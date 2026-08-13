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Ціни на вторинці в Києві в серпні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати, яка ситуація склалася на вторинному ринку нерухомості Києва станом на серпень 2026 року.
Детальний огляд цін на вторинне житло у серпні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на вторинне житло в Києві в серпні 2026
- Ціни на вторинне житло в Києві по районах
- Медіанні ціни на вторинне житло по Києву
Як змінились ціни на вторинне житло в Києві в серпні 2026
Станом на серпень 2026 року вторинний ринок Києва продовжує демонструвати стійке зростання цін. За даними ЛУН Статистика, медіанна вартість квартир у столиці зберігає висхідну динаміку в усіх сегментах. Медіанні ціни за типами квартир на серпень такі:
- Однокімнатні — 72 000 $ (+11% за рік);
- Двокімнатні — 109 000 $ (+9% за рік);
- Трикімнатні — 155 000 $ (+3% за рік).
Додатково на ринок впливають обмежена пропозиція готового житла, зростання попиту на квартири з автономним живленням та можливістю одразу заселитися, а також міграційні процеси. Детальніше ситуацію по районах та цінах розглянемо нижче.
Ціни на вторинне житло в Києві по районах
Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у центральних районах столиці. Лідером за вартістю житла залишається:
- Печерський — 155 000 $;
- Шевченківський — 92 800 $;
- Голосіївський — 83 000 $.
До районів із середнім сегментом цін відносяться:
- Дарницький — 67 000 $;
- Солом'янський — 67 000 $;
- Дніпровський — 65 000 $;
- Оболонський — 61 000 $.
Найбільш доступне однокімнатне житло можна знайти у таких районах:
- Святошинський — 51 900 $;
- Деснянський — 45 000 $.
У київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції однокімнатних квартир:
- Софіївська Борщагівка — 63 000 $;
- Петропавлівська Борщагівка — 55 500 $;
- Вишневе —51 800 $;
- Бровари — 50 000 $;
- Ірпінь — 49 000 $;
- Буча — 38 000 $;
- Гостомель — 30 000 $.
Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у центральних районах. Лідером залишається:
- Печерський — 210 000 $;
- Шевченківський — 130 000 $;
- Голосіївський — 125 000 $.
Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:
- Дарницький — 95 800 $;
- Солом'янський — 95 000 $;
- Оболонський — 83 000 $.
Найбільш доступне двокімнатне житло пропонують:
- Святошинський — 72 500 $;
- Дніпровський — 71 500 $;
- Деснянський — 60 500 $.
Тим, хто розглядає двокімнатне житло і готовий до переїзду за межі столиці, київська агломерація пропонує значно вигідніші варіанти:
- Софіївська Борщагівка — 93 000 $;
- Петропавлівська Борщагівка — 90 800 $;
- Вишневе — 72 500 $;
- Бровари — 74 000 $;
- Ірпінь — 68 200 $;
- Буча — 59 000 $;
- Гостомель — 51 900 $.
Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла
У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами залишається найбільш вираженим — понад чотири рази між найдешевшим та найдорожчим районом. Найвищі ціни фіксують у:
- Печерському — 320 000 $;
- Шевченківському — 201 000 $;
- Голосіївському — 177 000 $.
Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:
- Оболонський — 125 000 $;
- Солом'янський — 120 000 $;
- Дніпровський — 108 000 $;
- Дарницький — 119 000 $.
Найбільш доступне трикімнатне житло пропонують:
- Святошинський — 100 000 $;
- Деснянський — 75 000 $.
У київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції трикімнатних квартир:
- Софіївська Борщагівка — 102 000 $;
- Бровари — 86 000 $;
- Ірпінь — 85 000 $;
- Буча — 64 000.
Аналітики ринку продовжують фіксувати суттєвий розрив між правим та лівим берегом Дніпра. Різниця між найдешевшим та найдорожчим районом у сегменті однокімнатних квартир перевищує три рази, а у трикімнатних — понад чотири рази: від 75 000 $ у Деснянському до 320 000 $ у Печерському районі.
Медіанні ціни на вторинне житло по Києву
За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Києва у серпні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.
Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинці
Медіанна ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у серпні 2026 року становить 72 000 $ в оголошеннях від власників та 57 500 $ за фактично проданими квартирами. За рік цей сегмент, за оцінками аналітиків, практично не змінився, і найвищий попит фіксують на компактне житло в районах з розвиненою інфраструктурою та транспортною доступністю.
За даними M2Bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра серед оголошень на вторинному ринку Києва становить 57 600 грн. Це значення найчастіше зустрічається серед пропозицій — під нього потрапляє 6,8% оголошень.
Медіанні ціни на двокімнатні квартири на вторинці
Медіанна ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у серпні 2026 року становить 109 000 $ за пропозиціями власників.
Розрив між пропозиціями на ринку та фактично проданими квартирами залишається суттєвим: медіанна ціна проданих квартир на вторинці становить 76 000 $. Двокімнатні квартири залишаються найбільш збалансованим форматом для сімей і користуються стабільним попитом.
Медіанні ціни на трикімнатні квартири на вторинці
Медіанна ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Києва у серпні 2026 року становить 155 000 $ в оголошеннях і утримується на цьому рівні вже не один місяць. Ціна проданих квартир при цьому становить близько 95 000 $ — абсолютні значення залишаються найвищими серед усіх типів квартир.
Що характерно, «вторинка» залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які продаються швидше та за вищою ціною.
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