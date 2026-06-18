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Цены на первичке в Киеве в июне 2026 года (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Киева по состоянию на июнь 2026 года. Подробный анализ цен на новостройки в июне 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
Как изменились цены на новостройки в Киеве в июне 2026
По состоянию на июнь 2026 года первичный рынок Киева продолжает демонстрировать умеренную ценовую динамику. По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы удерживается на уровне предыдущего месяца с незначительными колебаниями в отдельных сегментах. На сегодняшний день цены за квадратный метр таковы:
- Эконом — 43 000 грн (рост на 11% за год);
- Комфорт — 53 000 грн (рост на 14% за год);
- Бизнес — 80 000 грн (рост на 7% за год).
Дополнительное влияние на рынок оказывают государственные ипотечные программы, активность застройщиков и ограниченный объём нового жилья, вводимого в эксплуатацию. Подробнее ситуацию по районам и средним ценам рассмотрим ниже.
Цены на новостройки в Киеве по районам
Медиана цены квадратного метра в новостройках по районам Киева
Наиболее дорогие квартиры в новостройках традиционно сосредоточены в центральных районах столицы. Лидерами среди наиболее дорогих районов для покупки первичной недвижимости остаются:
- Печерский — 94 200 грн/кв. м;
- Шевченковский — 82 900 грн/кв. м;
- Оболонский — 78 500 грн/кв. м.
К районам со средним сегментом цен на первичном рынке в июне 2026 относятся:
- Подольский — 72 300 грн/кв. м;
- Голосеевский — 64 000 грн/кв. м;
- Соломенский — 59 500 грн/кв. м.
Наиболее доступное жильё на первичном рынке Киева можно найти в таком районе:
- Днепровский — 54 800 грн/кв. м.
В киевской агломерации также можно найти более доступные предложения:
- Вишнёвое — 49 400 грн;
- Ирпень — 49 300 грн;
- Софиевская Борщаговка — 43 700 грн;
- Крюковщина — 41 500 грн;
- Петропавловская Борщаговка — 40 500 грн;
- Вышгород — 40 200 грн;
- Борисполь — 40 000 грн;
- Буча — 39 500 грн;
- Гатное — 38 100 грн;
- Бровары — 38 000 грн;
- Гостомель — 34 200 грн.
Аналитики рынка обращают внимание на постепенное увеличение разрыва между ценами в центральных и периферийных районах Киева. На это влияют как стоимость земли, так и разный уровень спроса на жильё в конкретных локациях.
Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по классам жилья
Помимо районного распределения, существенное влияние на цену оказывает класс жилого комплекса. Наиболее дорогие предложения на первичном рынке Киева в июне 2026 представлены в таких сегментах:
- Премиум-класс — 162 000 грн/кв. м;
- Бизнес-класс — 79 900 грн/кв. м.
Наиболее массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:
- Комфорт-класс — 53 100 грн/кв. м;
- Эконом-класс — 44 000 грн/кв. м.
Именно премиум-класс продолжает демонстрировать наиболее активный рост цен, поскольку спрос на этот сегмент остаётся стабильно высоким. Эконом-, комфорт- и бизнес-классы, в свою очередь, демонстрируют более сдержанную динамику.
Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по Киеву
По данным ЛУН Статистика, средняя цена квадратного метра на первичном рынке Киева в июне 2026 года составляет около 60 200 грн — практически без изменений по сравнению с маем. Тем не менее в долгосрочной перспективе рынок продолжает демонстрировать рост. Наиболее активный рост стоимости фиксируется в сегменте комфорт-класса, тогда как эконом-класс демонстрирует более сдержанную динамику.
На рынок продолжают влиять государственные программы кредитования и ипотеки, в частности «єОселя», которая поддерживает спрос на первичное жильё даже в условиях нестабильной экономической ситуации.
Наиболее распространённая цена квадратного метра в новостройках Киева
Согласно данным M2Bomber, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённая цена квадратного метра в новостройках Киева составляет 22 400 грн. Наибольшее количество предложений на первичном рынке (9,3%) приходится именно на этот ценовой диапазон, что соответствует сегменту комфорт- и эконом-класса и является наиболее востребованным среди покупателей.
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