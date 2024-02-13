Для втомлених містом: кебіни від УЛІС — нове слово у відпочинку та інвестиціях

Щопʼятниці мешканці мегаполісів можуть спостерігати автомобільні затори на виїзді з міст. Всі, хто мають можливість, їдуть на вікенд до заміського будинку, на дачу, або ж шукають відпочинковий комплекс для перезавантаження

Вимоги до відпочинку у такого туриста досить прості: віддаленість від міста, тиша навколо, чисте повітря і гарний краєвид за вікном. І все частіше девелопери чують ці запити, а також беруть на озброєння іноземний досвід доступного і екологічного заміського поселення.



УЛІС – перезавантаження зеленого туризму

Комплекс будинків на природі УЛІС знаходиться у селі Дудки, за 40 кілометрів від Києва. Ідея створення цього формату з’явилась у пандемію – під час карантину просте бажання прогулятися вулицею стало недосяжною розкішшю. Все почалось з чотирьох великих будинків на 2-6 гостей, а зараз локація в Дудках налічує 27 будинків різних типів та розмірів.

Сьогодні ж УЛІС запустив новий проєкт – кебіни. Це мобільні будинки, які за необхідності можна завантажити на причіп та перевезти. Ідея мобільності виникла після повномасштабного вторгнення, коли Дудки понад місяць перебували під окупацією. Котеджі УЛІС майже не постраждали. Але, щоб у майбутньому зменшити такі ризики та захистити майно, УЛІС розпочав наступну чергу будівництва у мобільному форматі.

Кебіни – новий формат для України. Вони представляють собою маленькі будиночки площею 15 кв.м. з двоспальним ліжком, кухнею, санвузлом і великим панорамним вікном на всю стіну. Цей формат ідеально підходить для пар або тих, хто хоче побути на самоті та відпочити від великого міста наодинці з природою.



Зараз на території розміщено 11 будиночків, а всього заплановано встановити 45. Така кількість у майбутньому дозволить бронювати їх не за місяці, а всього за кілька днів до приїзду. До того ж такий формат будинків можна досить легко розмістити серед густого лісу, щоб надати гостям відчуття максимального усамітнення ніби ти відпочиваєш у комфортному наметі посеред лісу.

Також заплановано зони загального користування: встановлення спортивного майданчика, створення затишної зони з гамаками, “босоногої“ стежки та 4-х чанів з видом на ліс, щоб погрітись.

Лісові резиденції: від Кляйна до УЛІС

Культовими кебіни зробив Зак Кляйн — американський підприємець і співзасновник таких сервісів, як Vimeo та DIY, а також директор агентства нерухомості Dwell. Протягом десяти років він мріяв жити та відпочивати у власній невеликій хатині в дикому лісі. Зак уявляв собі велику ділянку землі, де можна будувати та проводити час із друзями. Його мрія здійснилася, коли він став власником 53 акрів з видом на річку Бівер-Брук в окрузі Салліван, штат Нью-Йорк.

На ділянці вже була хата, побудована нью-йоркським дизайнером Скоттом Ньюкірком. Цей будинок був настільки захоплюючим, що про нього навіть написали статтю. Свій лісовий проєкт Кляйн назвав "Резиденція Бівер-Брук". У ньому було щось від руху хіпі "назад до землі", бажання створити резиденцію для народних ремісників та елементів пригодницького духу.

Кебін Зака Кляйна

Пізніше на ділянці розпочалося будівництво, і зараз тут розташовано цілий комплекс лісових хатин. Проєкт Зака Кляйна надихнув багатьох. Такою стала і американська Getaway House, чия концепція будиночків полягає у відключенні від гаджетів та злитті з природою. Компанію було створено в 2015-му році двома студентами Гарварда, Джоном Стаффом та Пітом Девісом, для перезавантаження від стресу міського життя. На сьогодні мережа нараховує 30 локацій у США.

Це – маленькі будиночки у сільській місцевості поблизу міст, які можна орендувати. Тут є лише найнеобхідніші речі, щоб змусити вас використовувати менше технологій та більше часу проводити на свіжому повітрі. Тут немає Wi-Fi, й надається сейф для мобільного телефону, щоб сприяти цифровому детоксу.



Getaway House пропонує відвідувачам цифровий детокс - відпочинок без гаджетів

Кебіни УЛІС відрізняються від Getaway своєю більш комфортною атмосферою. Тут є електро та водопостачання, каналізація та швидкісний інтернет без жодних обмежень, що дозволяє гостям насолоджуватися комфортом серед природи.

Відпочинок як інвестиція

Але унікальність кебінів від УЛІС полягає не лише в концепції. Кожен із будинків, що зʼявляються в Дудках, є готовим інвестиційним проєктом, який може приносити 20% річних.

Кебіни мають нижчий поріг входу, ніж стаціонарні котеджі. Цей тип будинків потенційно має найкращу дохідність і, завдяки невеликій площі, сума інвестицій становить від $60 тис. до $62 тис. З запланованих 45 будинків вже продано 22, а 23 чекають на своїх інвесторів, тож ще можна стати інвестором на етапі розбудови локації.



Локація з першими 8-ми кебінами відкрилась 12 січня і станом на 31 січня має завантаження у 62%. Більш відома локація з котеджами за цей же період завантажена трохи більше – на 68%. Кебіни здаються за ціною від 3300 до 3750 за добу, що зараз, у низький сезон, виглядає досить оптимістично.



Така інвестиція окупиться за 5-6 років – швидше, ніж інвестиція в стаціонарний котедж. У вартість пакета разом із будинком входять: меблі, побутова техніка, комплектація усім приладдям та білизною, підключення до всіх комунікацій та благоустрій ділянки. На локації також передбачено господарчі будівлі, пункт охорони та багато спільних зон для дозвілля гостей.



І, найголовніше – всі питання з розміщення гостей, обслуговування котеджів та маркетинг бере на себе команда УЛІС.



Інвестиція у кебіни окупиться за 5-6 років

Таким чином, інвестори отримують готовий бізнес, яким керує досвідчена керуюча компанія, а розмір підтвердженої дохідності становить 15 - 20% річних. Щоб бути чесними з інвестором, у прогноз по кебінах ставлять середньоринкові показники, а якщо керуючій компанії вдасться повторити досвід котеджів і втримати його, то це буде приємним бонусом.



Інвестори, які вже долучилися до проєкту, повністю розділяють цінності УЛІС. Завдяки ним комплекс створив міцну спільноту однодумців для якої важливо:



максимально інтегрувати будинки у навколишнє середовище;

зберігати природу та піклуватися про неї;

турбуватися про ментальне здоров’я гостей;

розвивати громаду та підтримувати Україну та українське.

На сьогодні УЛІС вже розробив низку ініціатив: аудіогід "Подорож у Київське Полісся”, який можна прослухати дорогою; програму реабілітації військових на базі комплексу; кілька програм спрямованих на підтримку ментального здоров’я гостей; вкладає частину свого прибутку на проєкти громади, покращуючи рівень життя місцевих жителів. Таким чином, однодумці підтримують ідею свідомого відпочинку та успішно втілюють її у життя.



Наступна локація комплексу має відкритися в Карпатах. Перша черга з 23-х будинків вже має своїх власників і почне роботу в липні. У другій черзі буде 27 будинків і невеликий готель. У планах — УЛІС в кожному регіоні України.



Фото, використані у матеріалі: УЛІС, storeys.com, getaway.house

