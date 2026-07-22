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Ціни на вторинці у Львові в липні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб показати ситуацію на вторинному ринку нерухомості Львова станом на липень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у липні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на вторинне житло у Львові в липні 2026
- Ціни на вторинне житло у Львові по районах
- Середні ціни на вторинне житло по Львову
Як змінились ціни на вторинне житло у Львові в липні 2026
Станом на липень 2026 року вторинний ринок Львова залишається одним із найдинамічніших серед великих міст України. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квартир у місті зберігає позитивну динаміку в усіх сегментах. Середні ціни за типами квартир такі:
- Однокімнатні — 73 000 доларів (зростання на 13%);
- Двокімнатні — 100 000 доларів (зростання на 7%);
- Трикімнатні — 136 000 доларів (зростання на 16%).
На ринок також впливають стабільно високий попит з боку внутрішніх переселенців та інвесторів, безпековий фактор, а також обмежена пропозиція якісного готового житла. Детальніше ситуацію по районах та середніх цінах розглянемо нижче.
Ціни на вторинне житло у Львові по районах
Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у центральних та історичних районах міста. Лідером за вартістю житла залишається:
- Личаківський — 78 100 доларів;
- Франківський — 74 200 доларів;
- Шевченківський — 74 000 доларів.
До районів із середнім сегментом цін відносяться:
- Сихівський — 75 800 доларів;
- Залізничний — 69 000 доларів;
- Галицький — 66 900 доларів.
Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у центральних районах. Лідером залишається:
- Личаківський — 113 000 доларів;
- Галицький — 112 000 доларів;
- Франківський — 111 000 доларів;
Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:
- Шевченківський — 100 000 доларів;
- Сихівський — 99 200 доларів;
- Залізничний — 88 000 доларів.
Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла
У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами найбільш помітний — майже втричі між найдешевшим та найдорожчим районом. Найвищі ціни фіксують у:
- Галицькому — 172 000 доларів;
- Франківському — 165 000 доларів;
- Личаківському — 156 000 доларів;
Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:
- Сихівський — 127 000 доларів.
- Шевченківський — 125 000 доларів;
- Залізничний — 116 000 доларів;
Аналітики ринку також звертають увагу на те, що Львів фактично зрівнявся з Києвом за вартістю однокімнатних квартир на вторинному ринку. Це свідчить про зміну пріоритетів покупців: місто перестало бути просто «безпечною гаванню» і перетворилось на ринок із найвищим порогом входу серед регіональних центрів України.
Середні ціни на вторинне житло по Львову
За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Львова у липні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.
Середня ціна на однокімнатні квартири на вторинці
Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Львова у липні 2026 року становить 73 000 доларів. Найвищий попит фіксують на компактне житло в районах з розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням.
За даними M2Bomber, станом на липень 2026 року найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Львова становить 60 800 грн. Найбільше пропозицій на вторинному ринку 8% припадає саме на цей ціновий діапазон.
Середня ціна на двокімнатні квартири на вторинці
Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Львова у липні 2026 року становить 99 800 доларів за пропозиціями власників. Двокімнатні квартири залишаються найбільш збалансованим форматом для сімей і користуються стабільним попитом, особливо в районах із новою забудовою та розвиненою інфраструктурою.
Середня ціна на трикімнатні квартири на вторинці
Середня ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Львова у липні 2026 року становить 136 000 доларів. Цей сегмент демонструє стабільну динаміку без суттєвих коливань. Попит на просторе житло зростає насамперед серед сімей, що переїхали до Львова з інших регіонів.
«Вторинка» у Львові залишається дорожчою за новобудови, адже покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які реалізуються швидше та за вищою ціною.
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