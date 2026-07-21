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Цены на первичке во Львове в июле 2026 (инфографика)

Львов
Цены на первичке во Львове в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы показать, как сложилась ситуация на первичном рынке недвижимости Львова по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор цен на новостройки в июле 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на новостройки во Львове в июле 2026

По состоянию на июль 2026 года первичный рынок Львова 

продолжает демонстрировать стабильный рост цен. По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках города комфорт-класса остается примерно на 22% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бизнес-класс — на 16%. Цены за квадратный метр на июль такие:

  • Комфорт — 61 000 грн;
  •  Бизнес — 69 000 грн.

Аналитики отмечают, что Львов остается одним из самых активных рынков первичной недвижимости в Украине. На это влияет стабильный спрос со стороны переселенцев, развитая инфраструктура города, а также активность застройщиков, которые продолжают выводить новые объекты на рынок. Подробнее ситуацию по районам и классам жилья рассмотрим ниже.

Цены на новостройки во Львове по районам

Фото 2 — Цены на первичке во Львове в июле 2026 (инфографика)
Медианы цены квадратного метра в новостройках по районам Львова
Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие квартиры в новостройках традиционно сосредоточены в центральных и престижных районах города. Лидером среди самых дорогих районов для покупки первичной недвижимости остается:

  • Галицкий — 122 000 грн/кв. м;

К районам со средним сегментом цен на первичном рынке в июле 2026 относятся:

  • Лычаковский — 76 200 грн/кв. м;
  • Франковский — 73 900 грн/кв. м;
  • Железнодорожный — 67 400 грн/кв. м.

Самое доступное жилье на первичном рынке Львова можно найти в таких районах:

  • Шевченковский — 63 600 грн/кв. м;
  • Сиховский — 65 600 грн/кв. м.

Несмотря на то, что Сиховский район традиционно считается более доступным, он активно застраивается и демонстрирует один из самых высоких темпов роста цен среди всех районов города.

Медианы цены квадратного метра в новостройках по классам жилья

Помимо районного распределения, существенно на цену влияет класс жилого комплекса. Самые дорогие предложения на первичном рынке Львова в июле 2026 представлены в таких сегментах:

  • Премиум-класс — 111 000 грн/кв. м;
  • Бизнес-класс — 68 900 грн/кв. м.
Фото 3 — Цены на первичке во Львове в июле 2026 (инфографика)
Медианы цены квадратного метра в новостройках по классам жилья во Львове — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самыми массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:

  • Комфорт-класс — 60 500 грн/кв. м;
  • Эконом-класс — 42 000 грн/кв. м.

Премиум-класс остается самым дорогим сегментом первичного рынка. Цены на жилье бизнес- и комфорт-классов поддерживаются спросом как со стороны местных покупателей, так и переселенцев из восточных регионов страны. Эконом-класс, в свою очередь, остается наиболее востребованным среди покупателей с ограниченным бюджетом.

Медиана цены квадратного метра в новостройках по Львову

По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра на первичном рынке Львова в июле 2026 года составляет около 67 200 грн — практически без изменений по сравнению с июнем. В более долгой перспективе рынок продолжает демонстрировать уверенный рост. Одним из факторов поддержки спроса на первичное жилье остается государственная программа кредитования и ипотеки «єОселя».

Фото 4 — Цены на первичке во Львове в июле 2026 (инфографика)
Медиана цены квадратного метра в новостройках по Львову — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена квадратного метра в новостройках Львова

Согласно данным портала M2bomber, по состоянию на июль 2026 года самая распространенная цена квадратного метра среди объявлений на первичном рынке Львова составляет 18 000 грн. Речь идет не о среднерыночной цене, а о значении, которое чаще всего встречается среди опубликованных предложений: на этот диапазон приходится 13,3% всех объявлений, что соответствует сегменту комфорт- и эконом-класса.

Фото 5 — Цены на первичке во Львове в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена квадратного метра в новостройках Львова по состоянию на июль 2026 года
Инфографика: m2bomber.com

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