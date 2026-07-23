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Ціни на вторинці в Україні в липні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб показати ситуацію на вторинному ринку нерухомості України станом на липень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у липні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні
- Середня ціна квартир на вторинці по містах України
Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні
Станом на липень 2026 року вторинний ринок України зберігає стійку висхідну динаміку в більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі в сегменті однокімнатних квартир зафіксовано у таких містах:
- Тернопіль — +25-29%;
- Одеса — +6-10%;
- Рівне — +5-9%;
- Суми — +19-31%;
- Вінниця — +6-24%;
- Чернівці — +8-14%;
- Хмельницький — +16-21%;
- Луцьк — +7-12%;
- Київ — +3-5%;
- Харків — +3-5%;
- Львів — +7-13%;
- Ужгород — +4-6%;
- Кропивницький — +7-18%;
- Миколаїв — +2-3%;
- Дніпро — +5%.
У Луцьку, Рівному та Херсоні вартість квартир за рік фактично не змінилася.
Середня ціна квартир на вторинці по містах України
Медіанна ціна по однокімнатним квартирам в Україні
Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонуються у таких містах:
- Львів — 73 000 доларів;
- Київ — 70 000 доларів;
- Ужгород — 65 800 доларів;
- Чернівці — 60 500 доларів;
- Рівне — 56 600 доларів;
- Луцьк — 55 900 доларів;
- Вінниця — 56 000 доларів;
- Житомир — 51 000 доларів;
- Черкаси — 48 700 доларів;
- Одеса — 48 100 доларів;
- Тернопіль — 50 200 доларів;
- Івано-Франківськ — 43 700 доларів.
Водночас до міст із більш доступним ціновим сегментом на вторинці у липні 2026 відносяться:
- Хмельницький — 43 300 доларів;
- Полтава — 39 500 доларів;
- Чернігів — 34 000 доларів;
- Дніпро — 31 600 доларів;
- Кропивницький — 30 000 доларів.
Більш доступні ціни на купівлю квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Харків — 23 000 доларів;
- Миколаїв — 20 000 доларів;
- Запоріжжя — 17 000 доларів.
Медіанна ціна по двокімнатним квартирам в Україні
Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на вторинці в Україні представлений у таких містах:
- Київ — 105 000 доларів;
- Львів — 99 800 доларів;
- Ужгород — 95 000 доларів;
- Чернівці — 83 100 доларів;
- Вінниця — 76 000 доларів;
- Тернопіль — 76 000 доларів;
- Одеса — 69 000 доларів;
- Черкаси — 67 300 доларів;
- Рівне — 66 000 доларів;
- Луцьк — 65 800 доларів;
- Івано-Франківськ — 64 000 доларів;
- Житомир — 63 500 доларів.
Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на вторинному ринку у липні 2026 року формують міста:
- Хмельницький — 59 000 доларів;
- Полтава — 56 000 доларів;
- Чернігів — 51 900 доларів;
- Кропивницький — 46 000 доларів;
- Дніпро — 45 000 доларів.
Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Харків — 38 000 доларів;
- Миколаїв — 31 000 доларів;
- Запоріжжя — 24 000 доларів;
- Херсон — 20 000 доларів.
Медіанна ціна по трикімнатним квартирам в Україні
Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:
- Київ — 155 000 доларів;
- Львів — 136 000 доларів;
- Чернівці — 103 000 доларів;
- Ужгород — 99 500 доларів;
- Одеса — 90 000 доларів;
- Вінниця — 85 000 доларів;
- Тернопіль — 86 300 доларів;
- Івано-Франківськ — 83 800 доларів;
- Черкаси — 78 000 доларів;
- Житомир — 75 000 доларів;
- Луцьк — 70 000 доларів;
- Рівне — 69 000 доларів.
Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку у липні 2026 року формують міста:
- Полтава — 68 000 доларів;
- Кропивницький — 65 000 доларів;
- Хмельницький — 62 000 доларів;
- Дніпро — 63 000 доларів;
- Чернігів — 61 500 доларів.
Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Суми — 45 900 доларів;
- Миколаїв — 43 000 доларів;
- Запоріжжя — 35 500 доларів.
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