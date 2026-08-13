Цены на вторичном рынке в Киеве в августе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить, какая ситуация сложилась на вторичном рынке недвижимости Киева по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор цен на вторичное жильё в августе 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на вторичное жильё в Киеве в августе 2026

По состоянию на август 2026 года вторичный рынок Киева продолжает демонстрировать устойчивый рост цен. По данным ЛУН Статистика, медианная стоимость квартир в столице сохраняет восходящую динамику во всех сегментах. Медианные цены по типам квартир на август такие:

Однокомнатные — 72 000 $ (+11% за год);

Двухкомнатные — 109 000 $ (+9% за год);

Трёхкомнатные — 155 000 $ (+3% за год).

Дополнительно на рынок влияют ограниченное предложение готового жилья, рост спроса на квартиры с автономным электроснабжением и возможностью сразу заселиться, а также миграционные процессы. Подробнее ситуацию по районам и ценам рассмотрим ниже.

Цены на вторичное жильё в Киеве по районам

Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в центральных районах столицы. Лидером по стоимости жилья остаётся:

Печерский — 155 000 $;

Шевченковский — 92 800 $;

Голосеевский — 83 000 $.

К районам со средним сегментом цен относятся:

Дарницкий — 67 000 $;

Соломенский — 67 000 $;

Днепровский — 65 000 $;

Оболонский — 61 000 $.

Самое доступное однокомнатное жильё можно найти в таких районах:

Святошинский — 51 900 $;

Деснянский — 45 000 $.

Медианная цена на однокомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Киева — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

В киевской агломерации можно найти более доступные предложения однокомнатных квартир:

Софиевская Борщаговка — 63 000 $;

Петропавловская Борщаговка — 55 500 $;

Вишневое — 51 800 $;

Бровары — 50 000 $;

Ирпень — 49 000 $;

Буча — 38 000 $;

Гостомель — 30 000 $.

Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в центральных районах. Лидером остаётся:

Печерский — 210 000 $;

Шевченковский — 130 000 $;

Голосеевский — 125 000 $.

Средний ценовой сегмент представлен в таких районах:

Дарницкий — 95 800 $;

Соломенский — 95 000 $;

Оболонский — 83 000 $.

Самое доступное двухкомнатное жильё предлагают:

Святошинский — 72 500 $;

Днепровский — 71 500 $;

Деснянский — 60 500 $.

Медианная цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Киева — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Тем, кто рассматривает двухкомнатное жильё и готов к переезду за пределы столицы, киевская агломерация предлагает значительно более выгодные варианты:

Софиевская Борщаговка — 93 000 $;

Петропавловская Борщаговка — 90 800 $;

Вишневое — 72 500 $;

Бровары — 74 000 $;

Ирпень — 68 200 $;

Буча — 59 000 $;

Гостомель — 51 900 $.

Цены на трёхкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

В сегменте трёхкомнатных квартир разрыв между районами остаётся наиболее выраженным — более четырёх раз между самым дешёвым и самым дорогим районом. Самые высокие цены фиксируют в:

Печерском — 320 000 $;

Шевченковском — 201 000 $;

Голосеевском — 177 000 $.

Средний ценовой сегмент представлен в таких районах:

Оболонский — 125 000 $;

Соломенский — 120 000 $;

Днепровский — 108 000 $;

Дарницкий — 119 000 $.

Самое доступное трёхкомнатное жильё предлагают:

Святошинский — 100 000 $;

Деснянский — 75 000 $.

Медианная цена на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Киева — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

В киевской агломерации можно найти более доступные предложения трёхкомнатных квартир:

Софиевская Борщаговка — 102 000 $;

Бровары — 86 000 $;

Ирпень — 85 000 $;

Буча — 64 000 $.

Аналитики рынка продолжают фиксировать существенный разрыв между правым и левым берегом Днепра. Разница между самым дешёвым и самым дорогим районом в сегменте однокомнатных квартир превышает три раза, а в трёхкомнатных — более четырёх раз: от 75 000 $ в Деснянском до 320 000 $ в Печерском районе.

Медианные цены на вторичное жильё по Киеву

По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Киева в августе 2026 года продолжает дорожать во всех сегментах.

Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке

Медианная цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в августе 2026 года составляет 72 000 $ в объявлениях от собственников и 57 500 $ по фактически проданным квартирам. За год этот сегмент, по оценкам аналитиков, практически не изменился, и самый высокий спрос фиксируют на компактное жильё в районах с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью.

Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Киева — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2Bomber, по состоянию на август 2026 года самая распространённая цена квадратного метра среди объявлений на вторичном рынке Киева составляет 57 600 грн. Это значение чаще всего встречается среди предложений — под него попадает 6,8% объявлений.

Самая распространённая цена квадратного метра на вторичном рынке Киева по состоянию на август 2026 года

Инфографика: m2bomber.com

Медианные цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке

Медианная цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в августе 2026 года составляет 109 000 $ по предложениям собственников.

Разрыв между предложениями на рынке и фактически проданными квартирами остаётся существенным: медианная цена проданных квартир на вторичном рынке составляет 76 000 $. Двухкомнатные квартиры остаются наиболее сбалансированным форматом для семей и пользуются стабильным спросом.

Медианные цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Киева — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Медианные цены на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке

Медианная цена трёхкомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в августе 2026 года составляет 155 000 $ в объявлениях и удерживается на этом уровне уже не один месяц. Цена проданных квартир при этом составляет около 95 000 $ — абсолютные значения остаются самыми высокими среди всех типов квартир.

Средние цены на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке Киева — август 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Что характерно, «вторичка» остаётся дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые продаются быстрее и по более высокой цене.

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