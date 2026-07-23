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Ціни на вторинці в Україні в липні 2026 (інфографіка)

Україна, нерухомість, оренда, вартість
Ціни на вторинці в Україні в липні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб показати ситуацію на вторинному ринку нерухомості України станом на липень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у липні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні

Станом на липень 2026 року вторинний ринок України зберігає стійку висхідну динаміку в більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі в сегменті однокімнатних квартир зафіксовано у таких містах:

  • Тернопіль — +25-29%;
  • Одеса — +6-10%;
  • Рівне — +5-9%;
  • Суми — +19-31%;
  • Вінниця — +6-24%;
  • Чернівці — +8-14%;
  • Хмельницький — +16-21%;
  • Луцьк — +7-12%;
  • Київ — +3-5%;
  • Харків — +3-5%;
  • Львів — +7-13%;
  • Ужгород — +4-6%;
  • Кропивницький — +7-18%;
  • Миколаїв — +2-3%;
  • Дніпро — +5%.

У Луцьку, Рівному та Херсоні вартість квартир за рік фактично не змінилася.

Середня ціна квартир на вторинці по містах України

Медіанна ціна по однокімнатним квартирам в Україні

Фото 2 — Ціни на вторинці в Україні в липні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна найдорожчої однокімнатної квартири на вторинці по містах України — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонуються у таких містах:

  • Львів — 73 000 доларів;
  • Київ — 70 000 доларів;
  • Ужгород — 65 800 доларів;
  • Чернівці — 60 500 доларів;
  • Рівне — 56 600 доларів;
  • Луцьк — 55 900 доларів;
  • Вінниця — 56 000 доларів;
  • Житомир — 51 000 доларів;
  • Черкаси — 48 700 доларів;
  • Одеса — 48 100 доларів;
  • Тернопіль — 50 200 доларів;
  • Івано-Франківськ — 43 700 доларів.

Водночас до міст із більш доступним ціновим сегментом на вторинці у липні 2026 відносяться:

  • Хмельницький — 43 300 доларів;
  • Полтава — 39 500 доларів;
  • Чернігів — 34 000 доларів;
  • Дніпро — 31 600 доларів;
  • Кропивницький — 30 000 доларів.

Більш доступні ціни на купівлю квартир на вторинці пропонують такі міста:

  • Харків — 23 000 доларів;
  • Миколаїв — 20 000 доларів;
  • Запоріжжя — 17 000 доларів.

Медіанна ціна по двокімнатним квартирам в Україні

Фото 3 — Ціни на вторинці в Україні в липні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна двокімнатної квартири на вторинці по містах України — липень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на вторинці в Україні представлений у таких містах:

  • Київ — 105 000 доларів;
  • Львів — 99 800 доларів;
  • Ужгород — 95 000 доларів;
  • Чернівці — 83 100 доларів;
  • Вінниця — 76 000 доларів;
  • Тернопіль — 76 000 доларів;
  • Одеса — 69 000 доларів;
  • Черкаси — 67 300 доларів;
  • Рівне — 66 000 доларів;
  • Луцьк — 65 800 доларів;
  • Івано-Франківськ — 64 000 доларів;
  • Житомир — 63 500 доларів.

Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на вторинному ринку у липні 2026 року формують міста:

  • Хмельницький — 59 000 доларів;
  • Полтава — 56 000 доларів;
  • Чернігів — 51 900 доларів;
  • Кропивницький — 46 000 доларів;
  • Дніпро — 45 000 доларів.

Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

  • Харків — 38 000 доларів;
  • Миколаїв — 31 000 доларів;
  • Запоріжжя — 24 000 доларів;
  • Херсон — 20 000 доларів.

Медіанна ціна по трикімнатним квартирам в Україні

Фото 4 — Ціни на вторинці в Україні в липні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна трикімнатної квартири на вторинці по містах України — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:

  • Київ — 155 000 доларів;
  • Львів — 136 000 доларів;
  • Чернівці — 103 000 доларів;
  • Ужгород — 99 500 доларів;
  • Одеса — 90 000 доларів;
  • Вінниця — 85 000 доларів;
  • Тернопіль — 86 300 доларів;
  • Івано-Франківськ — 83 800 доларів;
  • Черкаси — 78  000 доларів;
  • Житомир — 75 000 доларів;
  • Луцьк — 70 000 доларів;
  • Рівне — 69 000 доларів.

Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку у липні 2026 року формують міста:

  • Полтава — 68 000 доларів;
  • Кропивницький — 65 000 доларів;
  • Хмельницький — 62 000 доларів;
  • Дніпро — 63 000 доларів;
  • Чернігів — 61 500 доларів.

Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

  • Суми — 45 900 доларів;
  • Миколаїв — 43 000 доларів;
  • Запоріжжя — 35 500 доларів.

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