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Ціни на первинці в Києві в липні 2026 (інфографіка)

Київ
Ціни на первинці в Києві в липні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб показати, як склалася ситуація на первинному ринку нерухомості Києва станом на липень 2026 року. Детальний огляд цін на новобудови у липні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях читайте у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на новобудови в Києві в липні 2026

Станом на липень 2026 року первинний ринок Києва зберігає помірну цінову динаміку, яка спостерігалась і місяцем раніше. За даними ЛУН Статистика, медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах столиці залишається близькою до показників червня, з невеликими коливаннями в окремих сегментах. Ціни за квадратний метр на липень такі:

  • Економ — близько 44 000 грн (зростання приблизно на 7% за рік);
  • Комфорт — близько 54 000 грн (зростання приблизно на 14% за рік);
  • Бізнес — 81 000 грн (зростання приблизно на 9% за рік).

На ринок і надалі впливають державні іпотечні програми, активність забудовників та обмежений обсяг нового введення житла в експлуатацію. Детальніше ситуацію по районах та цінах розглянемо нижче.

Ціни на новобудови в Києві по районах

Найдорожчі квартири у новобудовах, як і раніше, зосереджені в центральних районах столиці. До найдорожчих районів для купівлі первинної нерухомості у липні належать:

  • Печерський — 126 000 грн/кв. м;
  • Шевченківський — 78 600 грн/кв. м;
  • Оболонський — 61 300 грн/кв. м.

До районів із середнім сегментом цін на первинному ринку у липні 2026 відносяться:

  • Подільський — 72 100 грн/кв. м;
  • Голосіївський — 64 000 грн/кв. м;
  • Солом'янський — 57 000 грн/кв. м;
Фото 2 — Ціни на первинці в Києві в липні 2026 (інфографіка)
Медіана ціни квадратного метра у новобудовах по районах Києва — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдоступніше житло на первинному ринку Києва традиційно можна знайти у таких районах:

  • Дніпровський — 51 500 грн/кв. м;
  • Дарницький — 49 700  грн/кв. м;
  • Деснянський — 37 000 грн/кв. м; 

У київській агломерації також зберігаються більш доступні пропозиції:

  • Вишневе — 49 600 грн;
  •  Ірпінь — 49 300 грн;
  •  Софіївська Борщагівка — 44 700 грн;
  •  Петропавлівська Борщагівка — 44 000 грн;
  •  Крюківщина — 42 700 грн;
  •  Вишгород — 40 200 грн;
  •  Бориспіль — 40 000 грн;
  •  Буча — 39 500 грн;
  •  Гатне — 38 100 грн;
  •  Бровари — 38 000 грн;
  •  Гостомель — 34 200 грн.

Аналітики ринку продовжують фіксувати поступове збільшення розриву між цінами у центральних та периферійних районах Києва. На це впливають як вартість землі, так і різний рівень попиту на житло у конкретних локаціях.

Медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла

Окрім районного розподілу, суттєво на ціну впливає клас житлового комплексу. Найдорожчі пропозиції на первинному ринку Києва у липні 2026 представлені у таких сегментах:

  • Преміум-клас — 162 000 грн/кв. м;
  • Бізнес-клас — 80 600 грн/кв. м.
Фото 3 — Ціни на первинці в Києві в липні 2026 (інфографіка)
Медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла в Києві — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш масовими пропозиціями на ринку залишаються квартири середнього цінового сегменту:

  • Комфорт-клас — 54 300 грн/кв. м;
  •  Економ-клас — 44 000 грн/кв. м.

Преміум-клас залишається найдорожчим сегментом первинного ринку. Економ-, комфорт- та бізнес-класи натомість тримаються у нижчому ціновому діапазоні з помірнішою динамікою.

Медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах по Києву

За даними ЛУН Статистика, медіана стартової ціни квадратного метра на первинному ринку Києва у липні 2026 року становить близько 62 700 грн. Одним із факторів підтримки попиту на первинне житло залишається державна програма кредитування та іпотеки «єОселя».

Фото 4 — Ціни на первинці в Києві в липні 2026 (інфографіка)
Медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах по Києву — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Києва

Згідно з даними M2Bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра серед оголошень на первинному ринку Києва становить 21 000 грн. Ідеться не про середньоринкову ціну, а про значення, яке найчастіше зустрічається серед опублікованих пропозицій: на цей діапазон припадає 9% усіх оголошень, що відповідає сегменту комфорт- та економ-класу.

Фото 5 — Ціни на первинці в Києві в липні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Києва станом на липень 2026 року
Інфографіка: m2bomber.com

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