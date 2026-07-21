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Ціни на первинці в Києві в липні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб показати, як склалася ситуація на первинному ринку нерухомості Києва станом на липень 2026 року. Детальний огляд цін на новобудови у липні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях читайте у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на новобудови в Києві в липні 2026
- Ціни на новобудови в Києві по районах
- Медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла
- Медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах по Києву
- Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Києва
Як змінились ціни на новобудови в Києві в липні 2026
Станом на липень 2026 року первинний ринок Києва зберігає помірну цінову динаміку, яка спостерігалась і місяцем раніше. За даними ЛУН Статистика, медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах столиці залишається близькою до показників червня, з невеликими коливаннями в окремих сегментах. Ціни за квадратний метр на липень такі:
- Економ — близько 44 000 грн (зростання приблизно на 7% за рік);
- Комфорт — близько 54 000 грн (зростання приблизно на 14% за рік);
- Бізнес — 81 000 грн (зростання приблизно на 9% за рік).
На ринок і надалі впливають державні іпотечні програми, активність забудовників та обмежений обсяг нового введення житла в експлуатацію. Детальніше ситуацію по районах та цінах розглянемо нижче.
Ціни на новобудови в Києві по районах
Найдорожчі квартири у новобудовах, як і раніше, зосереджені в центральних районах столиці. До найдорожчих районів для купівлі первинної нерухомості у липні належать:
- Печерський — 126 000 грн/кв. м;
- Шевченківський — 78 600 грн/кв. м;
- Оболонський — 61 300 грн/кв. м.
До районів із середнім сегментом цін на первинному ринку у липні 2026 відносяться:
- Подільський — 72 100 грн/кв. м;
- Голосіївський — 64 000 грн/кв. м;
- Солом'янський — 57 000 грн/кв. м;
Найдоступніше житло на первинному ринку Києва традиційно можна знайти у таких районах:
- Дніпровський — 51 500 грн/кв. м;
- Дарницький — 49 700 грн/кв. м;
- Деснянський — 37 000 грн/кв. м;
У київській агломерації також зберігаються більш доступні пропозиції:
- Вишневе — 49 600 грн;
- Ірпінь — 49 300 грн;
- Софіївська Борщагівка — 44 700 грн;
- Петропавлівська Борщагівка — 44 000 грн;
- Крюківщина — 42 700 грн;
- Вишгород — 40 200 грн;
- Бориспіль — 40 000 грн;
- Буча — 39 500 грн;
- Гатне — 38 100 грн;
- Бровари — 38 000 грн;
- Гостомель — 34 200 грн.
Аналітики ринку продовжують фіксувати поступове збільшення розриву між цінами у центральних та периферійних районах Києва. На це впливають як вартість землі, так і різний рівень попиту на житло у конкретних локаціях.
Медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла
Окрім районного розподілу, суттєво на ціну впливає клас житлового комплексу. Найдорожчі пропозиції на первинному ринку Києва у липні 2026 представлені у таких сегментах:
- Преміум-клас — 162 000 грн/кв. м;
- Бізнес-клас — 80 600 грн/кв. м.
Найбільш масовими пропозиціями на ринку залишаються квартири середнього цінового сегменту:
- Комфорт-клас — 54 300 грн/кв. м;
- Економ-клас — 44 000 грн/кв. м.
Преміум-клас залишається найдорожчим сегментом первинного ринку. Економ-, комфорт- та бізнес-класи натомість тримаються у нижчому ціновому діапазоні з помірнішою динамікою.
Медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах по Києву
За даними ЛУН Статистика, медіана стартової ціни квадратного метра на первинному ринку Києва у липні 2026 року становить близько 62 700 грн. Одним із факторів підтримки попиту на первинне житло залишається державна програма кредитування та іпотеки «єОселя».
Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Києва
Згідно з даними M2Bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра серед оголошень на первинному ринку Києва становить 21 000 грн. Ідеться не про середньоринкову ціну, а про значення, яке найчастіше зустрічається серед опублікованих пропозицій: на цей діапазон припадає 9% усіх оголошень, що відповідає сегменту комфорт- та економ-класу.
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