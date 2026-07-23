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Цены на вторичке в Украине в июле 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы показать ситуацию на вторичном рынке недвижимости Украины по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор цен на вторичное жилье в июле 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине
- Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины
Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине
По состоянию на июль 2026 года вторичный рынок Украины сохраняет устойчивую восходящую динамику в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении в сегменте однокомнатных квартир зафиксирован в таких городах:
- Тернополь — +25-29%;
- Одесса — +6-10%;
- Ровно — +5-9%;
- Сумы — +19-31%;
- Винница — +6-24%;
- Черновцы — +8-14%;
- Хмельницкий — +16-21%;
- Луцк — +7-12%;
- Киев — +3-5%;
- Харьков — +3-5%;
- Львов — +7-13%;
- Ужгород — +4-6%;
- Кропивницкий — +7-18%;
- Николаев — +2-3%;
- Днепр — +5%.
В Луцке, Ровно и Херсоне стоимость квартир за год фактически не изменилась.
Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины
Медианная цена по однокомнатным квартирам в Украине
Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагаются в таких городах:
- Львов — 73 000 долларов;
- Киев — 70 000 долларов;
- Ужгород — 65 800 долларов;
- Черновцы — 60 500 долларов;
- Ровно — 56 600 долларов;
- Луцк — 55 900 долларов;
- Винница — 56 000 долларов;
- Житомир — 51 000 долларов;
- Черкассы — 48 700 долларов;
- Одесса — 48 100 долларов;
- Тернополь — 50 200 долларов;
- Ивано-Франковск — 43 700 долларов.
В то же время к городам с более доступным ценовым сегментом на вторичке в июле 2026 относятся:
- Хмельницкий — 43 300 долларов;
- Полтава — 39 500 долларов;
- Чернигов — 34 000 долларов;
- Днепр — 31 600 долларов;
- Кропивницкий — 30 000 долларов.
Более доступные цены на покупку квартир на вторичке предлагают такие города:
- Харьков — 23 000 долларов;
- Николаев — 20 000 долларов;
- Запорожье — 17 000 долларов.
Медианная цена по двухкомнатным квартирам в Украине
Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на вторичке в Украине представлен в таких городах:
- Киев — 105 000 долларов;
- Львов — 99 800 долларов;
- Ужгород — 95 000 долларов;
- Черновцы — 83 100 долларов;
- Винница — 76 000 долларов;
- Тернополь — 76 000 долларов;
- Одесса — 69 000 долларов;
- Черкассы — 67 300 долларов;
- Ровно — 66 000 долларов;
- Луцк — 65 800 долларов;
- Ивано-Франковск — 64 000 долларов;
- Житомир — 63 500 долларов.
Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на вторичном рынке в июле 2026 года формируют города:
- Хмельницкий — 59 000 долларов;
- Полтава — 56 000 долларов;
- Чернигов — 51 900 долларов;
- Кропивницкий — 46 000 долларов;
- Днепр — 45 000 долларов.
Самые доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:
- Харьков — 38 000 долларов;
- Николаев — 31 000 долларов;
- Запорожье — 24 000 долларов;
- Херсон — 20 000 долларов.
Медианная цена по трехкомнатным квартирам в Украине
Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:
- Киев — 155 000 долларов;
- Львов — 136 000 долларов;
- Черновцы — 103 000 долларов;
- Ужгород — 99 500 долларов;
- Одесса — 90 000 долларов;
- Винница — 85 000 долларов;
- Тернополь — 86 300 долларов;
- Ивано-Франковск — 83 800 долларов;
- Черкассы — 78 000 долларов;
- Житомир — 75 000 долларов;
- Луцк — 70 000 долларов;
- Ровно — 69 000 долларов.
Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке в июле 2026 года формируют города:
- Полтава — 68 000 долларов;
- Кропивницкий — 65 000 долларов;
- Хмельницкий — 62 000 долларов;
- Днепр — 63 000 долларов;
- Чернигов — 61 500 долларов.
Самые доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:
- Сумы — 45 900 долларов;
- Николаев — 43 000 долларов;
- Запорожье — 35 500 долларов.
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