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Цены на первичке в Киеве в ноябре 2026 (инфографика)
Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить, какая ситуация сложилась на первичном рынке недвижимости Киева по состоянию на ноябрь 2026 года. Детальный обзор цен на новостройки в ноябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Как изменились цены на новостройки в Киеве в ноябре 2026
- Цены на новостройки в Киеве по районам
- Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по классам жилья
- Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по Киеву
- Наиболее распространенная цена квадратного метра в новостройках Киева
Как изменились цены на новостройки в Киеве в ноябре 2026
По состоянию на ноябрь 2026 года первичный рынок Киева продолжает демонстрировать умеренный рост — эта тенденция сохраняется уже несколько месяцев подряд. По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках столицы в среднем выросла на незначительный процент. Цены за квадратный метр на ноябрь такие:
- Эконом — 41 200 грн (без изменений);
- Комфорт — 57 200 грн (рост на 17% за год);
- Бизнес — 88 500 грн (рост на 21% за год).
На рынок продолжают влиять государственные ипотечные программы, активность застройщиков и ограниченный объем нового ввода жилья в эксплуатацию. Подробнее ситуацию по районам и ценам рассмотрим ниже.
Цены на новостройки в Киеве по районам
Самые дорогие квартиры в новостройках, как и прежде, сосредоточены в центральных районах столицы. К наиболее дорогим районам для покупки первичной недвижимости в ноябре относятся:
- Печерский — 132 000 грн/кв. м;
- Шевченковский — 79 600 грн/кв. м;
- Подольский — 71 000 грн/кв. м.
К районам со средним ценовым сегментом на первичном рынке в ноябре 2026 относятся:
- Голосеевский — 65 900 грн/кв. м;
- Оболонский — 64 300 грн/кв. м;
- Соломенский — 62 000 грн/кв. м.
- Святошинский — 58 300 грн/кв. м;
Наиболее доступное жилье на первичном рынке Киева традиционно можно найти в таких районах:
- Дарницкий — 55 000 грн/кв. м;
- Днепровский — 51 900 грн/кв. м;
- Деснянский — 39 600 грн/кв. м.
В киевской агломерации также сохраняются более доступные предложения:
- Крюковщина — 53 000 грн/кв. м;
- Ирпень и Вишневое — по 52 600 грн/кв. м;
- Софиевская Борщаговка — 48 700 грн/кв. м;
- Петропавловская Борщаговка — 46 000 грн/кв. м;
- Гатное — 45 800 грн/кв. м;
- Буча — 44 800 грн/кв. м;
- Бровары — 43 800 грн/кв. м;
- Вышгород — 41 200 грн/кв. м;
- Борисполь — 41 100 грн/кв. м;
- Гостомель — 38 900 грн/кв. м.
Таким образом, на первичном рынке недвижимости Киевской области наблюдается постепенное увеличение разрыва между ценами в центральных и периферийных районах Киева. На это могут влиять как стоимость земли, так и разный уровень спроса на жилье в конкретных локациях.
Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по классам жилья
Помимо районного распределения, существенно на цену влияет класс жилого комплекса. Самые дорогие предложения на первичном рынке Киева в ноябре 2026 представлены в следующих сегментах:
- Премиум-класс — 159 000 грн/кв. м;
- Бизнес-класс — 88 500 грн/кв. м.
Наиболее массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:
- Комфорт-класс — 57 200 грн/кв. м;
- Эконом-класс — 41 200 грн/кв. м.
Премиум-класс, как и прежде, остается самым дорогим сегментом первичного рынка. Эконом-, комфорт- и бизнес-классы, напротив, удерживаются в более низком ценовом диапазоне с умеренной динамикой.
Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по Киеву
По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра на первичном рынке Киева в ноябре 2026 года составляет 65 300 грн. Одним из факторов поддержки спроса на первичное жилье остается государственная программа кредитования и ипотеки "єОселя".
Наиболее распространенная цена квадратного метра в новостройках Киева
Согласно данным M2Bomber, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенная цена квадратного метра среди объявлений на первичном рынке Киева составляет 23 800 грн. Речь идет не о среднерыночной цене, а о значении, которое чаще всего встречается среди опубликованных предложений: на эту отметку приходится 9,8% всех объявлений, что соответствует сегменту эконом-класса.
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