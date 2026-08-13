Ціни на вторинці в Києві в серпні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати, яка ситуація склалася на вторинному ринку нерухомості Києва станом на серпень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у серпні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на вторинне житло в Києві в серпні 2026

Станом на серпень 2026 року вторинний ринок Києва продовжує демонструвати стійке зростання цін. За даними ЛУН Статистика, медіанна вартість квартир у столиці зберігає висхідну динаміку в усіх сегментах. Медіанні ціни за типами квартир на серпень такі:

Однокімнатні — 72 000 $ (+11% за рік);

Двокімнатні — 109 000 $ (+9% за рік);

Трикімнатні — 155 000 $ (+3% за рік).

Додатково на ринок впливають обмежена пропозиція готового житла, зростання попиту на квартири з автономним живленням та можливістю одразу заселитися, а також міграційні процеси. Детальніше ситуацію по районах та цінах розглянемо нижче.

Ціни на вторинне житло в Києві по районах

Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у центральних районах столиці. Лідером за вартістю житла залишається:

Печерський — 155 000 $;

Шевченківський — 92 800 $;

Голосіївський — 83 000 $.

До районів із середнім сегментом цін відносяться:

Дарницький — 67 000 $;

Солом'янський — 67 000 $;

Дніпровський — 65 000 $;

Оболонський — 61 000 $.

Найбільш доступне однокімнатне житло можна знайти у таких районах:

Святошинський — 51 900 $;

Деснянський — 45 000 $.

Медіанна ціна на однокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Києва — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

У київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції однокімнатних квартир:

Софіївська Борщагівка — 63 000 $;

Петропавлівська Борщагівка — 55 500 $;

Вишневе —51 800 $;

Бровари — 50 000 $;

Ірпінь — 49 000 $;

Буча — 38 000 $;

Гостомель — 30 000 $.

Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у центральних районах. Лідером залишається:

Печерський — 210 000 $;

Шевченківський — 130 000 $;

Голосіївський — 125 000 $.

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

Дарницький — 95 800 $;

Солом'янський — 95 000 $;

Оболонський — 83 000 $.

Найбільш доступне двокімнатне житло пропонують:

Святошинський — 72 500 $;

Дніпровський — 71 500 $;

Деснянський — 60 500 $.

Медіанна ціна на двокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Києва — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Тим, хто розглядає двокімнатне житло і готовий до переїзду за межі столиці, київська агломерація пропонує значно вигідніші варіанти:

Софіївська Борщагівка — 93 000 $;

Петропавлівська Борщагівка — 90 800 $;

Вишневе — 72 500 $;

Бровари — 74 000 $;

Ірпінь — 68 200 $;

Буча — 59 000 $;

Гостомель — 51 900 $.

Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла

У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами залишається найбільш вираженим — понад чотири рази між найдешевшим та найдорожчим районом. Найвищі ціни фіксують у:

Печерському — 320 000 $;

Шевченківському — 201 000 $;

Голосіївському — 177 000 $.

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

Оболонський — 125 000 $;

Солом'янський — 120 000 $;

Дніпровський — 108 000 $;

Дарницький — 119 000 $.

Найбільш доступне трикімнатне житло пропонують:

Святошинський — 100 000 $;

Деснянський — 75 000 $.

Медіанна ціна на трикімнатні квартири на вторинному ринку по районах Києва — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

У київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції трикімнатних квартир:

Софіївська Борщагівка — 102 000 $;

Бровари — 86 000 $;

Ірпінь — 85 000 $;

Буча — 64 000.

Аналітики ринку продовжують фіксувати суттєвий розрив між правим та лівим берегом Дніпра. Різниця між найдешевшим та найдорожчим районом у сегменті однокімнатних квартир перевищує три рази, а у трикімнатних — понад чотири рази: від 75 000 $ у Деснянському до 320 000 $ у Печерському районі.

Медіанні ціни на вторинне житло по Києву

За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Києва у серпні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.

Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинці

Медіанна ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у серпні 2026 року становить 72 000 $ в оголошеннях від власників та 57 500 $ за фактично проданими квартирами. За рік цей сегмент, за оцінками аналітиків, практично не змінився, і найвищий попит фіксують на компактне житло в районах з розвиненою інфраструктурою та транспортною доступністю.

Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку Києва — серпень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2Bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра серед оголошень на вторинному ринку Києва становить 57 600 грн. Це значення найчастіше зустрічається серед пропозицій — під нього потрапляє 6,8% оголошень.

Найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Києва станом на серпень 2026 року

Інфографіка: m2bomber.com

Медіанні ціни на двокімнатні квартири на вторинці

Медіанна ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у серпні 2026 року становить 109 000 $ за пропозиціями власників.

Розрив між пропозиціями на ринку та фактично проданими квартирами залишається суттєвим: медіанна ціна проданих квартир на вторинці становить 76 000 $. Двокімнатні квартири залишаються найбільш збалансованим форматом для сімей і користуються стабільним попитом.

Медіанні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку Києва — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Медіанні ціни на трикімнатні квартири на вторинці

Медіанна ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Києва у серпні 2026 року становить 155 000 $ в оголошеннях і утримується на цьому рівні вже не один місяць. Ціна проданих квартир при цьому становить близько 95 000 $ — абсолютні значення залишаються найвищими серед усіх типів квартир.

Середні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку Києва — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Що характерно, «вторинка» залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які продаються швидше та за вищою ціною.

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