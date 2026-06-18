Цены на первичке в Киеве в июне 2026 года (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Киева по состоянию на июнь 2026 года. Подробный анализ цен на новостройки в июне 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на новостройки в Киеве в июне 2026

По состоянию на июнь 2026 года первичный рынок Киева продолжает демонстрировать умеренную ценовую динамику. По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы удерживается на уровне предыдущего месяца с незначительными колебаниями в отдельных сегментах. На сегодняшний день цены за квадратный метр таковы:

Эконом — 43 000 грн (рост на 11% за год);

Комфорт — 53 000 грн (рост на 14% за год);

Бизнес — 80 000 грн (рост на 7% за год).

Дополнительное влияние на рынок оказывают государственные ипотечные программы, активность застройщиков и ограниченный объём нового жилья, вводимого в эксплуатацию. Подробнее ситуацию по районам и средним ценам рассмотрим ниже.

Цены на новостройки в Киеве по районам

Медиана цены квадратного метра в новостройках по районам Киева

Наиболее дорогие квартиры в новостройках традиционно сосредоточены в центральных районах столицы. Лидерами среди наиболее дорогих районов для покупки первичной недвижимости остаются:

Печерский — 94 200 грн/кв. м;

Шевченковский — 82 900 грн/кв. м;

Оболонский — 78 500 грн/кв. м.

К районам со средним сегментом цен на первичном рынке в июне 2026 относятся:

Подольский — 72 300 грн/кв. м;

Голосеевский — 64 000 грн/кв. м;

Соломенский — 59 500 грн/кв. м.

Средние цены квадратного метра в новостройках по районам Киева — июнь 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее доступное жильё на первичном рынке Киева можно найти в таком районе:

Днепровский — 54 800 грн/кв. м.

В киевской агломерации также можно найти более доступные предложения:

Вишнёвое — 49 400 грн;

Ирпень — 49 300 грн;

Софиевская Борщаговка — 43 700 грн;

Крюковщина — 41 500 грн;

Петропавловская Борщаговка — 40 500 грн;

Вышгород — 40 200 грн;

Борисполь — 40 000 грн;

Буча — 39 500 грн;

Гатное — 38 100 грн;

Бровары — 38 000 грн;

Гостомель — 34 200 грн.

Аналитики рынка обращают внимание на постепенное увеличение разрыва между ценами в центральных и периферийных районах Киева. На это влияют как стоимость земли, так и разный уровень спроса на жильё в конкретных локациях.

Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по классам жилья

Помимо районного распределения, существенное влияние на цену оказывает класс жилого комплекса. Наиболее дорогие предложения на первичном рынке Киева в июне 2026 представлены в таких сегментах:

Премиум-класс — 162 000 грн/кв. м;

Бизнес-класс — 79 900 грн/кв. м.

Средние цены квадратного метра в новостройках по классам жилья в Киеве — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:

Комфорт-класс — 53 100 грн/кв. м;

Эконом-класс — 44 000 грн/кв. м.

Именно премиум-класс продолжает демонстрировать наиболее активный рост цен, поскольку спрос на этот сегмент остаётся стабильно высоким. Эконом-, комфорт- и бизнес-классы, в свою очередь, демонстрируют более сдержанную динамику.

Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по Киеву

По данным ЛУН Статистика, средняя цена квадратного метра на первичном рынке Киева в июне 2026 года составляет около 60 200 грн — практически без изменений по сравнению с маем. Тем не менее в долгосрочной перспективе рынок продолжает демонстрировать рост. Наиболее активный рост стоимости фиксируется в сегменте комфорт-класса, тогда как эконом-класс демонстрирует более сдержанную динамику.

На рынок продолжают влиять государственные программы кредитования и ипотеки, в частности «єОселя», которая поддерживает спрос на первичное жильё даже в условиях нестабильной экономической ситуации.

Средние цены квадратного метра в новостройках по Киеву — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена квадратного метра в новостройках Киева

Согласно данным M2Bomber, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённая цена квадратного метра в новостройках Киева составляет 22 400 грн. Наибольшее количество предложений на первичном рынке (9,3%) приходится именно на этот ценовой диапазон, что соответствует сегменту комфорт- и эконом-класса и является наиболее востребованным среди покупателей.

Наиболее распространённая цена квадратного метра в новостройках Киева по состоянию на июнь 2026

Инфографика: m2bomber.com

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