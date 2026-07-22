Ціни на вторинці в Києві в липні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, щоб показати, як склалася ситуація на вторинному ринку нерухомості Києва станом на липень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у липні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на вторинне житло в Києві в липні 2026

Станом на липень 2026 року вторинний ринок Києва продовжує демонструвати стійке зростання цін. За даними ЛУН Статистика, медіанна вартість квартир у столиці зберігає висхідну динаміку в усіх сегментах. Медіанні ціни за типами квартир на липень такі:

Однокімнатні — 70 000 доларів (+8% за рік);

Двокімнатні — 105 000 доларів (+5% за рік);

Трикімнатні — 155 000 доларів (+3% за рік).

Додатково на ринок впливають обмежена пропозиція готового житла, зростання попиту на квартири з автономним живленням та можливістю одразу заселитися, а також міграційні процеси. Детальніше ситуацію по районах та цінах розглянемо нижче.

Ціни на вторинне житло в Києві по районах

Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у центральних районах столиці. Лідером за вартістю житла залишається:

Печерський — 150 000 доларів;

Шевченківський — 92 000 доларів;

Голосіївський — 78 000 доларів.

До районів із середнім сегментом цін відносяться:

Дарницький — 65 500 доларів;

Дніпровський — 65 000 доларів;

Солом'янський — 62 000 доларів;

Оболонський — 61 000 доларів.

Найбільш доступне однокімнатне житло можна знайти у таких районах:

Святошинський — 50 000 доларів;

Деснянський — 45 000 доларів.

Медіанна ціна на однокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Києва — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

У київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції однокімнатних квартир:

Софіївська Борщагівка — 62 000 доларів;

Петропавлівська Борщагівка — 55 000 доларів;

Вишневе — 52 800 доларів;

Бровари — 50 000 доларів;

Ірпінь — 49 500 доларів;

Вишгород — 49 000 доларів;

Буча — 38 000 доларів;

Гостомель — 30 000 доларів.

Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у центральних районах. Лідером залишається:

Печерський — 210 000 доларів;

Шевченківський — 130 000 доларів;

Голосіївський — 120 000 доларів.

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

Дарницький — 94 800 доларів;

Солом'янський — 88 000 доларів;

Оболонський — 85 000 доларів;

Дніпровський — 71 500 доларів.

Найбільш доступне двокімнатне житло пропонують:

Святошинський — 69 700 доларів;

Деснянський — 63 000 доларів.

Медіанна ціна на двокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Києва — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Тим, хто розглядає двокімнатне житло і готовий до переїзду за межі столиці, київська агломерація пропонує значно вигідніші варіанти:

Софіївська Борщагівка — 92 000 доларів;

Петропавлівська Борщагівка — 82 300 доларів;

Вишневе — 74 700 доларів;

Вишгород — 74 500 доларів;

Бровари — 73 300 доларів;

Ірпінь — 69 000 доларів;

Буча — 60 000 доларів;

Гостомель — 51 900 доларів.

Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла

У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами найбільш виражений — понад чотири рази між найдешевшим та найдорожчим районом. Найвищі ціни фіксують у:

Печерському — 330 000 доларів;

Шевченківському — 200 000 доларів;

Голосіївському — 170 000 доларів.

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

Оболонський — 125 000 доларів;

Солом'янський — 120 000 доларів;

Дніпровський — 107 000 доларів;

Дарницький — 118 000 доларів.

Найбільш доступне трикімнатне житло пропонують:

Святошинський — 95 000 доларів;

Деснянський — 76 300 доларів.

Медіанна ціна на трикімнатні квартири на вторинному ринку по районах Києва — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

У київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції трикімнатних квартир:

Софіївська Борщагівка — 105 000 доларів;

Вишневе — 95 500 доларів;

Вишгород — 88 000 доларів;

Бровари — 84 000 доларів;

Ірпінь — 83 500 доларів;

Буча —65 000 доларів;

Гостомель — 56 000 доларів.

Аналітики ринку продовжують фіксувати суттєвий розрив між правим та лівим берегом Дніпра. Різниця між найдешевшим та найдорожчим районом у сегменті однокімнатних квартир перевищує три рази, а у трикімнатних — понад чотири рази: від 76 000 доларів у Деснянському до 330 000 доларів у Печерському районі.

Медіанні ціни на вторинне житло по Києву

За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Києва у липні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.

Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинці

Медіанна ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у липні 2026 року становить 70 000 доларів в оголошеннях від власників та 60 000 доларів за фактично проданими квартирами. За рік цей сегмент практично не змінився, і найвищий попит фіксують на компактне житло в районах з розвиненою інфраструктурою та транспортною доступністю.

Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку Києва — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2Bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра серед оголошень на вторинному ринку Києва становить 57 000 грн. Це значення найчастіше зустрічається серед пропозицій — під нього потрапляє 7.2% оголошень.

Найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Києва станом на липень 2026 року

Інфографіка: m2bomber.com

Медіанні ціни на двокімнатні квартири на вторинці

Медіанна ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у липні 2026 року становить 105 000 доларів за пропозиціями власників.

Розрив між пропозиціями на ринку та фактично проданими квартирами залишається суттєвим: медіанна ціна проданих квартир на вторинці становить 75 000 доларів. Двокімнатні квартири залишаються найбільш збалансованим форматом для сімей і користуються стабільним попитом.

Медіанні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку Києва — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Медіанні ціни на трикімнатні квартири на вторинці

Медіанна ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Києва у липні 2026 року становить 155 000 доларів в оголошеннях і утримується на цьому рівні вже не один місяць. Ціна проданих квартир при цьому становить близько 90 000 доларів — абсолютні значення залишаються найвищими серед усіх типів квартир.

Середні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку Києва — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Що характерно, «вторинка» залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які продаються швидше та за вищою ціною.

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