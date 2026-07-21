Ціни на первинці у Львові в липні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб показати, як склалася ситуація на первинному ринку нерухомості Львова станом на липень 2026 року. Детальний огляд цін на новобудови у липні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на новобудови у Львові в липні 2026

Станом на липень 2026 року первинний ринок Львова продовжує демонструвати стабільне зростання цін. За даними ЛУН Статистика, медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах міста комфорт-класу залишається приблизно на 22% вище порівняно з аналогічним періодом минулого року, бізнес-клас — на 16%. Ціни за квадратний метр на липень такі:

Комфорт — 61 000 грн;

Бізнес — 69 000 грн.

Аналітики зазначають, що Львів залишається одним із найактивніших ринків первинної нерухомості в Україні. На це впливає стабільний попит з боку переселенців, розвинена інфраструктура міста, а також активність забудовників, які продовжують виводити нові об'єкти на ринок. Детальніше ситуацію по районах та класах житла розглянемо нижче.

Ціни на новобудови у Львові по районах

Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по районах Львова

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі квартири у новобудовах традиційно зосереджені у центральних та престижних районах міста. Лідером серед найдорожчих районів для купівлі первинної нерухомості залишається:

Галицький — 122 000 грн/кв. м;

До районів із середнім сегментом цін на первинному ринку у липні 2026 відносяться:

Личаківський — 76 200 грн/кв. м;

Франківський — 73 900 грн/кв. м;

Залізничний — 67 400 грн/кв. м.

Найдоступніше житло на первинному ринку Львова можна знайти у таких районах:

Шевченківський — 63 600 грн/кв. м;

Сихівський — 65 600 грн/кв. м.

Попри те, що Сихівський район традиційно вважається більш доступним, він активно забудовується і демонструє один із найвищих темпів зростання цін серед усіх районів міста.

Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла

Окрім районного розподілу, суттєво на ціну впливає клас житлового комплексу. Найдорожчі пропозиції на первинному ринку Львова у липні 2026 представлені у таких сегментах:

Преміум-клас — 111 000 грн/кв. м;

Бізнес-клас — 68 900 грн/кв. м.

Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла у Львові — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш масовими пропозиціями на ринку залишаються квартири середнього цінового сегменту:

Комфорт-клас — 60 500 грн/кв. м;

Економ-клас — 42 000 грн/кв. м.

Преміум-клас залишається найдорожчим сегментом первинного ринку. Ціни на житло бізнес- та комфорт-класів підтримуються попитом як з боку місцевих покупців, так і переселенців зі східних регіонів країни. Економ-клас, своєю чергою, лишається найбільш затребуваним серед покупців з обмеженим бюджетом.

Медіана ціни квадратного метра у новобудовах по Львову

За даними ЛУН Статистика, медіана стартової ціни квадратного метра на первинному ринку Львова у липні 2026 року становить близько 67 200 грн — практично без змін порівняно з червнем. У довшій перспективі ринок продовжує демонструвати впевнене зростання. Одним із факторів підтримки попиту на первинне житло залишається державна програма кредитування та іпотеки «єОселя».

Медіана ціни квадратного метра у новобудовах по Львову — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Львова

Згідно з даними порталу M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра серед оголошень на первинному ринку Львова становить 18 000 грн. Йдеться не про середньоринкову ціну, а про значення, яке найчастіше зустрічається серед опублікованих пропозицій: на цей діапазон припадає 13,3% усіх оголошень, що відповідає сегменту комфорт- та економ-класу.

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Львова станом на липень 2026 року

Інфографіка: m2bomber.com

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