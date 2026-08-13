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Ціни на вторинці у Львові в серпні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на вторинному ринку нерухомості Львова станом на серпень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у серпні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на вторинне житло у Львові в серпні 2026
- Ціни на вторинне житло у Львові по районах
- Середні ціни на вторинне житло по Львову
Як змінились ціни на вторинне житло у Львові в серпні 2026
Станом на серпень 2026 року вторинний ринок Львова залишається одним із найдинамічніших серед великих міст України. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квартир у місті зберігає позитивну динаміку в усіх сегментах. Середні ціни за типами квартир такі:
- Однокімнатні — 75 000 $ (зростання на 19%);
- Двокімнатні — 102 000 $ (зростання на 11%);
- Трикімнатні — 136 000 $ (зростання на 15%).
На ринок також впливають стабільно високий попит з боку внутрішніх переселенців та інвесторів, безпековий фактор, а також обмежена пропозиція якісного готового житла. Детальніше ситуацію по районах та середніх цінах розглянемо нижче.
Ціни на вторинне житло у Львові по районах
Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у центральних та історичних районах міста. Лідером за вартістю житла залишається:
- Франківський — 81 000 $;
- Сихівський — 80 000 $;
- Личаківський — 78 000 $.
До районів із середнім сегментом цін відносяться:
- Шевченківський — 74 000 $;
- Залізничний — 71 9000 $;
- Галицький — 65 7000 $.
Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у центральних районах. Лідером залишається:
- Личаківський — 117 000 $ ;
- Галицький — 115 000 $ ;
- Франківський — 114 000 $ .
Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:
- Сихівський — 104 000 $;
- Шевченківський — 101 000 $;
- Залізничний — 88 000 $.
Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла
У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами залишається найбільш помітним — майже втричі між найдешевшим та найдорожчим районом. Найвищі ціни фіксують у:
- Галицькому — 173 000 $;
- Франківському — 173 000 $;
- Личаківському — 151 000 $.
Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:
- Сихівський — 124 000 $;
- Шевченківський — 121 000 $;
Львів фактично зрівнявся з Києвом за вартістю однокімнатних квартир на вторинному ринку. Це свідчить про зміну пріоритетів покупців: місто перестало бути просто «безпечною гаванню» і перетворилось на ринок із найвищим порогом входу серед регіональних центрів України.
Середні ціни на вторинне житло по Львову
За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Львова у серпні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.
Середня ціна на однокімнатні квартири на вторинці
Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Львова у серпні 2026 року становить 75 000 $. Найвищий попит фіксують на компактне житло в районах з розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням.
За даними M2Bomber, станом на серпень 2026 року найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Львова становить 68 400 грн. Найбільше пропозицій на вторинному ринку — 9% — припадає саме на цей ціновий діапазон.
Середня ціна на двокімнатні квартири на вторинці
Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Львова у серпні 2026 року становить 102 000 $ за пропозиціями власників. Двокімнатні квартири залишаються найбільш збалансованим форматом для сімей і користуються стабільним попитом, особливо в районах із новою забудовою та розвиненою інфраструктурою.
Середня ціна на трикімнатні квартири на вторинці
Середня ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Львова у серпні 2026 року становить 136 000 $. Цей сегмент демонструє стабільну динаміку без суттєвих коливань. Попит на просторе житло зростає насамперед серед сімей, що переїхали до Львова з інших регіонів.
«Вторинка» у Львові залишається дорожчою за новобудови, адже покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які реалізуються швидше та за вищою ціною.
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