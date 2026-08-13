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Ціни на первинці в Україні у серпні 2026 (інфографіка)

Україна, нерухомість, оренда, вартість
Ціни на первинці в Україні у серпні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати, яка ситуація склалася на первинному ринку нерухомості України станом на серпень 2026 року. Детальний огляд цін на новобудови у серпні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Медіанні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні

Фото 2 — Ціни на первинці в Україні у серпні 2026 (інфографіка)
Медіанні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні — серпень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Станом на серпень 2026 року первинний ринок України продовжує демонструвати стійке зростання цін у більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі зафіксовано у таких містах:

  • Вінниця — 29%;
  • Чернівці — 28%;
  • Івано-Франківськ — 26%;
  • Хмельницький — 24%;
  • Тернопіль — 23%;
  • Житомир — 23%;
  • Львів — 16%;
  • Одеса — 16%;
  • Київ — 15%;
  • Луцьк — 10%;
  • Дніпро — 9%;
  • Ужгород — 8%;
  • Миколаїв — 8%;
  • Полтава — 6%;
  • Харків — 3%.

У Сумах ціни на первинці залишаються практично незмінними, а у Запоріжжі навіть дещо впали.

Медіанні ціни по первинці в містах України

Станом на серпень 2026 року ціни на первинці за квадратний метр виглядають так.

Лідерами серед найдорожчих регіонів для купівлі квартири в новобудові залишаються міста:

  • Львів — 67 500 грн за м²;
  • Київ — 62 900 грн за м²;
  • Вінниця — 54 000 грн за м²;
  • Чернівці — 53 100 грн за м²;
  • Ужгород — 51 800 грн за м²;
  • Дніпро — 49 500 грн за м²;
  • Рівне — 48 600 грн за м²;
  • Івано-Франківськ — 45 000 грн за м²;
  • Кропивницький — 42 800 грн за м²;
  • Луцьк — 42 800 грн за м².

До регіонів із більш доступним сегментом цін на квартири у серпні 2026 відносяться міста:

  • Житомир — 40 800 грн за м²;
  • Тернопіль — 40 000 грн за м²;
  • Хмельницький — 37 700 грн за м²;
  • Черкаси — 37 000 грн за м²;
  • Полтава — 36 000 грн за м²;
  • Чернігів — 36 000 грн за м².

Більш доступні ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:

  • Миколаїв — 31 500 грн;
  • Харків — 28 600 грн;
  • Суми — 26 000 грн;
  • Запоріжжя — 24 100 грн.

Кількість ЖК у продажу по містах

Фото 3 — Ціни на первинці в Україні у серпні 2026 (інфографіка)
Кількість ЖК у продажу по містах України — серпень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

За обсягом пропозиції на первинному ринку міста розподіляються так:

  • Київ (180 ЖК) — найбільша кількість ЖК у продажу серед усіх міст України;
  • Львів (152 ЖК) — друге місце за обсягом пропозиції;
  • Одеса (74 ЖК) — третє місце;
  • Івано-Франківськ (59), Хмельницький (56), Тернопіль (41), Ужгород (43), Чернівці (13) — менша кількість ЖК, але стабільний попит;
  • Дніпро (45 ЖК) — великий ринок із середнім обсягом пропозиції;
  • Харків (16) — суттєво менше ЖК через наслідки війни;
  • Суми (6), Запоріжжя (11), Миколаїв (15) — мінімальна ринкова активність.

Медіанна ціна найдешевшої квартири на первинці

Однокімнатні квартири

Фото 4 — Ціни на первинці в Україні у серпні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна найдешевшої однокімнатної квартири на первинці по містах України — серпень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі серед «найдешевших» однокімнатних квартир по Україні пропонуються у таких містах:

  • Львів — 64 400$;
  • Київ — 57 900 $;
  • Вінниця — 52 700 $;
  • Ужгород — 52 200 $;
  • Чернівці — 51 500 $;
  • Рівне — 49 500 $;
  • Кропивницький — 48 000 $;
  • Одеса — 45 400 $;
  • Дніпро — 44 100 $;
  • Луцьк — 42 000 $;
  • Івано-Франківськ — 40 700 $;
  • Полтава — 38 000 $.

Більш доступний сегмент цін на квартири на первинці у серпні 2026 пропонують міста:

  • Черкаси — 36 200 $;
  • Хмельницький — 36 100 $;
  • Чернігів — 31 500 $;
  • Харків — 27 200 $.

Найдоступніші ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:

  • Миколаїв — 25 200 $;
  • Суми — 24 000 $;
  • Запоріжжя — 23 800 $.

Двокімнатні квартири

Фото 5 — Ціни на первинці в Україні у серпні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна найдешевшої двокімнатної квартири на первинці по містах України — серпень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на первинці в Україні представлений у таких містах:

  • Кропивницький — 106 000 $;
  • Львів — 98 800 $;
  • Київ — 88 000 $;
  • Одеса — 76 000 $;
  • Чернівці — 75 800 $;
  • Ужгород — 73 300 $;
  • Вінниця — 75 200 $;
  • Рівне — 69 600 $;
  • Дніпро — 68 800 $;
  • Луцьк — 63 700 $;
  • Івано-Франківськ — 61 200 $;
  • Черкаси — 58 100 $;
  • Полтава — 56 900 $.

Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на первинному ринку у серпні 2026 року формують міста:

  • Хмельницький — 52 700 $;
  • Миколаїв — 51 800 $;
  • Чернігів — 46 200 $;

Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:

  • Харків — 39 900 $;
  • Суми — 36 600 $;
  • Запоріжжя — 36 200 $.

Трикімнатні квартири

Фото 6 — Ціни на первинці в Україні у серпні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна найдешевшої трикімнатної квартири на первинці по містах України — серпень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку України представлений у таких містах:

  • Кропивницький — 131 000 $;
  • Львів — 134 000 $;
  • Київ — 119 000 $;
  • Ужгород — 100 000 $;
  • Чернівці — 94 900 $;
  • Дніпро — 93 300 $;
  • Вінниця — 92 500 $;
  • Одеса — 92 000 $;
  • Луцьк — 83 900 $;
  • Івано-Франківськ — 80 000 $.

Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку у серпні 2026 року формують міста:

  • Черкаси — 75 600 $;
  • Хмельницький — 76 000 $;
  • Рівне — 71 200 $;
  • Чернігів — 70 100 $;
  • Миколаїв — 68 300 $;
  • Полтава — 69 700 $.

Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:

  • Харків — 55 200 $;
  • Суми — 56 300 $;
  • Запоріжжя — 57 200 $;

Читайте також інформацію про актуальні ціни на нерухомість у матеріалах:

  • Ціни на первинці у Києві у серпні 2026 (інфографіка);
  • Ціни на первинці у Львові у серпні 2026 (інфографіка);
  • Ціни на первинці в Одесі у серпні 2026 (інфографіка).

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