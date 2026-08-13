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Ціни на первинці в Україні у серпні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати, яка ситуація склалася на первинному ринку нерухомості України станом на серпень 2026 року. Детальний огляд цін на новобудови у серпні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Медіанні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні
- Медіанні ціни по первинці в містах України
- Кількість ЖК у продажу по містах
- Медіанна ціна найдешевшої квартири на первинці
Медіанні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні
Станом на серпень 2026 року первинний ринок України продовжує демонструвати стійке зростання цін у більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі зафіксовано у таких містах:
- Вінниця — 29%;
- Чернівці — 28%;
- Івано-Франківськ — 26%;
- Хмельницький — 24%;
- Тернопіль — 23%;
- Житомир — 23%;
- Львів — 16%;
- Одеса — 16%;
- Київ — 15%;
- Луцьк — 10%;
- Дніпро — 9%;
- Ужгород — 8%;
- Миколаїв — 8%;
- Полтава — 6%;
- Харків — 3%.
У Сумах ціни на первинці залишаються практично незмінними, а у Запоріжжі навіть дещо впали.
Медіанні ціни по первинці в містах України
Станом на серпень 2026 року ціни на первинці за квадратний метр виглядають так.
Лідерами серед найдорожчих регіонів для купівлі квартири в новобудові залишаються міста:
- Львів — 67 500 грн за м²;
- Київ — 62 900 грн за м²;
- Вінниця — 54 000 грн за м²;
- Чернівці — 53 100 грн за м²;
- Ужгород — 51 800 грн за м²;
- Дніпро — 49 500 грн за м²;
- Рівне — 48 600 грн за м²;
- Івано-Франківськ — 45 000 грн за м²;
- Кропивницький — 42 800 грн за м²;
- Луцьк — 42 800 грн за м².
До регіонів із більш доступним сегментом цін на квартири у серпні 2026 відносяться міста:
- Житомир — 40 800 грн за м²;
- Тернопіль — 40 000 грн за м²;
- Хмельницький — 37 700 грн за м²;
- Черкаси — 37 000 грн за м²;
- Полтава — 36 000 грн за м²;
- Чернігів — 36 000 грн за м².
Більш доступні ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:
- Миколаїв — 31 500 грн;
- Харків — 28 600 грн;
- Суми — 26 000 грн;
- Запоріжжя — 24 100 грн.
Кількість ЖК у продажу по містах
За обсягом пропозиції на первинному ринку міста розподіляються так:
- Київ (180 ЖК) — найбільша кількість ЖК у продажу серед усіх міст України;
- Львів (152 ЖК) — друге місце за обсягом пропозиції;
- Одеса (74 ЖК) — третє місце;
- Івано-Франківськ (59), Хмельницький (56), Тернопіль (41), Ужгород (43), Чернівці (13) — менша кількість ЖК, але стабільний попит;
- Дніпро (45 ЖК) — великий ринок із середнім обсягом пропозиції;
- Харків (16) — суттєво менше ЖК через наслідки війни;
- Суми (6), Запоріжжя (11), Миколаїв (15) — мінімальна ринкова активність.
Медіанна ціна найдешевшої квартири на первинці
Однокімнатні квартири
Найдорожчі серед «найдешевших» однокімнатних квартир по Україні пропонуються у таких містах:
- Львів — 64 400$;
- Київ — 57 900 $;
- Вінниця — 52 700 $;
- Ужгород — 52 200 $;
- Чернівці — 51 500 $;
- Рівне — 49 500 $;
- Кропивницький — 48 000 $;
- Одеса — 45 400 $;
- Дніпро — 44 100 $;
- Луцьк — 42 000 $;
- Івано-Франківськ — 40 700 $;
- Полтава — 38 000 $.
Більш доступний сегмент цін на квартири на первинці у серпні 2026 пропонують міста:
- Черкаси — 36 200 $;
- Хмельницький — 36 100 $;
- Чернігів — 31 500 $;
- Харків — 27 200 $.
Найдоступніші ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:
- Миколаїв — 25 200 $;
- Суми — 24 000 $;
- Запоріжжя — 23 800 $.
Двокімнатні квартири
Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на первинці в Україні представлений у таких містах:
- Кропивницький — 106 000 $;
- Львів — 98 800 $;
- Київ — 88 000 $;
- Одеса — 76 000 $;
- Чернівці — 75 800 $;
- Ужгород — 73 300 $;
- Вінниця — 75 200 $;
- Рівне — 69 600 $;
- Дніпро — 68 800 $;
- Луцьк — 63 700 $;
- Івано-Франківськ — 61 200 $;
- Черкаси — 58 100 $;
- Полтава — 56 900 $.
Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на первинному ринку у серпні 2026 року формують міста:
- Хмельницький — 52 700 $;
- Миколаїв — 51 800 $;
- Чернігів — 46 200 $;
Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:
- Харків — 39 900 $;
- Суми — 36 600 $;
- Запоріжжя — 36 200 $.
Трикімнатні квартири
Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку України представлений у таких містах:
- Кропивницький — 131 000 $;
- Львів — 134 000 $;
- Київ — 119 000 $;
- Ужгород — 100 000 $;
- Чернівці — 94 900 $;
- Дніпро — 93 300 $;
- Вінниця — 92 500 $;
- Одеса — 92 000 $;
- Луцьк — 83 900 $;
- Івано-Франківськ — 80 000 $.
Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку у серпні 2026 року формують міста:
- Черкаси — 75 600 $;
- Хмельницький — 76 000 $;
- Рівне — 71 200 $;
- Чернігів — 70 100 $;
- Миколаїв — 68 300 $;
- Полтава — 69 700 $.
Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:
- Харків — 55 200 $;
- Суми — 56 300 $;
- Запоріжжя — 57 200 $;
Читайте також інформацію про актуальні ціни на нерухомість у матеріалах:
- Ціни на первинці у Києві у серпні 2026 (інфографіка);
- Ціни на первинці у Львові у серпні 2026 (інфографіка);
- Ціни на первинці в Одесі у серпні 2026 (інфографіка).