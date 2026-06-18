Ціни на первинці в Києві в червні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел з нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, щоб проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості Києва станом на червень 2026 року. Детальний аналіз цін на новобудови у червні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на новобудови в Києві в червні 2026

Станом на червень 2026 року первинний ринок Києва продовжує демонструвати помірну цінову динаміку. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квадратного метра у новобудовах столиці утримується на рівні попереднього місяця з незначними коливаннями в окремих сегментах. Наразі ціни за квадратний метр такі:

Економ — 43 000 грн (зростання на 11% за рік);

Комфорт — 53 000 грн (зростання на 14% за рік);

Бізнес — 80 000 грн (зростання на 7% за рік).

Додатковий вплив на ринок чинять державні іпотечні програми, активність забудовників та обмежений обсяг нового введення житла в експлуатацію. Детальніше ситуацію по районах та середніх цінах розглянемо нижче.

Ціни на новобудови в Києві по районах

Медіана ціни квадратного метра у новобудовах по районах Києва

Найдорожчі квартири у новобудовах традиційно зосереджені в центральних районах столиці. Лідерами серед найдорожчих районів для купівлі первинної нерухомості залишаються:

Печерський — 94 200 грн/кв. м;

Шевченківський — 82 900 грн/кв. м;

Оболонський — 78 500 грн/кв. м.

До районів із середнім сегментом цін на первинному ринку у червні 2026 відносяться:

Подільський — 72 300 грн/кв. м;

Голосіївський — 64 000 грн/кв. м;

Солом'янський — 59 500 грн/кв. м;

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по районах Києва — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдоступніше житло на первинному ринку Києва можна знайти у таких районах:

Дніпровський — 54 800 грн/кв. м.

В київській агломерації також можна знайти більш доступні пропозиції:

Вишневе — 49 400 грн;

Ірпінь — 49 300 грн;

Софіївська Борщагівка — 43 700 грн;

Крюківщина — 41 500 грн;

Петропавлівська Борщагівка — 40 500 грн;

Вишгород — 40 200 грн;

Бориспіль — 40 000 грн;

Буча — 39 500 грн;

Гатне — 38 100 грн;

Бровари — 38 000 грн;

Гостомель — 34 200 грн.

Аналітики ринку звертають увагу на поступове збільшення розриву між цінами у центральних та периферійних районах Києва. На це впливають як вартість землі, так і різний рівень попиту на житло у конкретних локаціях.

Медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла

Окрім районного розподілу, суттєво на ціну впливає клас житлового комплексу. Найдорожчі пропозиції на первинному ринку Києва у червні 2026 представлені у таких сегментах:

Преміум-клас — 162 000 грн/кв. м;

Бізнес-клас — 79 900 грн/кв. м.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла в Києві — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш масовими пропозиціями на ринку залишаються квартири середнього цінового сегменту:

Комфорт-клас — 53 100 грн/кв. м;

Економ-клас — 44 000 грн/кв. м.

Саме преміум-клас продовжує демонструвати найактивніше зростання цін, оскільки попит на цей сегмент залишається стабільно високим. Економ-, комфорт, та бізнес-класи, своєю чергою, демонструють більш стриману динаміку.

Медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах по Києву

За даними ЛУН Статистика, середня ціна квадратного метра на первинному ринку Києва у червні 2026 року становить близько 60 200 грн — практично без змін порівняно з травнем. Втім у довшій перспективі ринок продовжує демонструвати зростання. Найактивніше зростання вартості фіксується у сегменті комфорт-класу, тоді як економ-клас демонструє більш стриману динаміку.

На ринок продовжують впливати державні програми кредитування та іпотеки, зокрема «єОселя», яка підтримує попит на первинне житло навіть в умовах нестабільної економічної ситуації.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Києву — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Києва

Згідно з даними M2Bomber, станом на червень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра у новобудовах Києва становить 22 400 грн. Найбільше пропозицій на первинному ринку (9,3%) припадає саме на цей ціновий діапазон, що відповідає сегменту комфорт- та економ-класу і є найбільш затребуваним серед покупців.

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Києва станом на червень 2026 року

Інфографіка: m2bomber.com



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