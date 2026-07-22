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Ціни на вторинці в Києві в липні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб показати, як склалася ситуація на вторинному ринку нерухомості Києва станом на липень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у липні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на вторинне житло в Києві в липні 2026
- Ціни на вторинне житло в Києві по районах
- Медіанні ціни на вторинне житло по Києву
Як змінились ціни на вторинне житло в Києві в липні 2026
Станом на липень 2026 року вторинний ринок Києва продовжує демонструвати стійке зростання цін. За даними ЛУН Статистика, медіанна вартість квартир у столиці зберігає висхідну динаміку в усіх сегментах. Медіанні ціни за типами квартир на липень такі:
- Однокімнатні — 70 000 доларів (+8% за рік);
- Двокімнатні — 105 000 доларів (+5% за рік);
- Трикімнатні — 155 000 доларів (+3% за рік).
Додатково на ринок впливають обмежена пропозиція готового житла, зростання попиту на квартири з автономним живленням та можливістю одразу заселитися, а також міграційні процеси. Детальніше ситуацію по районах та цінах розглянемо нижче.
Ціни на вторинне житло в Києві по районах
Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у центральних районах столиці. Лідером за вартістю житла залишається:
- Печерський — 150 000 доларів;
- Шевченківський — 92 000 доларів;
- Голосіївський — 78 000 доларів.
До районів із середнім сегментом цін відносяться:
- Дарницький — 65 500 доларів;
- Дніпровський — 65 000 доларів;
- Солом'янський — 62 000 доларів;
- Оболонський — 61 000 доларів.
Найбільш доступне однокімнатне житло можна знайти у таких районах:
- Святошинський — 50 000 доларів;
- Деснянський — 45 000 доларів.
У київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції однокімнатних квартир:
- Софіївська Борщагівка — 62 000 доларів;
- Петропавлівська Борщагівка — 55 000 доларів;
- Вишневе — 52 800 доларів;
- Бровари — 50 000 доларів;
- Ірпінь — 49 500 доларів;
- Вишгород — 49 000 доларів;
- Буча — 38 000 доларів;
- Гостомель — 30 000 доларів.
Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у центральних районах. Лідером залишається:
- Печерський — 210 000 доларів;
- Шевченківський — 130 000 доларів;
- Голосіївський — 120 000 доларів.
Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:
- Дарницький — 94 800 доларів;
- Солом'янський — 88 000 доларів;
- Оболонський — 85 000 доларів;
- Дніпровський — 71 500 доларів.
Найбільш доступне двокімнатне житло пропонують:
- Святошинський — 69 700 доларів;
- Деснянський — 63 000 доларів.
Тим, хто розглядає двокімнатне житло і готовий до переїзду за межі столиці, київська агломерація пропонує значно вигідніші варіанти:
- Софіївська Борщагівка — 92 000 доларів;
- Петропавлівська Борщагівка — 82 300 доларів;
- Вишневе — 74 700 доларів;
- Вишгород — 74 500 доларів;
- Бровари — 73 300 доларів;
- Ірпінь — 69 000 доларів;
- Буча — 60 000 доларів;
- Гостомель — 51 900 доларів.
Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла
У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами найбільш виражений — понад чотири рази між найдешевшим та найдорожчим районом. Найвищі ціни фіксують у:
- Печерському — 330 000 доларів;
- Шевченківському — 200 000 доларів;
- Голосіївському — 170 000 доларів.
Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:
- Оболонський — 125 000 доларів;
- Солом'янський — 120 000 доларів;
- Дніпровський — 107 000 доларів;
- Дарницький — 118 000 доларів.
Найбільш доступне трикімнатне житло пропонують:
- Святошинський — 95 000 доларів;
- Деснянський — 76 300 доларів.
У київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції трикімнатних квартир:
- Софіївська Борщагівка — 105 000 доларів;
- Вишневе — 95 500 доларів;
- Вишгород — 88 000 доларів;
- Бровари — 84 000 доларів;
- Ірпінь — 83 500 доларів;
- Буча —65 000 доларів;
- Гостомель — 56 000 доларів.
Аналітики ринку продовжують фіксувати суттєвий розрив між правим та лівим берегом Дніпра. Різниця між найдешевшим та найдорожчим районом у сегменті однокімнатних квартир перевищує три рази, а у трикімнатних — понад чотири рази: від 76 000 доларів у Деснянському до 330 000 доларів у Печерському районі.
Медіанні ціни на вторинне житло по Києву
За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Києва у липні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.
Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинці
Медіанна ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у липні 2026 року становить 70 000 доларів в оголошеннях від власників та 60 000 доларів за фактично проданими квартирами. За рік цей сегмент практично не змінився, і найвищий попит фіксують на компактне житло в районах з розвиненою інфраструктурою та транспортною доступністю.
За даними M2Bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра серед оголошень на вторинному ринку Києва становить 57 000 грн. Це значення найчастіше зустрічається серед пропозицій — під нього потрапляє 7.2% оголошень.
Медіанні ціни на двокімнатні квартири на вторинці
Медіанна ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у липні 2026 року становить 105 000 доларів за пропозиціями власників.
Розрив між пропозиціями на ринку та фактично проданими квартирами залишається суттєвим: медіанна ціна проданих квартир на вторинці становить 75 000 доларів. Двокімнатні квартири залишаються найбільш збалансованим форматом для сімей і користуються стабільним попитом.
Медіанні ціни на трикімнатні квартири на вторинці
Медіанна ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Києва у липні 2026 року становить 155 000 доларів в оголошеннях і утримується на цьому рівні вже не один місяць. Ціна проданих квартир при цьому становить близько 90 000 доларів — абсолютні значення залишаються найвищими серед усіх типів квартир.
Що характерно, «вторинка» залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які продаються швидше та за вищою ціною.
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