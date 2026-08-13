Ціни на вторинці у Львові в серпні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на вторинному ринку нерухомості Львова станом на серпень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у серпні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на вторинне житло у Львові в серпні 2026

Станом на серпень 2026 року вторинний ринок Львова залишається одним із найдинамічніших серед великих міст України. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квартир у місті зберігає позитивну динаміку в усіх сегментах. Середні ціни за типами квартир такі:

Однокімнатні — 75 000 $ (зростання на 19%);

Двокімнатні — 102 000 $ (зростання на 11%);

Трикімнатні — 136 000 $ (зростання на 15%).

На ринок також впливають стабільно високий попит з боку внутрішніх переселенців та інвесторів, безпековий фактор, а також обмежена пропозиція якісного готового житла. Детальніше ситуацію по районах та середніх цінах розглянемо нижче.

Ціни на вторинне житло у Львові по районах

Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у центральних та історичних районах міста. Лідером за вартістю житла залишається:

Франківський — 81 000 $;

Сихівський — 80 000 $;

Личаківський — 78 000 $.

До районів із середнім сегментом цін відносяться:

Шевченківський — 74 000 $;

Залізничний — 71 9000 $;

Галицький — 65 7000 $.

Медіана ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Львова — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у центральних районах. Лідером залишається:

Личаківський — 117 000 $ ;

Галицький — 115 000 $ ;

Франківський — 114 000 $ .

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

Сихівський — 104 000 $;

Шевченківський — 101 000 $;

Залізничний — 88 000 $.

Середні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Львова — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла

У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами залишається найбільш помітним — майже втричі між найдешевшим та найдорожчим районом. Найвищі ціни фіксують у:

Галицькому — 173 000 $;

Франківському — 173 000 $;

Личаківському — 151 000 $.

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

Сихівський — 124 000 $;

Шевченківський — 121 000 $;

Медіанна ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку по районах Львова — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Львів фактично зрівнявся з Києвом за вартістю однокімнатних квартир на вторинному ринку. Це свідчить про зміну пріоритетів покупців: місто перестало бути просто «безпечною гаванню» і перетворилось на ринок із найвищим порогом входу серед регіональних центрів України.

Середні ціни на вторинне житло по Львову

За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Львова у серпні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.

Середня ціна на однокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Львова у серпні 2026 року становить 75 000 $. Найвищий попит фіксують на компактне житло в районах з розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням.

Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку Львова — серпень 2026 (жовтий графік)

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2Bomber, станом на серпень 2026 року найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Львова становить 68 400 грн. Найбільше пропозицій на вторинному ринку — 9% — припадає саме на цей ціновий діапазон.

Найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Львова станом на серпень 2026 року

Інфографіка: m2bomber.com

Середня ціна на двокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Львова у серпні 2026 року становить 102 000 $ за пропозиціями власників. Двокімнатні квартири залишаються найбільш збалансованим форматом для сімей і користуються стабільним попитом, особливо в районах із новою забудовою та розвиненою інфраструктурою.

Середні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку Львова — серпень 2026 (червоний графік)

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середня ціна на трикімнатні квартири на вторинці

Середня ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Львова у серпні 2026 року становить 136 000 $. Цей сегмент демонструє стабільну динаміку без суттєвих коливань. Попит на просторе житло зростає насамперед серед сімей, що переїхали до Львова з інших регіонів.

Середні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку Львова — серпень 2026 (синій графік)

Інфографіка: ЛУН Статистика

«Вторинка» у Львові залишається дорожчою за новобудови, адже покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які реалізуються швидше та за вищою ціною.

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