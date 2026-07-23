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Цены на вторичке в Украине в июле 2026 (инфографика)

Украина, недвижимость, стоимость
Цены на вторичке в Украине в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы показать ситуацию на вторичном рынке недвижимости Украины по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор цен на вторичное жилье в июле 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине

По состоянию на июль 2026 года вторичный рынок Украины сохраняет устойчивую восходящую динамику в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении в сегменте однокомнатных квартир зафиксирован в таких городах:

  • Тернополь — +25-29%;
  • Одесса — +6-10%;
  • Ровно — +5-9%;
  • Сумы — +19-31%;
  • Винница — +6-24%;
  • Черновцы — +8-14%;
  • Хмельницкий — +16-21%;
  • Луцк — +7-12%;
  • Киев — +3-5%;
  • Харьков — +3-5%;
  • Львов — +7-13%;
  • Ужгород — +4-6%;
  • Кропивницкий — +7-18%;
  • Николаев — +2-3%;
  • Днепр — +5%.

В Луцке, Ровно и Херсоне стоимость квартир за год фактически не изменилась.

Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины

Медианная цена по однокомнатным квартирам в Украине

Фото 2 — Цены на вторичке в Украине в июле 2026 (инфографика)
Медианная цена самой дорогой однокомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагаются в таких городах:

  • Львов — 73 000 долларов;
  • Киев — 70 000 долларов;
  • Ужгород — 65 800 долларов;
  • Черновцы — 60 500 долларов;
  • Ровно — 56 600 долларов;
  • Луцк — 55 900 долларов;
  • Винница — 56 000 долларов;
  • Житомир — 51 000 долларов;
  • Черкассы — 48 700 долларов;
  • Одесса — 48 100 долларов;
  • Тернополь — 50 200 долларов;
  • Ивано-Франковск — 43 700 долларов.

В то же время к городам с более доступным ценовым сегментом на вторичке в июле 2026 относятся:

  • Хмельницкий — 43 300 долларов;
  • Полтава — 39 500 долларов;
  • Чернигов — 34 000 долларов;
  • Днепр — 31 600 долларов;
  • Кропивницкий — 30 000 долларов.

Более доступные цены на покупку квартир на вторичке предлагают такие города:

  • Харьков — 23 000 долларов;
  • Николаев — 20 000 долларов;
  • Запорожье — 17 000 долларов.

Медианная цена по двухкомнатным квартирам в Украине

Фото 3 — Цены на вторичке в Украине в июле 2026 (инфографика)
Медианная цена двухкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на вторичке в Украине представлен в таких городах:

  • Киев — 105 000 долларов;
  • Львов — 99 800 долларов;
  • Ужгород — 95 000 долларов;
  • Черновцы — 83 100 долларов;
  • Винница — 76 000 долларов;
  • Тернополь — 76 000 долларов;
  • Одесса — 69 000 долларов;
  • Черкассы — 67 300 долларов;
  • Ровно — 66 000 долларов;
  • Луцк — 65 800 долларов;
  • Ивано-Франковск — 64 000 долларов;
  • Житомир — 63 500 долларов.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на вторичном рынке в июле 2026 года формируют города:

  • Хмельницкий — 59 000 долларов;
  • Полтава — 56 000 долларов;
  • Чернигов — 51 900 долларов;
  • Кропивницкий — 46 000 долларов;
  • Днепр — 45 000 долларов.

Самые доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:

  • Харьков — 38 000 долларов;
  • Николаев — 31 000 долларов;
  • Запорожье — 24 000 долларов;
  • Херсон — 20 000 долларов.

Медианная цена по трехкомнатным квартирам в Украине

Фото 4 — Цены на вторичке в Украине в июле 2026 (инфографика)
Медианная цена трехкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:

  • Киев — 155 000 долларов;
  • Львов — 136 000 долларов;
  • Черновцы — 103 000 долларов;
  • Ужгород — 99 500 долларов;
  • Одесса — 90 000 долларов;
  • Винница — 85 000 долларов;
  • Тернополь — 86 300 долларов;
  • Ивано-Франковск — 83 800 долларов;
  • Черкассы — 78 000 долларов;
  • Житомир — 75 000 долларов;
  • Луцк — 70 000 долларов;
  • Ровно — 69 000 долларов.

Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке в июле 2026 года формируют города:

  • Полтава — 68 000 долларов;
  • Кропивницкий — 65 000 долларов;
  • Хмельницкий — 62 000 долларов;
  • Днепр — 63 000 долларов;
  • Чернигов — 61 500 долларов.

Самые доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:

  • Сумы — 45 900 долларов;
  • Николаев — 43 000 долларов;
  • Запорожье — 35 500 долларов.

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