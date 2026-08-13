Ціни на первинці в Україні у серпні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати, яка ситуація склалася на первинному ринку нерухомості України станом на серпень 2026 року. Детальний огляд цін на новобудови у серпні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Медіанні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні

Медіанні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Станом на серпень 2026 року первинний ринок України продовжує демонструвати стійке зростання цін у більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі зафіксовано у таких містах:

Вінниця — 29%;

Чернівці — 28%;

Івано-Франківськ — 26%;

Хмельницький — 24%;

Тернопіль — 23%;

Житомир — 23%;

Львів — 16%;

Одеса — 16%;

Київ — 15%;

Луцьк — 10%;

Дніпро — 9%;

Ужгород — 8%;

Миколаїв — 8%;

Полтава — 6%;

Харків — 3%.

У Сумах ціни на первинці залишаються практично незмінними, а у Запоріжжі навіть дещо впали.

Медіанні ціни по первинці в містах України

Станом на серпень 2026 року ціни на первинці за квадратний метр виглядають так.

Лідерами серед найдорожчих регіонів для купівлі квартири в новобудові залишаються міста:

Львів — 67 500 грн за м²;

Київ — 62 900 грн за м²;

Вінниця — 54 000 грн за м²;

Чернівці — 53 100 грн за м²;

Ужгород — 51 800 грн за м²;

Дніпро — 49 500 грн за м²;

Рівне — 48 600 грн за м²;

Івано-Франківськ — 45 000 грн за м²;

Кропивницький — 42 800 грн за м²;

Луцьк — 42 800 грн за м².

До регіонів із більш доступним сегментом цін на квартири у серпні 2026 відносяться міста:

Житомир — 40 800 грн за м²;

Тернопіль — 40 000 грн за м²;

Хмельницький — 37 700 грн за м²;

Черкаси — 37 000 грн за м²;

Полтава — 36 000 грн за м²;

Чернігів — 36 000 грн за м².

Більш доступні ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:

Миколаїв — 31 500 грн;

Харків — 28 600 грн;

Суми — 26 000 грн;

Запоріжжя — 24 100 грн.

Кількість ЖК у продажу по містах

Кількість ЖК у продажу по містах України — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

За обсягом пропозиції на первинному ринку міста розподіляються так:

Київ (180 ЖК) — найбільша кількість ЖК у продажу серед усіх міст України;

Львів (152 ЖК) — друге місце за обсягом пропозиції;

Одеса (74 ЖК) — третє місце;

Івано-Франківськ (59), Хмельницький (56), Тернопіль (41), Ужгород (43), Чернівці (13) — менша кількість ЖК, але стабільний попит;

Дніпро (45 ЖК) — великий ринок із середнім обсягом пропозиції;

Харків (16) — суттєво менше ЖК через наслідки війни;

Суми (6), Запоріжжя (11), Миколаїв (15) — мінімальна ринкова активність.

Медіанна ціна найдешевшої квартири на первинці

Однокімнатні квартири

Медіанна ціна найдешевшої однокімнатної квартири на первинці по містах України — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі серед «найдешевших» однокімнатних квартир по Україні пропонуються у таких містах:

Львів — 64 400$;

Київ — 57 900 $;

Вінниця — 52 700 $;

Ужгород — 52 200 $;

Чернівці — 51 500 $;

Рівне — 49 500 $;

Кропивницький — 48 000 $;

Одеса — 45 400 $;

Дніпро — 44 100 $;

Луцьк — 42 000 $;

Івано-Франківськ — 40 700 $;

Полтава — 38 000 $.

Більш доступний сегмент цін на квартири на первинці у серпні 2026 пропонують міста:

Черкаси — 36 200 $;

Хмельницький — 36 100 $;

Чернігів — 31 500 $;

Харків — 27 200 $.

Найдоступніші ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:

Миколаїв — 25 200 $;

Суми — 24 000 $;

Запоріжжя — 23 800 $.

Двокімнатні квартири

Медіанна ціна найдешевшої двокімнатної квартири на первинці по містах України — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на первинці в Україні представлений у таких містах:

Кропивницький — 106 000 $;

Львів — 98 800 $;

Київ — 88 000 $;

Одеса — 76 000 $;

Чернівці — 75 800 $;

Ужгород — 73 300 $;

Вінниця — 75 200 $;

Рівне — 69 600 $;

Дніпро — 68 800 $;

Луцьк — 63 700 $;

Івано-Франківськ — 61 200 $;

Черкаси — 58 100 $;

Полтава — 56 900 $.

Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на первинному ринку у серпні 2026 року формують міста:

Хмельницький — 52 700 $;

Миколаїв — 51 800 $;

Чернігів — 46 200 $;

Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:

Харків — 39 900 $;

Суми — 36 600 $;

Запоріжжя — 36 200 $.

Трикімнатні квартири

Медіанна ціна найдешевшої трикімнатної квартири на первинці по містах України — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку України представлений у таких містах:

Кропивницький — 131 000 $;

Львів — 134 000 $;

Київ — 119 000 $;

Ужгород — 100 000 $;

Чернівці — 94 900 $;

Дніпро — 93 300 $;

Вінниця — 92 500 $;

Одеса — 92 000 $;

Луцьк — 83 900 $;

Івано-Франківськ — 80 000 $.

Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку у серпні 2026 року формують міста:

Черкаси — 75 600 $;

Хмельницький — 76 000 $;

Рівне — 71 200 $;

Чернігів — 70 100 $;

Миколаїв — 68 300 $;

Полтава — 69 700 $.

Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:

Харків — 55 200 $;

Суми — 56 300 $;

Запоріжжя — 57 200 $;

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