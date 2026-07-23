- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на вторичке в Одессе в июле 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы показать ситуацию на вторичном рынке недвижимости Одессы по состоянию на июль 2026 года.
Подробный обзор цен на вторичное жилье в июле 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Как изменились цены на вторичное жилье в Одессе в июле 2026
- Цены на вторичное жилье в Одессе по районам
- Средние цены на вторичное жилье по Одессе
Как изменились цены на вторичное жилье в Одессе в июле 2026
По состоянию на июль 2026 года вторичный рынок Одессы остается одним из самых динамичных среди крупных городов Украины.По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квартир в городе сохраняет положительную динамику во всех сегментах. Средние цены по типам квартир такие:
- Однокомнатные — 48 000 долларов (+10% за год);
- Двухкомнатные — 69 000 долларов (+10% за год);
- Трехкомнатные — 90 000 долларов (+6% за год).
На рынок также влияют растущий спрос со стороны покупателей, готовых рисковать ради выгодной цены, активное восстановление деловой активности в городе, а также ограниченное предложение качественного готового жилья. Подробнее ситуацию по районам и средним ценам рассмотрим ниже.
Цены на вторичное жилье в Одессе по районам
Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья
Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в престижных прибрежных районах города. Лидером по стоимости жилья остается:
- Приморский — 64 100 долларов;
- Киевский — 50 000 долларов.
К районам с более низким ценовым сегментом относятся:
- Хаджибейский — 41 000 долларов;
- Пересыпский — 33 000 долларов.
Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья
Самые дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в престижных районах. Лидером остается:
- Приморский — 132 000 долларов;
- Киевский — 92 000 долларов.
Средний и более низкий ценовой сегмент представлен в таких районах:
- Хаджибейский — 68 500 долларов;
- Пересыпский — 60 000 долларов.
Цены на трехкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья
В сегменте трехкомнатных квартир разрыв между районами наиболее выражен — более чем втрое между самым дешевым и самым дорогим районом. Самые высокие цены фиксируют в:
- Приморском — 132 000 долларов;
- Киевском — 92 000 долларов.
Более низкий ценовой сегмент представлен в таких районах:
- Хаджибейский — 68 500 долларов;
- Пересыпский — 60 000 долларов.
Средние цены на вторичное жилье по Одессе
По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Одессы в июле 2026 года продолжает дорожать во всех сегментах.
Средняя цена на однокомнатные квартиры на вторичке
Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в июле 2026 года составляет 48 100 долларов. Самый высокий спрос фиксируют на компактное жилье в районах с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением.
Средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичке
Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в июле 2026 года составляет 69 000 долларов. Спрос на просторное жилье растет прежде всего среди семей, возвращающихся в город, однако покупатели остаются осторожными и тщательно взвешивают соотношение цены и рисков безопасности.
Средняя цена на трехкомнатные квартиры на вторичке
Средняя цена трехкомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в июле 2026 года составляет 90 000 долларов. Трехкомнатные квартиры в Одессе воспринимаются покупателями как актив с потенциалом дальнейшего роста стоимости при условии относительной стабилизации ситуации.
В целом «вторичка» в Одессе остается дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые реализуются быстрее и по более высокой цене.
Читайте также информацию об актуальных ценах на недвижимость в материалах: