Цены на вторичном рынке во Львове в августе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на вторичном рынке недвижимости Львова по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор цен на вторичное жильё в августе 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на вторичное жильё во Львове в августе 2026

По состоянию на август 2026 года вторичный рынок Львова остаётся одним из самых динамичных среди крупных городов Украины. По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квартир в городе сохраняет положительную динамику во всех сегментах. Средние цены по типам квартир такие:

Однокомнатные — 75 000 $ (рост на 19%);

Двухкомнатные — 102 000 $ (рост на 11%);

Трёхкомнатные — 136 000 $ (рост на 15%).

На рынок также влияют стабильно высокий спрос со стороны внутренних переселенцев и инвесторов, фактор безопасности, а также ограниченное предложение качественного готового жилья. Подробнее ситуацию по районам и средним ценам рассмотрим ниже.

Цены на вторичное жильё во Львове по районам

Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в центральных и исторических районах города. Лидером по стоимости жилья остаётся:

Франковский — 81 000 $;

Сиховский — 80 000 $;

Лычаковский — 78 000 $.

К районам со средним сегментом цен относятся:

Шевченковский — 74 000 $;

Железнодорожный — 71 900 $;

Галицкий — 65 700 $.

Медиана цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Львова — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в центральных районах. Лидером остаётся:

Лычаковский — 117 000 $;

Галицкий — 115 000 $;

Франковский — 114 000 $.

Средний ценовой сегмент представлен в таких районах:

Сиховский — 104 000 $;

Шевченковский — 101 000 $;

Железнодорожный — 88 000 $.

Средние цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Львова — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на трёхкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

В сегменте трёхкомнатных квартир разрыв между районами остаётся наиболее заметным — почти втрое между самым дешёвым и самым дорогим районом. Самые высокие цены фиксируют в:

Галицком — 173 000 $;

Франковском — 173 000 $;

Лычаковском — 151 000 $.

Средний ценовой сегмент представлен в таких районах:

Сиховский — 124 000 $;

Шевченковский — 121 000 $.

Медианная цена на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Львова — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Львов фактически сравнялся с Киевом по стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке. Это свидетельствует об изменении приоритетов покупателей: город перестал быть просто «безопасной гаванью» и превратился в рынок с самым высоким порогом входа среди региональных центров Украины.

Средние цены на вторичное жильё по Львову

По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Львова в августе 2026 года продолжает дорожать во всех сегментах.

Средняя цена на однокомнатные квартиры на вторичном рынке

Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Львова в августе 2026 года составляет 75 000 $. Самый высокий спрос фиксируют на компактное жильё в районах с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением.

Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Львова — август 2026 (жёлтый график)

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2Bomber, по состоянию на август 2026 года самая распространённая цена квадратного метра на вторичном рынке Львова составляет 68 400 грн. Больше всего предложений на вторичном рынке — 9% — приходится именно на этот ценовой диапазон.

Самая распространённая цена квадратного метра на вторичном рынке Львова по состоянию на август 2026 года

Инфографика: m2bomber.com

Средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке

Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Львова в августе 2026 года составляет 102 000 $ по предложениям собственников. Двухкомнатные квартиры остаются наиболее сбалансированным форматом для семей и пользуются стабильным спросом, особенно в районах с новой застройкой и развитой инфраструктурой.

Средние цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Львова — август 2026 (красный график)

Инфографика: ЛУН Статистика

Средняя цена на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке

Средняя цена трёхкомнатной квартиры на вторичном рынке Львова в августе 2026 года составляет 136 000 $. Этот сегмент демонстрирует стабильную динамику без существенных колебаний. Спрос на просторное жильё растёт прежде всего среди семей, переехавших во Львов из других регионов.

Средние цены на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке Львова — август 2026 (синий график)

Инфографика: ЛУН Статистика

«Вторичка» во Львове остаётся дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые реализуются быстрее и по более высокой цене.

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