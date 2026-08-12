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Ціни на первинці в Києві в серпні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати, яка ситуація склалася на первинному ринку нерухомості Києва станом на серпень 2026 року. Детальний огляд цін на новобудови у серпні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на новобудови в Києві в серпні 2026
- Ціни на новобудови в Києві по районах
- Медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла
- Медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах по Києву
- Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Києва
Як змінились ціни на новобудови в Києві в серпні 2026
Станом на серпень 2026 року первинний ринок Києва демонструє помірну цінову динаміку, що зберігається вже кілька місяців поспіль. За даними ЛУН Статистика, медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах столиці залишається близькою до показників попереднього місяця, з незначними коливаннями в окремих сегментах. Ціни за квадратний метр на серпень такі:
- Економ — близько 40 100 грн (зростання приблизно на 1% за рік);
- Комфорт — близько 56 100 грн (зростання приблизно на 17% за рік);
- Бізнес — 82 200 грн (зростання приблизно на 14% за рік).
На ринок продовжують впливати державні іпотечні програми, активність забудовників та обмежений обсяг нового введення житла в експлуатацію. Детальніше ситуацію по районах та цінах розглянемо нижче.
Ціни на новобудови в Києві по районах
Найдорожчі квартири у новобудовах, як і раніше, зосереджені в центральних районах столиці. До найдорожчих районів для купівлі первинної нерухомості у серпні належать:
- Печерський — 130 000 грн/кв. м;
- Шевченківський — 81 100 грн/кв. м;
- Подільський — 72 000 грн/кв. м.
До районів із середнім сегментом цін на первинному ринку у серпні 2026 відносяться:
- Оболонський — 61 000 грн/кв. м.
- Голосіївський — 64 000 грн/кв. м;
- Святошинський — 58 500 грн/кв. м;
- Солом'янський — 57 000 грн/кв. м.
Найдоступніше житло на первинному ринку Києва традиційно можна знайти у таких районах:
- Дарницький — 49 300 грн/кв. м;
- Дніпровський — 41 800 грн/кв. м;
- Деснянський — 37 000 грн/кв. м.
У київській агломерації також зберігаються більш доступні пропозиції:
- Вишневе — 49 800 грн/кв. м;
- Вишгород — 49 800 грн/кв. м;
- Ірпінь — 49 500 грн/кв. м;
- Софіївська Борщагівка — 46 000 грн/кв. м;
- Гатне — 45 500 грн/кв. м;
- Крюківщина — 44 600 грн/кв. м;
- Петропавлівська Борщагівка — 44 000 грн/кв. м;
- Бориспіль — 40 300 грн/кв. м;
- Буча — 40 500 грн/кв. м;
- Бровари — 38 500 грн/кв. м;
- Гостомель — 38 300 грн/кв. м.
Так, на первинному ринку нерухомості Київщини спостерігається поступове збільшення розриву між цінами у центральних та периферійних районах Києва. На це можуть впливати як вартість землі, так і різний рівень попиту на житло у конкретних локаціях.
Медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла
Окрім районного розподілу, суттєво на ціну впливає клас житлового комплексу. Найдорожчі пропозиції на первинному ринку Києва у серпні 2026 представлені у таких сегментах:
- Преміум-клас — 163 000 грн/кв. м;
- Бізнес-клас — 82 200 грн/кв. м.
Найбільш масовими пропозиціями на ринку залишаються квартири середнього цінового сегменту:
- Комфорт-клас — 56 100 грн/кв. м;
- Економ-клас — 40 100 грн/кв. м.
Преміум-клас, як і раніше, залишається найдорожчим сегментом первинного ринку. Економ-, комфорт- та бізнес-класи натомість тримаються у нижчому ціновому діапазоні з помірнішою динамікою.
Медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах по Києву
За даними ЛУН Статистика, медіана стартової ціни квадратного метра на первинному ринку Києва у серпні 2026 року становить близько 62 900 грн. Одним із факторів підтримки попиту на первинне житло залишається державна програма кредитування та іпотеки «єОселя».
Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Києва
Згідно з даними M2Bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра серед оголошень на первинному ринку Києва становить 22 400 грн. Йдеться не про середньоринкову ціну, а про значення, яке найчастіше зустрічається серед опублікованих пропозицій: на цей діапазон припадає 9,1% усіх оголошень, що відповідає сегменту комфорт- та економ-класу.
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