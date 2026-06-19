Цены на первичке во Львове в июне 2026 года (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Львова по состоянию на июнь 2026 года. Детальный анализ цен на новостройки в июне 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на новостройки во Львове в июне 2026

По состоянию на июнь 2026 года первичный рынок Львова продолжает демонстрировать стабильный рост цен. По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квадратного метра в новостройках города комфорт-класса остаётся на 18% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бизнес-класс — на 16%. В настоящее время цены за квадратный метр следующие:

Комфорт — 58 000 грн;

Бизнес — 70 000 грн.

Аналитики отмечают, что Львов остаётся одним из наиболее активных рынков первичной недвижимости в Украине. На это влияет стабильный спрос со стороны переселенцев, развитая инфраструктура города, а также активность застройщиков, которые продолжают выводить новые объекты на рынок. Подробнее ситуацию по районам и классам жилья рассмотрим ниже.

Цены на новостройки во Львове по районам

Медианы цены квадратного метра в новостройках по районам Львова

Наиболее дорогие квартиры в новостройках традиционно сосредоточены в центральных и престижных районах города. Лидерами среди наиболее дорогих районов для покупки первичной недвижимости остаются:

Галицкий — 87 400 грн/кв. м;

К районам со средним сегментом цен на первичном рынке в июне 2026 относятся:

Лычаковский — 71 700 грн/кв. м;

Франковский — 71 700 грн/кв. м;

Железнодорожный — 71 700 грн/кв. м.

Средние цены квадратного метра в новостройках по районам Львова — июнь 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее доступное жильё на первичном рынке Львова можно найти в следующих районах:

Шевченковский — 65 000 грн/кв. м;

Сыховский — 64 400 грн/кв. м.

Несмотря на то что Сыховский район традиционно считается более доступным, он активно застраивается и демонстрирует один из наиболее высоких темпов роста цен среди всех районов города.

Медианы цены квадратного метра в новостройках по классам жилья

Помимо районного распределения, существенное влияние на цену оказывает класс жилого комплекса. Наиболее дорогие предложения на первичном рынке Львова в июне 2026 представлены в следующих сегментах:

Премиум-класс — 112 000 грн/кв. м;

Бизнес-класс — 69 500 грн/кв. м.

Медианы цены квадратного метра в новостройках по классам жилья во Львове — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:

Комфорт-класс — 58 300 грн/кв. м;

Эконом-класс — 42 000 грн/кв. м.

Именно премиум-класс продолжает демонстрировать наиболее активный рост цен. Умеренно растут цены на жильё бизнес- и комфорт-классов, поскольку спрос на эти сегменты поддерживается как местными покупателями, так и переселенцами из восточных регионов страны. Эконом-класс, в свою очередь, демонстрирует более сдержанную динамику, однако остаётся наиболее востребованным среди покупателей с ограниченным бюджетом.

Медиана цены квадратного метра в новостройках по Львову

По данным ЛУН Статистика, средняя цена квадратного метра на первичном рынке Львова в июне 2026 года составляет около 67 300 грн. Если сравнивать с предыдущим месяцем, то средняя стоимость квадратного метра за месяц не изменилась (в мае цена была такой же).

В более длительной перспективе рынок продолжает демонстрировать уверенный рост. Наиболее активный рост стоимости фиксируется в сегменте комфорт-класса, тогда как эконом-класс демонстрирует более сдержанную динамику. На рынок продолжают влиять государственные программы кредитования и ипотеки, в частности «єОселя», которая поддерживает спрос на первичное жильё даже в условиях нестабильной экономической ситуации.

Медиана цены квадратного метра в новостройках по Львову — июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена квадратного метра в новостройках Львова

Согласно данным портала M2bomber, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённая цена квадратного метра в новостройках Львова составляет 17 000 грн. Наибольшее количество предложений на первичном рынке (13,5%) приходится именно на этот ценовой диапазон, что соответствует сегменту комфорт- и эконом-класса и является наиболее востребованным среди покупателей.

Наиболее распространённая цена квадратного метра в новостройках Львова по состоянию на июнь 2026 года

Инфографика: m2bomber.com

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