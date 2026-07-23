Ціни на вторинці в Одесі в липні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб показати ситуацію на вторинному ринку нерухомості Одеси станом на липень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у липні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на вторинне житло в Одесі в липні 2026

Станом на липень 2026 року вторинний ринок Одеси залишається одним із найдинамічніших серед великих міст України.

За даними ЛУН Статистика, середня вартість квартир у місті зберігає позитивну динаміку в усіх сегментах. Середні ціни за типами квартир такі:

Однокімнатні — 48 000 доларів (+10% за рік);

Двокімнатні — 69 000 доларів (+10% за рік);

Трикімнатні — 90 000 доларів (+6% за рік).

На ринок також впливають зростаючий попит з боку покупців, готових ризикувати заради вигідної ціни, активне відновлення ділової активності в місті, а також обмежена пропозиція якісного готового житла. Детальніше ситуацію по районах та середніх цінах розглянемо нижче.

Ціни на вторинне житло в Одесі по районах

Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у престижних прибережних районах міста. Лідером за вартістю житла залишається:

Приморський — 64 100 доларів;

Київський — 50 000 доларів.

До районів із нижчим ціновим сегментом відносяться:

Хаджибейський — 41 000 доларів;

Пересипський — 33 000 доларів.

Медіанна ціна на однокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Одеси — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у престижних районах. Лідером залишається:

Приморський — 90 000 доларів;

Київський — 73 400 доларів.

Середній та нижчий ціновий сегмент представлений у таких районах:

Хаджибейський — 62 000 доларів;

Пересипський — 47 000 доларів.

Медіанна ціна на двокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Одеси — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла

У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами найбільш виражений — понад три рази між найдешевшим та найдорожчим районом. Найвищі ціни фіксують у:

Приморському — 132 000 доларів;

Київському — 92 000 доларів.

Нижчий ціновий сегмент представлений у таких районах:

Хаджибейський — 68 500 доларів;

Пересипський — 60 000 доларів.

Медіанна ціна на трикімнатні квартири на вторинному ринку по районах Одеси — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на вторинне житло по Одесі

За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Одеси у липні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.

Середня ціна на однокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у липні 2026 року становить 48 100 доларів. Найвищий попит фіксують на компактне житло в районах з розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням.

Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку Одеси (жовтий графік) — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середня ціна на двокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у липні 2026 року становить 69 000 доларів. Попит на просторе житло зростає насамперед серед сімей, що повертаються до міста, однак покупці залишаються обережними та ретельно зважують співвідношення ціни й безпекових ризиків.

Медіанна ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку Одеси (червоний графік) — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середня ціна на трикімнатні квартири на вторинці

Середня ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у липні 2026 року становить 90 000 доларів. Трикімнатні квартири в Одесі сприймаються покупцями як актив із потенціалом подальшого зростання вартості за умови відносної стабілізації ситуації.

Середні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку Одеси (синій графік) — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Загалом «вторинка» в Одесі залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які реалізуються швидше та за вищою ціною.

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