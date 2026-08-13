Ціни на первинці в Одесі в серпні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати, яка ситуація склалася на первинному ринку нерухомості Одеси станом на серпень 2026 року. Детальний огляд цін на новобудови у серпні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на новобудови в Одесі в серпні 2026

Станом на серпень 2026 року первинний ринок Одеси зберігає помірне, але стійке зростання цін у категоріях «комфорт» та «бізнес». У річному вимірі ринок продовжує демонструвати позитивну динаміку — ціни зросли приблизно на 8% (комфорт), на 4% (економ) та на 26% (бізнес) порівняно з серпнем минулого року. Ціни за квадратний метр на серпень такі:

Економ-клас — 31 500 грн/кв. м;

Комфорт-клас — 38 700 грн/кв. м;

Бізнес-клас — 57 200 грн/кв. м.

Одеса продовжує поступово відновлювати позиції на ринку первинної нерухомості України. На це впливає зростаючий попит з боку внутрішніх переселенців, відновлення логістичної та туристичної інфраструктури міста, а також активізація забудовників, які виводять нові об'єкти на ринок попри збереження ризиків, пов'язаних із безпековою ситуацією. Детальніше ситуацію по районах та класах житла розглянемо нижче.

Ціни на новобудови в Одесі по районах

Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по районах Одеси — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі квартири у новобудовах традиційно зосереджені у центральних та прибережних районах міста. Лідерами серед найдорожчих районів для купівлі первинної нерухомості залишаються:

Приморський — 67 500 грн/кв. м;

Київський — 47 300 грн/кв. м.

До районів із середнім сегментом цін на первинному ринку у серпні 2026 відносяться:

Пересипський — 38 300 грн/кв. м;

Хаджибейський — 37 600 грн/кв. м.

При цьому розрив між цінами у прибережних і центральних районах та периферії Одеси залишається одним із найбільших серед великих міст України. Значною мірою це пояснюється туристичним і рекреаційним потенціалом морського узбережжя та концентрацією ділової активності в Приморському й Київському районах.

Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла

Окрім районного розподілу, суттєво на ціну впливає клас житлового комплексу. Найдорожчі пропозиції на первинному ринку Одеси у серпні 2026 представлені у таких сегментах:

Преміум-клас — 81 100 грн/кв. м;

Бізнес-клас —57 200 грн/кв. м.

Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла в Одесі — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш масовими пропозиціями на ринку залишаються квартири середнього цінового сегменту:

Комфорт-клас — 38 700 грн/кв. м;

Економ-клас — 31 500 грн/кв. м.

Преміум- та комфорт-клас лишаються сегментами з найвищим попитом: вони приваблюють як місцевих покупців, так і переселенців, які розглядають Одесу як місце для тривалого проживання. Економ-клас, своєю чергою, тримається у нижчому ціновому діапазоні, проте залишається найбільш затребуваним серед покупців з обмеженим бюджетом та молодих сімей.

Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по Одесі

За даними ЛУН Статистика, медіана ціни квадратного метра на первинному ринку Одеси у серпні 2026 року становить близько 52 000 грн — практично без змін порівняно з попереднім місяцем.

У довшій перспективі ринок продовжує демонструвати помірне зростання. Одним із факторів підтримки попиту на первинне житло залишається державна програма кредитування та іпотеки «єОселя», яка діє навіть в умовах нестабільної економічної та безпекової ситуації на півдні країни.

Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по Одесі — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Одеси

За даними порталу M2bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра серед оголошень на первинному ринку Одеси становить 41 600 грн. Йдеться не про середньоринкову ціну, а про значення, яке найчастіше зустрічається серед опублікованих пропозицій: під нього потрапляє 6,3% оголошень, що відповідає сегменту комфорт- та економ-класу.

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Одеси станом на серпень 2026 року

Інфографіка: m2bomber.com

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