 700 грн;
  •  Ирпень — 49 400 грн;
  •  Софиевская Борщаговка — 44 700 грн;
  •  Петропавловская Борщаговка — 44 000 грн;
  •  Крюковщина — 42 700 грн;
  •  Вышгород — 40 200 грн;
  •  Борисполь — 40 000 грн;
  •  Буча — 39 500 грн;
  •  Гатное — 38 100 грн;
  •  Бровары — 38 000 грн;
  •  Гостомель — 34 200 грн.

Аналитики рынка продолжают фиксировать постепенное увеличение разрыва между ценами в центральных и периферийных районах Киева. На это влияют как стоимость земли, так и разный уровень спроса на жилье в конкретных локациях.

Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по классам жилья

Помимо районного распределения, существенно на цену влияет класс жилого комплекса. Самые дорогие предложения на первичном рынке Киева в июле 2026 представлены в таких сегментах:

  • Премиум-класс — 162 000 грн/кв. м;
  • Бизнес-класс — 80 600 грн/кв. м.
Фото 3 — Цены на первичке в Киеве в июле 2026 (инфографика)
Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по классам жилья в Киеве — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самыми массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:

  • Комфорт-класс — 54 300 грн/кв. м;
  •  Эконом-класс — 44 000 грн/кв. м.

Премиум-класс остается самым дорогим сегментом первичного рынка. Эконом-, комфорт- и бизнес-классы, напротив, держатся в более низком ценовом диапазоне с более умеренной динамикой.

Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по Киеву

По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра на первичном рынке Киева в июле 2026 года составляет около 62 700 грн. Одним из факторов поддержки спроса на первичное жилье остается государственная программа кредитования и ипотеки «єОселя».

Фото 4 — Цены на первичке в Киеве в июле 2026 (инфографика)
Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по Киеву — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена квадратного метра в новостройках Киева

Согласно данным M2Bomber, по состоянию на июль 2026 года самая распространенная цена квадратного метра среди объявлений на первичном рынке Киева составляет 21 000 грн. Речь идет не о среднерыночной цене, а о значении, которое чаще всего встречается среди опубликованных предложений: на этот диапазон приходится 9% всех объявлений, что соответствует сегменту комфорт- и эконом-класса.

Фото 5 — Цены на первичке в Киеве в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена квадратного метра в новостройках Киева по состоянию на июль 2026 года
Инфографика: m2bomber.com

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