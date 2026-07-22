Цены на вторичке во Львове в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы показать ситуацию на вторичном рынке недвижимости Львова по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор цен на вторичное жилье в июле 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на вторичное жилье во Львове в июле 2026

По состоянию на июль 2026 года вторичный рынок Львова остается одним из самых динамичных среди крупных городов Украины. По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квартир в городе сохраняет положительную динамику во всех сегментах. Средние цены по типам квартир такие:

Однокомнатные — 73 000 долларов (рост на 13%);

Двухкомнатные — 100 000 долларов (рост на 7%);

Трехкомнатные — 136 000 долларов (рост на 16%).

На рынок также влияют стабильно высокий спрос со стороны внутренних переселенцев и инвесторов, фактор безопасности, а также ограниченное предложение качественного готового жилья. Подробнее ситуацию по районам и средним ценам рассмотрим ниже.

Цены на вторичное жилье во Львове по районам

Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в центральных и исторических районах города. Лидером по стоимости жилья остается:

Лычаковский — 78 100 долларов;

Франковский — 74 200 долларов;

Шевченковский — 74 000 долларов.

К районам со средним сегментом цен относятся:

Сиховский — 75 800 долларов;

Железнодорожный — 69 000 долларов;

Галицкий — 66 900 долларов.

Медиана цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Львова — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в центральных районах. Лидером остается:

Лычаковский — 113 000 долларов;

Галицкий — 112 000 долларов;

Франковский — 111 000 долларов;

Средний ценовой сегмент представлен в таких районах:

Шевченковский — 100 000 долларов;

Сиховский — 99 200 долларов;

Железнодорожный — 88 000 долларов.

Средние цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Львова — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на трехкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

В сегменте трехкомнатных квартир разрыв между районами наиболее заметен — почти втрое между самым дешевым и самым дорогим районом. Самые высокие цены фиксируют в:

Галицком — 172 000 долларов;

Франковском — 165 000 долларов;

Лычаковском — 156 000 долларов;

Средний ценовой сегмент представлен в таких районах:

Сиховский — 127 000 долларов.

Шевченковский — 125 000 долларов;

Железнодорожный — 116 000 долларов;

Медианная цена на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Львова — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Аналитики рынка также обращают внимание на то, что Львов фактически сравнялся с Киевом по стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке. Это свидетельствует об изменении приоритетов покупателей: город перестал быть просто «безопасной гаванью» и превратился в рынок с самым высоким порогом входа среди региональных центров Украины.

Средние цены на вторичное жилье по Львову

По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Львова в июле 2026 года продолжает дорожать во всех сегментах.

Средняя цена на однокомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Львова в июле 2026 года составляет 73 000 долларов. Самый высокий спрос фиксируют на компактное жилье в районах с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением.

Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Львова — июль 2026 (желтый график)

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2Bomber, по состоянию на июль 2026 года самая распространенная цена квадратного метра на вторичном рынке Львова составляет 60 800 грн. Больше всего предложений на вторичном рынке 8% приходится именно на этот ценовой диапазон.

Наиболее распространенная цена квадратного метра на вторичном рынке Львова по состоянию на июль 2026 года

Инфографика: m2bomber.com

Средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Львова в июле 2026 года составляет 99 800 долларов по предложениям собственников. Двухкомнатные квартиры остаются наиболее сбалансированным форматом для семей и пользуются стабильным спросом, особенно в районах с новой застройкой и развитой инфраструктурой.

Средние цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Львова — июль 2026 (красный график)

Инфографика: ЛУН Статистика

Средняя цена на трехкомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена трехкомнатной квартиры на вторичном рынке Львова в июле 2026 года составляет 136 000 долларов. Этот сегмент демонстрирует стабильную динамику без существенных колебаний. Спрос на просторное жилье растет прежде всего среди семей, переехавших во Львов из других регионов.

Средние цены на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке Львова — июль 2026 (синий график)

Инфографика: ЛУН Статистика

«Вторичка» во Львове остается дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые реализуются быстрее и по более высокой цене.

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