Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

--0,15

EUR

51,62

--0,14

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,85

51,70

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Недвижимость
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на первичном рынке в Украине в августе 2026 (инфографика)

Украина, стоимость квартиры
Цены на первичном рынке в Украине в августе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить, какая ситуация сложилась на первичном рынке недвижимости Украины по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор цен на новостройки в августе 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Медианные цены квадратного метра в новостройках по Украине

Фото 2 — Цены на первичном рынке в Украине в августе 2026 (инфографика)
Медианные цены квадратного метра в новостройках по Украине — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

По состоянию на август 2026 года первичный рынок Украины продолжает демонстрировать устойчивый рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении зафиксирован в таких городах:

  • Винница — 29%;
  • Черновцы — 28%;
  • Ивано-Франковск — 26%;
  • Хмельницкий — 24%;
  • Тернополь — 23%;
  • Житомир — 23%;
  • Львов — 16%;
  • Одесса — 16%;
  • Киев — 15%;
  • Луцк — 10%;
  • Днепр — 9%;
  • Ужгород — 8%;
  • Николаев — 8%;
  • Полтава — 6%;
  • Харьков — 3%.

В Сумах цены на первичном рынке остаются практически неизменными, а в Запорожье даже немного упали.

Медианные цены на первичном рынке в городах Украины

По состоянию на август 2026 года цены на первичном рынке за квадратный метр выглядят так.

Лидерами среди самых дорогих регионов для покупки квартиры в новостройке остаются города:

  • Львов — 67 500 грн за м²;
  • Киев — 62 900 грн за м²;
  • Винница — 54 000 грн за м²;
  • Черновцы — 53 100 грн за м²;
  • Ужгород — 51 800 грн за м²;
  • Днепр — 49 500 грн за м²;
  • Ровно — 48 600 грн за м²;
  • Ивано-Франковск — 45 000 грн за м²;
  • Кропивницкий — 42 800 грн за м²;
  • Луцк — 42 800 грн за м².

К регионам с более доступным сегментом цен на квартиры в августе 2026 относятся города:

  • Житомир — 40 800 грн за м²;
  • Тернополь — 40 000 грн за м²;
  • Хмельницкий — 37 700 грн за м²;
  • Черкассы — 37 000 грн за м²;
  • Полтава — 36 000 грн за м²;
  • Чернигов — 36 000 грн за м².

Более доступные цены на покупку квартир на первичном рынке предлагают такие города:

  • Николаев — 31 500 грн;
  • Харьков — 28 600 грн;
  • Сумы — 26 000 грн;
  • Запорожье — 24 100 грн.

Количество ЖК в продаже по городам

Фото 3 — Цены на первичном рынке в Украине в августе 2026 (инфографика)
Количество ЖК в продаже по городам Украины — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

По объёму предложения на первичном рынке города распределяются так:

  • Киев (180 ЖК) — наибольшее количество ЖК в продаже среди всех городов Украины;
  • Львов (152 ЖК) — второе место по объёму предложения;
  • Одесса (74 ЖК) — третье место;
  • Ивано-Франковск (59), Хмельницкий (56), Тернополь (41), Ужгород (43), Черновцы (13) — меньшее количество ЖК, но стабильный спрос;
  • Днепр (45 ЖК) — крупный рынок со средним объёмом предложения;
  • Харьков (16) — существенно меньше ЖК из-за последствий войны;
  • Сумы (6), Запорожье (11), Николаев (15) — минимальная рыночная активность.

Медианная цена самой дешёвой квартиры на первичном рынке

Однокомнатные квартиры

Фото 4 — Цены на первичном рынке в Украине в августе 2026 (инфографика)
Медианная цена самой дешёвой однокомнатной квартиры на первичном рынке по городам Украины — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие среди «самых дешёвых» однокомнатных квартир по Украине предлагаются в таких городах:

  • Львов — 64 400 $;
  • Киев — 57 900 $;
  • Винница — 52 700 $;
  • Ужгород — 52 200 $;
  • Черновцы — 51 500 $;
  • Ровно — 49 500 $;
  • Кропивницкий — 48 000 $;
  • Одесса — 45 400 $;
  • Днепр — 44 100 $;
  • Луцк — 42 000 $;
  • Ивано-Франковск — 40 700 $;
  • Полтава — 38 000 $.

Более доступный сегмент цен на квартиры на первичном рынке в августе 2026 предлагают города:

  • Черкассы — 36 200 $;
  • Хмельницкий — 36 100 $;
  • Чернигов — 31 500 $;
  • Харьков — 27 200 $.

Самые доступные цены на покупку квартир на первичном рынке предлагают такие города:

  • Николаев — 25 200 $;
  • Сумы — 24 000 $;
  • Запорожье — 23 800 $.

Двухкомнатные квартиры

Фото 5 — Цены на первичном рынке в Украине в августе 2026 (инфографика)
Медианная цена самой дешёвой двухкомнатной квартиры на первичном рынке по городам Украины — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на первичном рынке в Украине представлен в таких городах:

  • Кропивницкий — 106 000 $;
  • Львов — 98 800 $;
  • Киев — 88 000 $;
  • Одесса — 76 000 $;
  • Черновцы — 75 800 $;
  • Ужгород — 73 300 $;
  • Винница — 75 200 $;
  • Ровно — 69 600 $;
  • Днепр — 68 800 $;
  • Луцк — 63 700 $;
  • Ивано-Франковск — 61 200 $;
  • Черкассы — 58 100 $;
  • Полтава — 56 900 $.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на первичном рынке в августе 2026 года формируют города:

  • Хмельницкий — 52 700 $;
  • Николаев — 51 800 $;
  • Чернигов — 46 200 $.

Самые доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:

  • Харьков — 39 900 $;
  • Сумы — 36 600 $;
  • Запорожье — 36 200 $.

Трёхкомнатные квартиры

Фото 6 — Цены на первичном рынке в Украине в августе 2026 (инфографика)
Медианная цена самой дешёвой трёхкомнатной квартиры на первичном рынке по городам Украины — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент трёхкомнатных квартир на первичном рынке Украины представлен в таких городах:

  • Кропивницкий — 131 000 $;
  • Львов — 134 000 $;
  • Киев — 119 000 $;
  • Ужгород — 100 000 $;
  • Черновцы — 94 900 $;
  • Днепр — 93 300 $;
  • Винница — 92 500 $;
  • Одесса — 92 000 $;
  • Луцк — 83 900 $;
  • Ивано-Франковск — 80 000 $.

Средний ценовой сегмент трёхкомнатных квартир на первичном рынке в августе 2026 года формируют города:

  • Черкассы — 75 600 $;
  • Хмельницкий — 76 000 $;
  • Ровно — 71 200 $;
  • Чернигов — 70 100 $;
  • Николаев — 68 300 $;
  • Полтава — 69 700 $.

Самые доступные предложения на рынке трёхкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:

  • Харьков — 55 200 $;
  • Сумы — 56 300 $;
  • Запорожье — 57 200 $.

Читайте также информацию об актуальных ценах на недвижимость в материалах:

  • Цены на первичном рынке в Киеве в августе 2026 (инфографика)
  • Цены на первичном рынке во Львове в августе 2026 (инфографика)
  • Цены на первичном рынке в Одессе в августе 2026 (инфографика)

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности