Цены на вторичке в Киеве в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы показать, как сложилась ситуация на вторичном рынке недвижимости Киева по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор цен на вторичное жилье в июле 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на вторичное жилье в Киеве в июле 2026

По состоянию на июль 2026 года вторичный рынок Киева продолжает демонстрировать устойчивый рост цен. По данным ЛУН Статистика, медианная стоимость квартир в столице сохраняет восходящую динамику во всех сегментах. Медианные цены по типам квартир на июль такие:

Однокомнатные — 70 000 долларов (+8% за год);

Двухкомнатные — 105 000 долларов (+5% за год);

Трехкомнатные — 155 000 долларов (+3% за год).

Дополнительно на рынок влияют ограниченное предложение готового жилья, рост спроса на квартиры с автономным электроснабжением и возможностью сразу заселиться, а также миграционные процессы. Подробнее ситуацию по районам и ценам рассмотрим ниже.

Цены на вторичное жилье в Киеве по районам

Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в центральных районах столицы. Лидером по стоимости жилья остается:

Печерский — 150 000 долларов;

Шевченковский — 92 000 долларов;

Голосеевский — 78 000 долларов.

К районам со средним сегментом цен относятся:

Дарницкий — 65 500 долларов;

Днепровский — 65 000 долларов;

Соломенский — 62 000 долларов;

Оболонский — 61 000 долларов.

Наиболее доступное однокомнатное жилье можно найти в таких районах:

Святошинский — 50 000 долларов;

Деснянский — 45 000 долларов.

Медианная цена на однокомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Киева — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

В киевской агломерации можно найти более доступные предложения однокомнатных квартир:

Софиевская Борщаговка — 62 000 долларов;

Петропавловская Борщаговка — 55 000 долларов;

Вишневое — 52 800 долларов;

Бровары — 50 000 долларов;

Ирпень — 49 500 долларов;

Вышгород — 49 000 долларов;

Буча — 38 000 долларов;

Гостомель — 30 000 долларов.

Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в центральных районах. Лидером остается:

Печерский — 210 000 долларов;

Шевченковский — 130 000 долларов;

Голосеевский — 120 000 долларов.

Средний ценовой сегмент представлен в таких районах:

Дарницкий — 94 800 долларов;

Соломенский — 88 000 долларов;

Оболонский — 85 000 долларов;

Днепровский — 71 500 долларов.

Наиболее доступное двухкомнатное жилье предлагают:

Святошинский — 69 700 долларов;

Деснянский — 63 000 долларов.

Медианная цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Киева — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Тем, кто рассматривает двухкомнатное жилье и готов к переезду за пределы столицы, киевская агломерация предлагает значительно более выгодные варианты:

Софиевская Борщаговка — 92 000 долларов;

Петропавловская Борщаговка — 82 300 долларов;

Вишневое — 74 700 долларов;

Вышгород — 74 500 долларов;

Бровары — 73 300 долларов;

Ирпень — 69 000 долларов;

Буча — 60 000 долларов;

Гостомель — 51 900 долларов.

Цены на трехкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

В сегменте трехкомнатных квартир разрыв между районами наиболее выражен — более чем в четыре раза между самым дешевым и самым дорогим районом. Самые высокие цены фиксируют в:

Печерском — 330 000 долларов;

Шевченковском — 200 000 долларов;

Голосеевском — 170 000 долларов.

Средний ценовой сегмент представлен в таких районах:

Оболонский — 125 000 долларов;

Соломенский — 120 000 долларов;

Днепровский — 107 000 долларов;

Дарницкий — 118 000 долларов.

Наиболее доступное трехкомнатное жилье предлагают:

Святошинский — 95 000 долларов;

Деснянский — 76 300 долларов.

Медианная цена на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Киева — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

В киевской агломерации можно найти более доступные предложения трехкомнатных квартир:

Софиевская Борщаговка — 105 000 долларов;

Вишневое — 95 500 долларов;

Вышгород — 88 000 долларов;

Бровары — 84 000 долларов;

Ирпень — 83 500 долларов;

Буча — 65 000 долларов;

Гостомель — 56 000 долларов.

Аналитики рынка продолжают фиксировать существенный разрыв между правым и левым берегом Днепра. Разница между самым дешевым и самым дорогим районом в сегменте однокомнатных квартир превышает три раза, а в трехкомнатных — более четырех раз: от 76 000 долларов в Деснянском до 330 000 долларов в Печерском районе.

Медианные цены на вторичное жилье по Киеву

По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Киева в июле 2026 года продолжает дорожать во всех сегментах.

Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичке

Медианная цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в июле 2026 года составляет 70 000 долларов в объявлениях от собственников и 60 000 долларов по фактически проданным квартирам. За год этот сегмент практически не изменился, и самый высокий спрос фиксируют на компактное жилье в районах с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью.

Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Киева — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2Bomber, по состоянию на июль 2026 года самая распространенная цена квадратного метра среди объявлений на вторичном рынке Киева составляет 57 000 грн. Это значение чаще всего встречается среди предложений — под него попадает 7.2% объявлений.

Наиболее распространенная цена квадратного метра на вторичном рынке Киева по состоянию на июль 2026 года

Инфографика: m2bomber.com

Медианные цены на двухкомнатные квартиры на вторичке

Медианная цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в июле 2026 года составляет 105 000 долларов по предложениям собственников.

Разрыв между предложениями на рынке и фактически проданными квартирами остается существенным: медианная цена проданных квартир на вторичке составляет 75 000 долларов. Двухкомнатные квартиры остаются наиболее сбалансированным форматом для семей и пользуются стабильным спросом.

Медианные цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Киева — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Медианные цены на трехкомнатные квартиры на вторичке

Медианная цена трехкомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в июле 2026 года составляет 155 000 долларов в объявлениях и удерживается на этом уровне уже не один месяц. Цена проданных квартир при этом составляет около 90 000 долларов — абсолютные значения остаются самыми высокими среди всех типов квартир.

Средние цены на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке Киева — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Что характерно, «вторичка» остается дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые продаются быстрее и по более высокой цене.

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