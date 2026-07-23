Цены на вторичке в Одессе в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы показать ситуацию на вторичном рынке недвижимости Одессы по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор цен на вторичное жилье в июле 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на вторичное жилье в Одессе в июле 2026

По состоянию на июль 2026 года вторичный рынок Одессы остается одним из самых динамичных среди крупных городов Украины.По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квартир в городе сохраняет положительную динамику во всех сегментах. Средние цены по типам квартир такие:

Однокомнатные — 48 000 долларов (+10% за год);

Двухкомнатные — 69 000 долларов (+10% за год);

Трехкомнатные — 90 000 долларов (+6% за год).

На рынок также влияют растущий спрос со стороны покупателей, готовых рисковать ради выгодной цены, активное восстановление деловой активности в городе, а также ограниченное предложение качественного готового жилья. Подробнее ситуацию по районам и средним ценам рассмотрим ниже.

Цены на вторичное жилье в Одессе по районам

Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в престижных прибрежных районах города. Лидером по стоимости жилья остается:

Приморский — 64 100 долларов;

Киевский — 50 000 долларов.

К районам с более низким ценовым сегментом относятся:

Хаджибейский — 41 000 долларов;

Пересыпский — 33 000 долларов.

Медианная цена на однокомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Одессы — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в престижных районах. Лидером остается:

Приморский — 132 000 долларов;

Киевский — 92 000 долларов.

Средний и более низкий ценовой сегмент представлен в таких районах:

Хаджибейский — 68 500 долларов;

Пересыпский — 60 000 долларов.

Медианная цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Одессы — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на трехкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

В сегменте трехкомнатных квартир разрыв между районами наиболее выражен — более чем втрое между самым дешевым и самым дорогим районом. Самые высокие цены фиксируют в:

Приморском — 132 000 долларов;

Киевском — 92 000 долларов.

Более низкий ценовой сегмент представлен в таких районах:

Хаджибейский — 68 500 долларов;

Пересыпский — 60 000 долларов.

Медианная цена на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Одессы — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на вторичное жилье по Одессе

По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Одессы в июле 2026 года продолжает дорожать во всех сегментах.

Средняя цена на однокомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в июле 2026 года составляет 48 100 долларов. Самый высокий спрос фиксируют на компактное жилье в районах с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением.

Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Одессы (желтый график) — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в июле 2026 года составляет 69 000 долларов. Спрос на просторное жилье растет прежде всего среди семей, возвращающихся в город, однако покупатели остаются осторожными и тщательно взвешивают соотношение цены и рисков безопасности.

Медианная цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Одессы (красный график) — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средняя цена на трехкомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена трехкомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в июле 2026 года составляет 90 000 долларов. Трехкомнатные квартиры в Одессе воспринимаются покупателями как актив с потенциалом дальнейшего роста стоимости при условии относительной стабилизации ситуации.

Средние цены на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке Одессы (синий график) — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

В целом «вторичка» в Одессе остается дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые реализуются быстрее и по более высокой цене.

Читайте также информацию об актуальных ценах на недвижимость в материалах: