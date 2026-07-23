Ціни на вторинці в Україні в липні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, щоб показати ситуацію на вторинному ринку нерухомості України станом на липень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у липні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні

Станом на липень 2026 року вторинний ринок України зберігає стійку висхідну динаміку в більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі в сегменті однокімнатних квартир зафіксовано у таких містах:

Тернопіль — +25-29%;

Одеса — +6-10%;

Рівне — +5-9%;

Суми — +19-31%;

Вінниця — +6-24%;

Чернівці — +8-14%;

Хмельницький — +16-21%;

Луцьк — +7-12%;

Київ — +3-5%;

Харків — +3-5%;

Львів — +7-13%;

Ужгород — +4-6%;

Кропивницький — +7-18%;

Миколаїв — +2-3%;

Дніпро — +5%.

У Луцьку, Рівному та Херсоні вартість квартир за рік фактично не змінилася.

Середня ціна квартир на вторинці по містах України

Медіанна ціна по однокімнатним квартирам в Україні

Медіанна ціна найдорожчої однокімнатної квартири на вторинці по містах України — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонуються у таких містах:

Львів — 73 000 доларів;

Київ — 70 000 доларів;

Ужгород — 65 800 доларів;

Чернівці — 60 500 доларів;

Рівне — 56 600 доларів;

Луцьк — 55 900 доларів;

Вінниця — 56 000 доларів;

Житомир — 51 000 доларів;

Черкаси — 48 700 доларів;

Одеса — 48 100 доларів;

Тернопіль — 50 200 доларів;

Івано-Франківськ — 43 700 доларів.

Водночас до міст із більш доступним ціновим сегментом на вторинці у липні 2026 відносяться:

Хмельницький — 43 300 доларів;

Полтава — 39 500 доларів;

Чернігів — 34 000 доларів;

Дніпро — 31 600 доларів;

Кропивницький — 30 000 доларів.

Більш доступні ціни на купівлю квартир на вторинці пропонують такі міста:

Харків — 23 000 доларів;

Миколаїв — 20 000 доларів;

Запоріжжя — 17 000 доларів.

Медіанна ціна по двокімнатним квартирам в Україні

Медіанна ціна двокімнатної квартири на вторинці по містах України — липень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на вторинці в Україні представлений у таких містах:

Київ — 105 000 доларів;

Львів — 99 800 доларів;

Ужгород — 95 000 доларів;

Чернівці — 83 100 доларів;

Вінниця — 76 000 доларів;

Тернопіль — 76 000 доларів;

Одеса — 69 000 доларів;

Черкаси — 67 300 доларів;

Рівне — 66 000 доларів;

Луцьк — 65 800 доларів;

Івано-Франківськ — 64 000 доларів;

Житомир — 63 500 доларів.

Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на вторинному ринку у липні 2026 року формують міста:

Хмельницький — 59 000 доларів;

Полтава — 56 000 доларів;

Чернігів — 51 900 доларів;

Кропивницький — 46 000 доларів;

Дніпро — 45 000 доларів.

Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

Харків — 38 000 доларів;

Миколаїв — 31 000 доларів;

Запоріжжя — 24 000 доларів;

Херсон — 20 000 доларів.

Медіанна ціна по трикімнатним квартирам в Україні

Медіанна ціна трикімнатної квартири на вторинці по містах України — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:

Київ — 155 000 доларів;

Львів — 136 000 доларів;

Чернівці — 103 000 доларів;

Ужгород — 99 500 доларів;

Одеса — 90 000 доларів;

Вінниця — 85 000 доларів;

Тернопіль — 86 300 доларів;

Івано-Франківськ — 83 800 доларів;

Черкаси — 78 000 доларів;

Житомир — 75 000 доларів;

Луцьк — 70 000 доларів;

Рівне — 69 000 доларів.

Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку у липні 2026 року формують міста:

Полтава — 68 000 доларів;

Кропивницький — 65 000 доларів;

Хмельницький — 62 000 доларів;

Дніпро — 63 000 доларів;

Чернігів — 61 500 доларів.

Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

Суми — 45 900 доларів;

Миколаїв — 43 000 доларів;

Запоріжжя — 35 500 доларів.

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