Цены на первичном рынке в Украине в августе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить, какая ситуация сложилась на первичном рынке недвижимости Украины по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор цен на новостройки в августе 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Медианные цены квадратного метра в новостройках по Украине

Медианные цены квадратного метра в новостройках по Украине — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По состоянию на август 2026 года первичный рынок Украины продолжает демонстрировать устойчивый рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении зафиксирован в таких городах:

Винница — 29%;

Черновцы — 28%;

Ивано-Франковск — 26%;

Хмельницкий — 24%;

Тернополь — 23%;

Житомир — 23%;

Львов — 16%;

Одесса — 16%;

Киев — 15%;

Луцк — 10%;

Днепр — 9%;

Ужгород — 8%;

Николаев — 8%;

Полтава — 6%;

Харьков — 3%.

В Сумах цены на первичном рынке остаются практически неизменными, а в Запорожье даже немного упали.

Медианные цены на первичном рынке в городах Украины

По состоянию на август 2026 года цены на первичном рынке за квадратный метр выглядят так.

Лидерами среди самых дорогих регионов для покупки квартиры в новостройке остаются города:

Львов — 67 500 грн за м²;

Киев — 62 900 грн за м²;

Винница — 54 000 грн за м²;

Черновцы — 53 100 грн за м²;

Ужгород — 51 800 грн за м²;

Днепр — 49 500 грн за м²;

Ровно — 48 600 грн за м²;

Ивано-Франковск — 45 000 грн за м²;

Кропивницкий — 42 800 грн за м²;

Луцк — 42 800 грн за м².

К регионам с более доступным сегментом цен на квартиры в августе 2026 относятся города:

Житомир — 40 800 грн за м²;

Тернополь — 40 000 грн за м²;

Хмельницкий — 37 700 грн за м²;

Черкассы — 37 000 грн за м²;

Полтава — 36 000 грн за м²;

Чернигов — 36 000 грн за м².

Более доступные цены на покупку квартир на первичном рынке предлагают такие города:

Николаев — 31 500 грн;

Харьков — 28 600 грн;

Сумы — 26 000 грн;

Запорожье — 24 100 грн.

Количество ЖК в продаже по городам

Количество ЖК в продаже по городам Украины — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По объёму предложения на первичном рынке города распределяются так:

Киев (180 ЖК) — наибольшее количество ЖК в продаже среди всех городов Украины;

Львов (152 ЖК) — второе место по объёму предложения;

Одесса (74 ЖК) — третье место;

Ивано-Франковск (59), Хмельницкий (56), Тернополь (41), Ужгород (43), Черновцы (13) — меньшее количество ЖК, но стабильный спрос;

Днепр (45 ЖК) — крупный рынок со средним объёмом предложения;

Харьков (16) — существенно меньше ЖК из-за последствий войны;

Сумы (6), Запорожье (11), Николаев (15) — минимальная рыночная активность.

Медианная цена самой дешёвой квартиры на первичном рынке

Однокомнатные квартиры

Медианная цена самой дешёвой однокомнатной квартиры на первичном рынке по городам Украины — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие среди «самых дешёвых» однокомнатных квартир по Украине предлагаются в таких городах:

Львов — 64 400 $;

Киев — 57 900 $;

Винница — 52 700 $;

Ужгород — 52 200 $;

Черновцы — 51 500 $;

Ровно — 49 500 $;

Кропивницкий — 48 000 $;

Одесса — 45 400 $;

Днепр — 44 100 $;

Луцк — 42 000 $;

Ивано-Франковск — 40 700 $;

Полтава — 38 000 $.

Более доступный сегмент цен на квартиры на первичном рынке в августе 2026 предлагают города:

Черкассы — 36 200 $;

Хмельницкий — 36 100 $;

Чернигов — 31 500 $;

Харьков — 27 200 $.

Самые доступные цены на покупку квартир на первичном рынке предлагают такие города:

Николаев — 25 200 $;

Сумы — 24 000 $;

Запорожье — 23 800 $.

Двухкомнатные квартиры

Медианная цена самой дешёвой двухкомнатной квартиры на первичном рынке по городам Украины — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на первичном рынке в Украине представлен в таких городах:

Кропивницкий — 106 000 $;

Львов — 98 800 $;

Киев — 88 000 $;

Одесса — 76 000 $;

Черновцы — 75 800 $;

Ужгород — 73 300 $;

Винница — 75 200 $;

Ровно — 69 600 $;

Днепр — 68 800 $;

Луцк — 63 700 $;

Ивано-Франковск — 61 200 $;

Черкассы — 58 100 $;

Полтава — 56 900 $.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на первичном рынке в августе 2026 года формируют города:

Хмельницкий — 52 700 $;

Николаев — 51 800 $;

Чернигов — 46 200 $.

Самые доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:

Харьков — 39 900 $;

Сумы — 36 600 $;

Запорожье — 36 200 $.

Трёхкомнатные квартиры

Медианная цена самой дешёвой трёхкомнатной квартиры на первичном рынке по городам Украины — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент трёхкомнатных квартир на первичном рынке Украины представлен в таких городах:

Кропивницкий — 131 000 $;

Львов — 134 000 $;

Киев — 119 000 $;

Ужгород — 100 000 $;

Черновцы — 94 900 $;

Днепр — 93 300 $;

Винница — 92 500 $;

Одесса — 92 000 $;

Луцк — 83 900 $;

Ивано-Франковск — 80 000 $.

Средний ценовой сегмент трёхкомнатных квартир на первичном рынке в августе 2026 года формируют города:

Черкассы — 75 600 $;

Хмельницкий — 76 000 $;

Ровно — 71 200 $;

Чернигов — 70 100 $;

Николаев — 68 300 $;

Полтава — 69 700 $.

Самые доступные предложения на рынке трёхкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:

Харьков — 55 200 $;

Сумы — 56 300 $;

Запорожье — 57 200 $.

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