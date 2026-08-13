Цены на первичном рынке в Одессе в августе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить, какая ситуация сложилась на первичном рынке недвижимости Одессы по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор цен на новостройки в августе 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на новостройки в Одессе в августе 2026

По состоянию на август 2026 года первичный рынок Одессы сохраняет умеренный, но устойчивый рост цен в категориях «комфорт» и «бизнес». В годовом измерении рынок продолжает демонстрировать положительную динамику — цены выросли примерно на 8% (комфорт), на 4% (эконом) и на 26% (бизнес) по сравнению с августом прошлого года. Цены за квадратный метр на август такие:

Эконом-класс — 31 500 грн/кв. м;

Комфорт-класс — 38 700 грн/кв. м;

Бизнес-класс — 57 200 грн/кв. м.

Одесса продолжает постепенно восстанавливать позиции на рынке первичной недвижимости Украины. На это влияет растущий спрос со стороны внутренних переселенцев, восстановление логистической и туристической инфраструктуры города, а также активизация застройщиков, которые выводят новые объекты на рынок, несмотря на сохранение рисков, связанных с ситуацией безопасности. Подробнее ситуацию по районам и классам жилья рассмотрим ниже.

Цены на новостройки в Одессе по районам

Медианы цены квадратного метра в новостройках по районам Одессы — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие квартиры в новостройках традиционно сосредоточены в центральных и прибрежных районах города. Лидерами среди самых дорогих районов для покупки первичной недвижимости остаются:

Приморский — 67 500 грн/кв. м;

Киевский — 47 300 грн/кв. м.

К районам со средним сегментом цен на первичном рынке в августе 2026 относятся:

Пересыпский — 38 300 грн/кв. м;

Хаджибейский — 37 600 грн/кв. м.

При этом разрыв между ценами в прибрежных и центральных районах и периферии Одессы остаётся одним из самых больших среди крупных городов Украины. В значительной мере это объясняется туристическим и рекреационным потенциалом морского побережья и концентрацией деловой активности в Приморском и Киевском районах.

Медианы цены квадратного метра в новостройках по классам жилья

Помимо районного распределения, существенно на цену влияет класс жилого комплекса. Самые дорогие предложения на первичном рынке Одессы в августе 2026 представлены в таких сегментах:

Премиум-класс — 81 100 грн/кв. м;

Бизнес-класс — 57 200 грн/кв. м.

Медианы цены квадратного метра в новостройках по классам жилья в Одессе — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самыми массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:

Комфорт-класс — 38 700 грн/кв. м;

Эконом-класс — 31 500 грн/кв. м.

Премиум- и комфорт-класс остаются сегментами с самым высоким спросом: они привлекают как местных покупателей, так и переселенцев, которые рассматривают Одессу как место для длительного проживания. Эконом-класс, в свою очередь, держится в более низком ценовом диапазоне, однако остаётся наиболее востребованным среди покупателей с ограниченным бюджетом и молодых семей.

Медианы цены квадратного метра в новостройках по Одессе

По данным ЛУН Статистика, медиана цены квадратного метра на первичном рынке Одессы в августе 2026 года составляет около 52 000 грн — практически без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

В более долгосрочной перспективе рынок продолжает демонстрировать умеренный рост. Одним из факторов поддержки спроса на первичное жильё остаётся государственная программа кредитования и ипотеки «єОселя», которая действует даже в условиях нестабильной экономической и безопасностной ситуации на юге страны.

Медианы цены квадратного метра в новостройках по Одессе — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самая распространённая цена квадратного метра в новостройках Одессы

По данным портала M2bomber, по состоянию на август 2026 года самая распространённая цена квадратного метра среди объявлений на первичном рынке Одессы составляет 41 600 грн. Речь идёт не о среднерыночной цене, а о значении, которое чаще всего встречается среди опубликованных предложений: под него попадает 6,3% объявлений, что соответствует сегменту комфорт- и эконом-класса.

Самая распространённая цена квадратного метра в новостройках Одессы по состоянию на август 2026 года

Инфографика: m2bomber.com

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