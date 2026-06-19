Ціни на первинці у Львові в червні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості Львова станом на червень 2026 року. Детальний аналіз цін на новобудови у червні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на новобудови у Львові в червні 2026

Станом на червень 2026 року первинний ринок Львова продовжує демонструвати стабільне зростання цін. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квадратного метра у новобудовах міста комфорт-класу залишається на 18% вище порівняно з аналогічним періодом минулого року, бізнес-клас — на 16%. Наразі ціни за квадратний метр такі:

Комфорт — 58 000 грн;

Бізнес — 70 000 грн.

Аналітики зазначають, що Львів залишається одним із найактивніших ринків первинної нерухомості в Україні. На це впливає стабільний попит з боку переселенців, розвинена інфраструктура міста, а також активність забудовників, які продовжують виводити нові об'єкти на ринок. Детальніше ситуацію по районах та класах житла розглянемо нижче.

Ціни на новобудови у Львові по районах

Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по районах Львова

Найдорожчі квартири у новобудовах традиційно зосереджені у центральних та престижних районах міста. Лідерами серед найдорожчих районів для купівлі первинної нерухомості залишаються:

Галицький — 87 400 грн/кв. м;

До районів із середнім сегментом цін на первинному ринку у червні 2026 відносяться:

Личаківський — 71 700 грн/кв. м;

Франківський — 71 700 грн/кв. м.

Залізничний — 71 700 грн/кв. м.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по районах Львова — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдоступніше житло на первинному ринку Львова можна знайти у такому районі:

Шевченківський — 65 000 грн/кв. м;

Сихівський — 64 400 грн/кв. м.

Попри те, що Сихівський район традиційно вважається більш доступним, він активно забудовується і демонструє один із найвищих темпів зростання цін серед усіх районів міста.

Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла

Окрім районного розподілу, суттєво на ціну впливає клас житлового комплексу. Найдорожчі пропозиції на первинному ринку Львова у червні 2026 представлені у таких сегментах:

Преміум-клас — 112 000 грн/кв. м;

Бізнес-клас — 69 500 грн/кв. м.

Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла у Львові — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш масовими пропозиціями на ринку залишаються квартири середнього цінового сегменту:

Комфорт-клас — 58 300 грн/кв. м;

Економ-клас — 42 000 грн/кв. м.

Саме преміум-клас продовжує демонструвати найактивніше зростання цін. Помірно зростають ціни на житло бізнес- та комфорт-класів, адже попит на ці сегменти підтримується як місцевими покупцями, так і переселенцями зі східних регіонів країни. Економ-клас, своєю чергою, демонструє більш стриману динаміку, проте залишається найбільш затребуваним серед покупців з обмеженим бюджетом.

Медіана ціни квадратного метра у новобудовах по Львову

За даними ЛУН Статистика, середня ціна квадратного метра на первинному ринку Львова у червні 2026 року становить близько 67 300 грн. Якщо порівнювати з попереднім місяцем, то середня вартість квадратного метра зросла за місяць не змінилася, (у травні ціна була такою самою).

У довшій перспективі ринок продовжує демонструвати впевнене зростання. Найактивніше зростання вартості фіксується у сегменті комфорт-класу, тоді як економ-клас демонструє більш стриману динаміку. На ринок продовжують впливати державні програми кредитування та іпотеки, зокрема «єОселя», яка підтримує попит на первинне житло навіть в умовах нестабільної економічної ситуації.

Медіана ціни квадратного метра у новобудовах по Львову — червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Львова

Згідно з даними порталу M2bomber, станом на червень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра у новобудовах Львова становить 17 000 грн. Найбільше пропозицій на первинному ринку — 13,5% — припадає саме на цей ціновий діапазон, що відповідає сегменту комфорт- та економ-класу і є найбільш затребуваним серед покупців.

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Львова станом на червень 2026 року

Інфографіка: m2bomber.com

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