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Цены на вторичном рынке во Львове в августе 2026 (инфографика)

Львов
Цены на вторичном рынке во Львове в августе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на вторичном рынке недвижимости Львова по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор цен на вторичное жильё в августе 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на вторичное жильё во Львове в августе 2026

По состоянию на август 2026 года вторичный рынок Львова остаётся одним из самых динамичных среди крупных городов Украины. По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квартир в городе сохраняет положительную динамику во всех сегментах. Средние цены по типам квартир такие:

  • Однокомнатные — 75 000 $ (рост на 19%);
  • Двухкомнатные — 102 000 $ (рост на 11%);
  • Трёхкомнатные — 136 000 $ (рост на 15%).

На рынок также влияют стабильно высокий спрос со стороны внутренних переселенцев и инвесторов, фактор безопасности, а также ограниченное предложение качественного готового жилья. Подробнее ситуацию по районам и средним ценам рассмотрим ниже.

Цены на вторичное жильё во Львове по районам

Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в центральных и исторических районах города. Лидером по стоимости жилья остаётся:

  • Франковский — 81 000 $;
  • Сиховский — 80 000 $;
  • Лычаковский — 78 000 $.

К районам со средним сегментом цен относятся:

  • Шевченковский — 74 000 $;
  • Железнодорожный — 71 900 $;
  • Галицкий — 65 700 $.
Фото 2 — Цены на вторичном рынке во Львове в августе 2026 (инфографика)
Медиана цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Львова — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в центральных районах. Лидером остаётся:

  • Лычаковский — 117 000 $;
  • Галицкий — 115 000 $;
  • Франковский — 114 000 $.

Средний ценовой сегмент представлен в таких районах:

  • Сиховский — 104 000 $;
  • Шевченковский — 101 000 $;
  • Железнодорожный — 88 000 $.
Фото 3 — Цены на вторичном рынке во Львове в августе 2026 (инфографика)
Средние цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Львова — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на трёхкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

В сегменте трёхкомнатных квартир разрыв между районами остаётся наиболее заметным — почти втрое между самым дешёвым и самым дорогим районом. Самые высокие цены фиксируют в:

  • Галицком — 173 000 $;
  • Франковском — 173 000 $;
  • Лычаковском — 151 000 $.

Средний ценовой сегмент представлен в таких районах:

  • Сиховский — 124 000 $;
  • Шевченковский — 121 000 $.
Фото 4 — Цены на вторичном рынке во Львове в августе 2026 (инфографика)
Медианная цена на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Львова — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Львов фактически сравнялся с Киевом по стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке. Это свидетельствует об изменении приоритетов покупателей: город перестал быть просто «безопасной гаванью» и превратился в рынок с самым высоким порогом входа среди региональных центров Украины.

Средние цены на вторичное жильё по Львову

По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Львова в августе 2026 года продолжает дорожать во всех сегментах.

Средняя цена на однокомнатные квартиры на вторичном рынке

Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Львова в августе 2026 года составляет 75 000 $. Самый высокий спрос фиксируют на компактное жильё в районах с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением.

Фото 5 — Цены на вторичном рынке во Львове в августе 2026 (инфографика)
Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Львова — август 2026 (жёлтый график)
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2Bomber, по состоянию на август 2026 года самая распространённая цена квадратного метра на вторичном рынке Львова составляет 68 400 грн. Больше всего предложений на вторичном рынке — 9% — приходится именно на этот ценовой диапазон.

Фото 6 — Цены на вторичном рынке во Львове в августе 2026 (инфографика)
Самая распространённая цена квадратного метра на вторичном рынке Львова по состоянию на август 2026 года
Инфографика: m2bomber.com

Средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке

Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Львова в августе 2026 года составляет 102 000 $ по предложениям собственников. Двухкомнатные квартиры остаются наиболее сбалансированным форматом для семей и пользуются стабильным спросом, особенно в районах с новой застройкой и развитой инфраструктурой.

Фото 7 — Цены на вторичном рынке во Львове в августе 2026 (инфографика)
Средние цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Львова — август 2026 (красный график)
Инфографика: ЛУН Статистика

Средняя цена на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке

Средняя цена трёхкомнатной квартиры на вторичном рынке Львова в августе 2026 года составляет 136 000 $. Этот сегмент демонстрирует стабильную динамику без существенных колебаний. Спрос на просторное жильё растёт прежде всего среди семей, переехавших во Львов из других регионов.

Фото 8 — Цены на вторичном рынке во Львове в августе 2026 (инфографика)
Средние цены на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке Львова — август 2026 (синий график)
Инфографика: ЛУН Статистика

«Вторичка» во Львове остаётся дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые реализуются быстрее и по более высокой цене.

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