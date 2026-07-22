Ціни на вторинці у Львові в липні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб показати ситуацію на вторинному ринку нерухомості Львова станом на липень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у липні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на вторинне житло у Львові в липні 2026

Станом на липень 2026 року вторинний ринок Львова залишається одним із найдинамічніших серед великих міст України. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квартир у місті зберігає позитивну динаміку в усіх сегментах. Середні ціни за типами квартир такі:

Однокімнатні — 73 000 доларів (зростання на 13%);

Двокімнатні — 100 000 доларів (зростання на 7%);

Трикімнатні — 136 000 доларів (зростання на 16%).

На ринок також впливають стабільно високий попит з боку внутрішніх переселенців та інвесторів, безпековий фактор, а також обмежена пропозиція якісного готового житла. Детальніше ситуацію по районах та середніх цінах розглянемо нижче.

Ціни на вторинне житло у Львові по районах

Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у центральних та історичних районах міста. Лідером за вартістю житла залишається:

Личаківський — 78 100 доларів;

Франківський — 74 200 доларів;

Шевченківський — 74 000 доларів.

До районів із середнім сегментом цін відносяться:

Сихівський — 75 800 доларів;

Залізничний — 69 000 доларів;

Галицький — 66 900 доларів.

Медіана ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Львова — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у центральних районах. Лідером залишається:

Личаківський — 113 000 доларів;

Галицький — 112 000 доларів;

Франківський — 111 000 доларів;

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

Шевченківський — 100 000 доларів;

Сихівський — 99 200 доларів;

Залізничний — 88 000 доларів.

Середні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Львова — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла

У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами найбільш помітний — майже втричі між найдешевшим та найдорожчим районом. Найвищі ціни фіксують у:

Галицькому — 172 000 доларів;

Франківському — 165 000 доларів;

Личаківському — 156 000 доларів;

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

Сихівський — 127 000 доларів.

Шевченківський — 125 000 доларів;

Залізничний — 116 000 доларів;

Медіанна ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку по районах Львова — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Аналітики ринку також звертають увагу на те, що Львів фактично зрівнявся з Києвом за вартістю однокімнатних квартир на вторинному ринку. Це свідчить про зміну пріоритетів покупців: місто перестало бути просто «безпечною гаванню» і перетворилось на ринок із найвищим порогом входу серед регіональних центрів України.

Середні ціни на вторинне житло по Львову

За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Львова у липні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.

Середня ціна на однокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Львова у липні 2026 року становить 73 000 доларів. Найвищий попит фіксують на компактне житло в районах з розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням.

Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку Львова — липень 2026 (жовтий графік)

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2Bomber, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Львова становить 60 800 грн. Найбільше пропозицій на вторинному ринку 8% припадає саме на цей ціновий діапазон.

Найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Львова станом на липень 2026 року

Інфографіка: m2bomber.com

Середня ціна на двокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Львова у липні 2026 року становить 99 800 доларів за пропозиціями власників. Двокімнатні квартири залишаються найбільш збалансованим форматом для сімей і користуються стабільним попитом, особливо в районах із новою забудовою та розвиненою інфраструктурою.

Середні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку Львова — липень 2026 (червоний графік)

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середня ціна на трикімнатні квартири на вторинці

Середня ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Львова у липні 2026 року становить 136 000 доларів. Цей сегмент демонструє стабільну динаміку без суттєвих коливань. Попит на просторе житло зростає насамперед серед сімей, що переїхали до Львова з інших регіонів.

Середні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку Львова — липень 2026 (синій графік)

Інфографіка: ЛУН Статистика

«Вторинка» у Львові залишається дорожчою за новобудови, адже покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які реалізуються швидше та за вищою ціною.

Читайте також інформацію про актуальні ціни на нерухомість у матеріалах: