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Цены на первичном рынке в Украине в августе 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить, какая ситуация сложилась на первичном рынке недвижимости Украины по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор цен на новостройки в августе 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Медианные цены квадратного метра в новостройках по Украине
- Медианные цены на первичном рынке в городах Украины
- Количество ЖК в продаже по городам
- Медианная цена самой дешёвой квартиры на первичном рынке
Медианные цены квадратного метра в новостройках по Украине
По состоянию на август 2026 года первичный рынок Украины продолжает демонстрировать устойчивый рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении зафиксирован в таких городах:
- Винница — 29%;
- Черновцы — 28%;
- Ивано-Франковск — 26%;
- Хмельницкий — 24%;
- Тернополь — 23%;
- Житомир — 23%;
- Львов — 16%;
- Одесса — 16%;
- Киев — 15%;
- Луцк — 10%;
- Днепр — 9%;
- Ужгород — 8%;
- Николаев — 8%;
- Полтава — 6%;
- Харьков — 3%.
В Сумах цены на первичном рынке остаются практически неизменными, а в Запорожье даже немного упали.
Медианные цены на первичном рынке в городах Украины
По состоянию на август 2026 года цены на первичном рынке за квадратный метр выглядят так.
Лидерами среди самых дорогих регионов для покупки квартиры в новостройке остаются города:
- Львов — 67 500 грн за м²;
- Киев — 62 900 грн за м²;
- Винница — 54 000 грн за м²;
- Черновцы — 53 100 грн за м²;
- Ужгород — 51 800 грн за м²;
- Днепр — 49 500 грн за м²;
- Ровно — 48 600 грн за м²;
- Ивано-Франковск — 45 000 грн за м²;
- Кропивницкий — 42 800 грн за м²;
- Луцк — 42 800 грн за м².
К регионам с более доступным сегментом цен на квартиры в августе 2026 относятся города:
- Житомир — 40 800 грн за м²;
- Тернополь — 40 000 грн за м²;
- Хмельницкий — 37 700 грн за м²;
- Черкассы — 37 000 грн за м²;
- Полтава — 36 000 грн за м²;
- Чернигов — 36 000 грн за м².
Более доступные цены на покупку квартир на первичном рынке предлагают такие города:
- Николаев — 31 500 грн;
- Харьков — 28 600 грн;
- Сумы — 26 000 грн;
- Запорожье — 24 100 грн.
Количество ЖК в продаже по городам
По объёму предложения на первичном рынке города распределяются так:
- Киев (180 ЖК) — наибольшее количество ЖК в продаже среди всех городов Украины;
- Львов (152 ЖК) — второе место по объёму предложения;
- Одесса (74 ЖК) — третье место;
- Ивано-Франковск (59), Хмельницкий (56), Тернополь (41), Ужгород (43), Черновцы (13) — меньшее количество ЖК, но стабильный спрос;
- Днепр (45 ЖК) — крупный рынок со средним объёмом предложения;
- Харьков (16) — существенно меньше ЖК из-за последствий войны;
- Сумы (6), Запорожье (11), Николаев (15) — минимальная рыночная активность.
Медианная цена самой дешёвой квартиры на первичном рынке
Однокомнатные квартиры
Самые дорогие среди «самых дешёвых» однокомнатных квартир по Украине предлагаются в таких городах:
- Львов — 64 400 $;
- Киев — 57 900 $;
- Винница — 52 700 $;
- Ужгород — 52 200 $;
- Черновцы — 51 500 $;
- Ровно — 49 500 $;
- Кропивницкий — 48 000 $;
- Одесса — 45 400 $;
- Днепр — 44 100 $;
- Луцк — 42 000 $;
- Ивано-Франковск — 40 700 $;
- Полтава — 38 000 $.
Более доступный сегмент цен на квартиры на первичном рынке в августе 2026 предлагают города:
- Черкассы — 36 200 $;
- Хмельницкий — 36 100 $;
- Чернигов — 31 500 $;
- Харьков — 27 200 $.
Самые доступные цены на покупку квартир на первичном рынке предлагают такие города:
- Николаев — 25 200 $;
- Сумы — 24 000 $;
- Запорожье — 23 800 $.
Двухкомнатные квартиры
Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на первичном рынке в Украине представлен в таких городах:
- Кропивницкий — 106 000 $;
- Львов — 98 800 $;
- Киев — 88 000 $;
- Одесса — 76 000 $;
- Черновцы — 75 800 $;
- Ужгород — 73 300 $;
- Винница — 75 200 $;
- Ровно — 69 600 $;
- Днепр — 68 800 $;
- Луцк — 63 700 $;
- Ивано-Франковск — 61 200 $;
- Черкассы — 58 100 $;
- Полтава — 56 900 $.
Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на первичном рынке в августе 2026 года формируют города:
- Хмельницкий — 52 700 $;
- Николаев — 51 800 $;
- Чернигов — 46 200 $.
Самые доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:
- Харьков — 39 900 $;
- Сумы — 36 600 $;
- Запорожье — 36 200 $.
Трёхкомнатные квартиры
Самый дорогой сегмент трёхкомнатных квартир на первичном рынке Украины представлен в таких городах:
- Кропивницкий — 131 000 $;
- Львов — 134 000 $;
- Киев — 119 000 $;
- Ужгород — 100 000 $;
- Черновцы — 94 900 $;
- Днепр — 93 300 $;
- Винница — 92 500 $;
- Одесса — 92 000 $;
- Луцк — 83 900 $;
- Ивано-Франковск — 80 000 $.
Средний ценовой сегмент трёхкомнатных квартир на первичном рынке в августе 2026 года формируют города:
- Черкассы — 75 600 $;
- Хмельницкий — 76 000 $;
- Ровно — 71 200 $;
- Чернигов — 70 100 $;
- Николаев — 68 300 $;
- Полтава — 69 700 $.
Самые доступные предложения на рынке трёхкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:
- Харьков — 55 200 $;
- Сумы — 56 300 $;
- Запорожье — 57 200 $.
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