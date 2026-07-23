Цены на вторичке в Украине в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы показать ситуацию на вторичном рынке недвижимости Украины по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор цен на вторичное жилье в июле 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине

По состоянию на июль 2026 года вторичный рынок Украины сохраняет устойчивую восходящую динамику в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении в сегменте однокомнатных квартир зафиксирован в таких городах:

Тернополь — +25-29%;

Одесса — +6-10%;

Ровно — +5-9%;

Сумы — +19-31%;

Винница — +6-24%;

Черновцы — +8-14%;

Хмельницкий — +16-21%;

Луцк — +7-12%;

Киев — +3-5%;

Харьков — +3-5%;

Львов — +7-13%;

Ужгород — +4-6%;

Кропивницкий — +7-18%;

Николаев — +2-3%;

Днепр — +5%.

В Луцке, Ровно и Херсоне стоимость квартир за год фактически не изменилась.

Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины

Медианная цена по однокомнатным квартирам в Украине

Медианная цена самой дорогой однокомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагаются в таких городах:

Львов — 73 000 долларов;

Киев — 70 000 долларов;

Ужгород — 65 800 долларов;

Черновцы — 60 500 долларов;

Ровно — 56 600 долларов;

Луцк — 55 900 долларов;

Винница — 56 000 долларов;

Житомир — 51 000 долларов;

Черкассы — 48 700 долларов;

Одесса — 48 100 долларов;

Тернополь — 50 200 долларов;

Ивано-Франковск — 43 700 долларов.

В то же время к городам с более доступным ценовым сегментом на вторичке в июле 2026 относятся:

Хмельницкий — 43 300 долларов;

Полтава — 39 500 долларов;

Чернигов — 34 000 долларов;

Днепр — 31 600 долларов;

Кропивницкий — 30 000 долларов.

Более доступные цены на покупку квартир на вторичке предлагают такие города:

Харьков — 23 000 долларов;

Николаев — 20 000 долларов;

Запорожье — 17 000 долларов.

Медианная цена по двухкомнатным квартирам в Украине

Медианная цена двухкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на вторичке в Украине представлен в таких городах:

Киев — 105 000 долларов;

Львов — 99 800 долларов;

Ужгород — 95 000 долларов;

Черновцы — 83 100 долларов;

Винница — 76 000 долларов;

Тернополь — 76 000 долларов;

Одесса — 69 000 долларов;

Черкассы — 67 300 долларов;

Ровно — 66 000 долларов;

Луцк — 65 800 долларов;

Ивано-Франковск — 64 000 долларов;

Житомир — 63 500 долларов.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на вторичном рынке в июле 2026 года формируют города:

Хмельницкий — 59 000 долларов;

Полтава — 56 000 долларов;

Чернигов — 51 900 долларов;

Кропивницкий — 46 000 долларов;

Днепр — 45 000 долларов.

Самые доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:

Харьков — 38 000 долларов;

Николаев — 31 000 долларов;

Запорожье — 24 000 долларов;

Херсон — 20 000 долларов.

Медианная цена по трехкомнатным квартирам в Украине

Медианная цена трехкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:

Киев — 155 000 долларов;

Львов — 136 000 долларов;

Черновцы — 103 000 долларов;

Ужгород — 99 500 долларов;

Одесса — 90 000 долларов;

Винница — 85 000 долларов;

Тернополь — 86 300 долларов;

Ивано-Франковск — 83 800 долларов;

Черкассы — 78 000 долларов;

Житомир — 75 000 долларов;

Луцк — 70 000 долларов;

Ровно — 69 000 долларов.

Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке в июле 2026 года формируют города:

Полтава — 68 000 долларов;

Кропивницкий — 65 000 долларов;

Хмельницкий — 62 000 долларов;

Днепр — 63 000 долларов;

Чернигов — 61 500 долларов.

Самые доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:

Сумы — 45 900 долларов;

Николаев — 43 000 долларов;

Запорожье — 35 500 долларов.

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