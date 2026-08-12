Цены на первичном рынке во Львове в августе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить, какая ситуация сложилась на первичном рынке недвижимости Львова по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор цен на новостройки в августе 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на новостройки во Львове в августе 2026

По состоянию на август 2026 года первичный рынок Львова продолжает демонстрировать стабильный рост цен. По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках города комфорт-класса остаётся примерно на 22% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бизнес-класса — на 18%. Цены за квадратный метр на август выглядят следующим образом:

Комфорт — 60 800 грн/кв. м;

Бизнес — 69 800 грн/кв. м.

Таким образом, Львов и далее остаётся одним из самых активных рынков первичной недвижимости в Украине. На это влияет стабильный спрос со стороны переселенцев, развитая инфраструктура города, а также активность застройщиков, которые продолжают выводить новые объекты на рынок. Подробнее ситуацию по районам и классам жилья рассмотрим ниже.

Цены на новостройки во Львове по районам

Медианы цены квадратного метра в новостройках по районам Львова — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие квартиры в новостройках традиционно сосредоточены в центральных и престижных районах города. Лидером среди самых дорогих районов для покупки первичной недвижимости остаётся:

Галицкий — 123 000 грн/кв. м;

К районам со средним сегментом цен на первичном рынке в августе 2026 относятся:

Лычаковский — 76 600 грн/кв. м;

Франковский — 74 300 грн/кв. м;

Железнодорожный — 67 900 грн/кв. м.

Самое доступное жильё на первичном рынке Львова можно найти в таких районах:

Сиховский — 66 000 грн/кв. м;

Шевченковский — 64 800 грн/кв. м.

Несмотря на то, что Сиховский район традиционно считается более доступным, он активно застраивается и демонстрирует один из самых высоких темпов роста цен среди всех районов города.

Медианы цены квадратного метра в новостройках по классам жилья

Помимо районного распределения, существенно на цену влияет класс жилого комплекса. Самые дорогие предложения на первичном рынке Львова в августе 2026 представлены в таких сегментах:

Премиум-класс — 116 000 грн/кв. м;

Бизнес-класс — 69 800 грн/кв. м.

Медианы цены квадратного метра в новостройках по классам жилья во Львове — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самыми массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:

Комфорт-класс — 60 800 грн/кв. м;

Эконом-класс — 42 000 грн/кв. м.

Премиум-класс, как и прежде, остаётся самым дорогим сегментом первичного рынка. Цены на жильё бизнес- и комфорт-классов поддерживаются спросом как со стороны местных покупателей, так и переселенцев из восточных регионов страны. Эконом-класс, в свою очередь, остаётся наиболее востребованным среди покупателей с ограниченным бюджетом.

Медиана цены квадратного метра в новостройках по Львову

По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра на первичном рынке Львова в августе 2026 года составляет около 67 500 грн — практически без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. В более долгосрочной перспективе рынок продолжает демонстрировать уверенный рост. Одним из факторов поддержки спроса на первичное жильё остаётся государственная программа кредитования и ипотеки «єОселя».

Медиана цены квадратного метра в новостройках по Львову — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самая распространённая цена квадратного метра в новостройках Львова

Согласно данным портала M2bomber, по состоянию на август 2026 года самая распространённая цена квадратного метра среди объявлений на первичном рынке Львова составляет 17 000 грн. Речь идёт не о среднерыночной цене, а о значении, которое чаще всего встречается среди опубликованных предложений: на этот диапазон приходится 13,5% всех объявлений, что соответствует сегменту комфорт- и эконом-класса.

Самая распространённая цена квадратного метра в новостройках Львова по состоянию на август 2026 года

Инфографика: m2bomber.com

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