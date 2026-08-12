Цены на первичном рынке в Киеве в августе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить, какая ситуация сложилась на первичном рынке недвижимости Киева по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор цен на новостройки в августе 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на новостройки в Киеве в августе 2026

По состоянию на август 2026 года первичный рынок Киева демонстрирует умеренную ценовую динамику, которая сохраняется уже несколько месяцев подряд. По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках столицы остаётся близкой к показателям предыдущего месяца, с незначительными колебаниями в отдельных сегментах. Цены за квадратный метр на август такие:

Эконом — около 40 100 грн (рост примерно на 1% за год);

Комфорт — около 56 100 грн (рост примерно на 17% за год);

Бизнес — 82 200 грн (рост примерно на 14% за год).

На рынок продолжают влиять государственные ипотечные программы, активность застройщиков и ограниченный объём нового ввода жилья в эксплуатацию. Подробнее ситуацию по районам и ценам рассмотрим ниже.

Цены на новостройки в Киеве по районам

Самые дорогие квартиры в новостройках, как и прежде, сосредоточены в центральных районах столицы. К самым дорогим районам для покупки первичной недвижимости в августе относятся:

Печерский — 130 000 грн/кв. м;

Шевченковский — 81 100 грн/кв. м;

Подольский — 72 000 грн/кв. м.

К районам со средним сегментом цен на первичном рынке в августе 2026 относятся:

Оболонский — 61 000 грн/кв. м;

Голосеевский — 64 000 грн/кв. м;

Святошинский — 58 500 грн/кв. м;

Соломенский — 57 000 грн/кв. м.

Медиана цены квадратного метра в новостройках по районам Киева — август 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Самое доступное жильё на первичном рынке Киева традиционно можно найти в таких районах:

Дарницкий — 49 300 грн/кв. м;

Днепровский — 41 800 грн/кв. м;

Деснянский — 37 000 грн/кв. м.

В киевской агломерации также сохраняются более доступные предложения:

Вишневое — 49 800 грн/кв. м;

Вышгород — 49 800 грн/кв. м;

Ирпень — 49 500 грн/кв. м;

Софиевская Борщаговка — 46 000 грн/кв. м;

Гатное — 45 500 грн/кв. м;

Крюковщина — 44 600 грн/кв. м;

Петропавловская Борщаговка — 44 000 грн/кв. м;

Борисполь — 40 300 грн/кв. м;

Буча — 40 500 грн/кв. м;

Бровары — 38 500 грн/кв. м;

Гостомель — 38 300 грн/кв. м.

Таким образом, на первичном рынке недвижимости Киевщины наблюдается постепенное увеличение разрыва между ценами в центральных и периферийных районах Киева. На это могут влиять как стоимость земли, так и разный уровень спроса на жильё в конкретных локациях.

Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по классам жилья

Помимо районного распределения, существенно на цену влияет класс жилого комплекса. Самые дорогие предложения на первичном рынке Киева в августе 2026 представлены в таких сегментах:

Премиум-класс — 163 000 грн/кв. м;

Бизнес-класс — 82 200 грн/кв. м.

Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по классам жилья в Киеве — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самыми массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:

Комфорт-класс — 56 100 грн/кв. м;

Эконом-класс — 40 100 грн/кв. м.

Премиум-класс, как и прежде, остаётся самым дорогим сегментом первичного рынка. Эконом-, комфорт- и бизнес-классы, в свою очередь, держатся в более низком ценовом диапазоне с более умеренной динамикой.

Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по Киеву

По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра на первичном рынке Киева в августе 2026 года составляет около 62 900 грн. Одним из факторов поддержки спроса на первичное жильё остаётся государственная программа кредитования и ипотеки «єОселя».

Медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках по Киеву — август 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Самая распространённая цена квадратного метра в новостройках Киева

Согласно данным M2Bomber, по состоянию на август 2026 года самая распространённая цена квадратного метра среди объявлений на первичном рынке Киева составляет 22 400 грн. Речь идёт не о среднерыночной цене, а о значении, которое чаще всего встречается среди опубликованных предложений: на этот диапазон приходится 9,1% всех объявлений, что соответствует сегменту комфорт- и эконом-класса.

Самая распространённая цена квадратного метра в новостройках Киева по состоянию на август 2026 года

Инфографика: m2bomber.com

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