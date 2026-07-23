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Ціни на вторинці в Одесі в липні 2026 (інфографіка)

Одеса
Ціни на вторинці в Одесі в липні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб показати ситуацію на вторинному ринку нерухомості Одеси станом на липень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у липні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на вторинне житло в Одесі в липні 2026 

Станом на липень 2026 року вторинний ринок Одеси залишається одним із найдинамічніших серед великих міст України. 

За даними ЛУН Статистика, середня вартість квартир у місті зберігає позитивну динаміку в усіх сегментах. Середні ціни за типами квартир такі: 

  • Однокімнатні — 48 000 доларів (+10% за рік); 
  • Двокімнатні — 69 000 доларів (+10% за рік); 
  • Трикімнатні — 90 000 доларів (+6% за рік). 

На ринок також впливають зростаючий попит з боку покупців, готових ризикувати заради вигідної ціни, активне відновлення ділової активності в місті, а також обмежена пропозиція якісного готового житла. Детальніше ситуацію по районах та середніх цінах розглянемо нижче.

Ціни на вторинне житло в Одесі по районах

Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у престижних прибережних районах міста. Лідером за вартістю житла залишається:

  •  Приморський — 64 100 доларів;
  •  Київський — 50 000 доларів.

 До районів із нижчим ціновим сегментом відносяться: 

  • Хаджибейський — 41 000 доларів;
  •  Пересипський — 33 000 доларів.
Фото 2 — Ціни на вторинці в Одесі в липні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна на однокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Одеси — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у престижних районах. Лідером залишається:

  • Приморський — 90 000 доларів;
  • Київський — 73 400 доларів.

Середній та нижчий ціновий сегмент представлений у таких районах:

  • Хаджибейський — 62 000 доларів;
  • Пересипський — 47 000 доларів.
Фото 3 — Ціни на вторинці в Одесі в липні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна на двокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Одеси — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла

У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами найбільш виражений — понад три рази між найдешевшим та найдорожчим районом. Найвищі ціни фіксують у:

  • Приморському — 132 000 доларів;
  •  Київському — 92 000 доларів.

 Нижчий ціновий сегмент представлений у таких районах: 

  • Хаджибейський — 68 500 доларів;
  •  Пересипський — 60 000 доларів.
Фото 4 — Ціни на вторинці в Одесі в липні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна на трикімнатні квартири на вторинному ринку по районах Одеси — липень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на вторинне житло по Одесі

За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Одеси у липні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.

Середня ціна на однокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у липні 2026 року становить 48 100 доларів. Найвищий попит фіксують на компактне житло в районах з розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням.

Фото 5 — Ціни на вторинці в Одесі в липні 2026 (інфографіка)
Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку Одеси (жовтий графік) — липень 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середня ціна на двокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у липні 2026 року становить 69 000 доларів. Попит на просторе житло зростає насамперед серед сімей, що повертаються до міста, однак покупці залишаються обережними та ретельно зважують співвідношення ціни й безпекових ризиків.

Фото 6 — Ціни на вторинці в Одесі в липні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку Одеси (червоний графік) — липень 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середня ціна на трикімнатні квартири на вторинці

Середня ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у липні 2026 року становить 90 000 доларів. Трикімнатні квартири в Одесі сприймаються покупцями як актив із потенціалом подальшого зростання вартості за умови відносної стабілізації ситуації.

Фото 7 — Ціни на вторинці в Одесі в липні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку Одеси (синій графік) — липень 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Загалом «вторинка» в Одесі залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які реалізуються швидше та за вищою ціною.

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