Ціни на первинці у Львові в серпні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати, яка ситуація склалася на первинному ринку нерухомості Львова станом на серпень 2026 року. Детальний огляд цін на новобудови у серпні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на новобудови у Львові в серпні 2026

Станом на серпень 2026 року первинний ринок Львова продовжує демонструвати стабільне зростання цін. За даними ЛУН Статистика, медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах міста комфорт-класу залишається приблизно на 22% вище порівняно з аналогічним періодом минулого року, бізнес-клас — на 18%. Ціни за квадратний метр на серпень виглядають наступним чином:

Комфорт — 60 800 грн/кв. м;

Бізнес — 69 800 грн/кв. м.

Таким чином, Львів і надалі залишається одним із найактивніших ринків первинної нерухомості в Україні. На це впливає стабільний попит з боку переселенців, розвинена інфраструктура міста, а також активність забудовників, які продовжують виводити нові об'єкти на ринок. Детальніше ситуацію по районах та класах житла розглянемо нижче.

Ціни на новобудови у Львові по районах

Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по районах Львова — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі квартири у новобудовах традиційно зосереджені у центральних та престижних районах міста. Лідером серед найдорожчих районів для купівлі первинної нерухомості залишається:

Галицький — 123 000 грн/кв. м;

До районів із середнім сегментом цін на первинному ринку у серпні 2026 відносяться:

Личаківський — 76 600 грн/кв. м;

Франківський — 74 300 грн/кв. м;

Залізничний — 67 900 грн/кв. м.

Найдоступніше житло на первинному ринку Львова можна знайти у таких районах:

Сихівський — 66 000 грн/кв. м;

Шевченківський — 64 800 грн/кв. м.

Попри те, що Сихівський район традиційно вважається більш доступним, він активно забудовується і демонструє один із найвищих темпів зростання цін серед усіх районів міста.

Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла

Окрім районного розподілу, суттєво на ціну впливає клас житлового комплексу. Найдорожчі пропозиції на первинному ринку Львова у серпні 2026 представлені у таких сегментах:

Преміум-клас — 116 000 грн/кв. м;

Бізнес-клас — 69 800 грн/кв. м.

Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла у Львові — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш масовими пропозиціями на ринку залишаються квартири середнього цінового сегменту:

Комфорт-клас — 60 800 грн/кв. м;

Економ-клас — 42 000 грн/кв. м.

Преміум-клас, як і раніше, залишається найдорожчим сегментом первинного ринку. Ціни на житло бізнес- та комфорт-класів підтримуються попитом як з боку місцевих покупців, так і переселенців зі східних регіонів країни. Економ-клас, своєю чергою, лишається найбільш затребуваним серед покупців з обмеженим бюджетом.

Медіана ціни квадратного метра у новобудовах по Львову

За даними ЛУН Статистика, медіана стартової ціни квадратного метра на первинному ринку Львова у серпні 2026 року становить близько 67 500 грн — практично без змін порівняно з попереднім місяцем. У довшій перспективі ринок продовжує демонструвати впевнене зростання. Одним із факторів підтримки попиту на первинне житло залишається державна програма кредитування та іпотеки «єОселя».

Медіана ціни квадратного метра у новобудовах по Львову — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Львова

Згідно з даними порталу M2bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра серед оголошень на первинному ринку Львова становить 17 000 грн. Йдеться не про середньоринкову ціну, а про значення, яке найчастіше зустрічається серед опублікованих пропозицій: на цей діапазон припадає 13,5% усіх оголошень, що відповідає сегменту комфорт- та економ-класу.

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Львова станом на серпень 2026 року

Інфографіка: m2bomber.com

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