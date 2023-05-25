Игорь Палица и Тимур Миндич пытаются уничтожить историческую усадьбу Терещенко в центре Киева – семья Терещенко

Фирма-собственник ЧАО "Центрелеватормлинстрой", связанная с народным депутатом и лидером партии "За будущее" Игорем Палицей, планирует перестроить исторический особняк Ивана Терещенко в центре Киева под офисный центр, чем фактически может уничтожить памятник архитектуры.

Об этом сообщает издание "КиевВласть" со ссылкой на сообщение Елены Терещенко, жены правнука исторического владельца дома Мишеля Терещенко.

По ее словам, Департамент городского благоустройства Киевской горгосадминистрации (КГГА) уже якобы подготовил соответствующее разрешение, но пока владельца объекта сдерживает суд относительно собственности на землю, который должен был состояться 17 мая и был перенесен.

"Только что узнали, что ПАО "Центрелеватормлинстрой" (по информации журналистов-расследователей находится под контролем Игоря Коломойского и его бизнес-партнеров) в ближайшие дни планирует возведение забора возле Усадьбы Терещенко с целью начать уничтожение памятника архитектуры путем его перестройки, запрещенной памяти памятникоохранительным законодательством (под видом так называемой "реставрации с приспособлением"). Как будто уже разрешение от Департамента городского благоустройства КГГА есть! Хотя неизвестно на каком основании оно выдано. Если Киевский городской совет полностью поддерживает иск Киевской городской прокуратуры и выступает за сохранение памятника, может ли департамент способствовать застройщикам?", - отметила Елена Терещенко.

Она подчеркнула, что застройщик даже не сомневается в вынесении решения Большой Палатой Верховного Суда в его пользу.

"Так же как это сделали вопреки Закону и несмотря на железобетонные доказательства Прокуратуры судьи двух предыдущих инстанций: судья Хозяйственного суда Гумега О.В. и судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Куксов В. В. (председатель), Шаптала Е. Ю., Яковлев М. Л.", – подчеркнула Елена Терещенко.

По данным аналитической системы YouControl, ЧАО "Центрелеватормлинстрой" принадлежит кипрской компании Vensimars Management Limited, владелицей которой является Оксана Палица – экс-жена Игоря Палицы. Политик утверждает, что он разведен со своей женой с 2002 года, однако, по данным СМИ, есть основания полагать, что развод является фиктивным и был сделан во избежание декларирования всех активов Оксаны Палицы.

В комментариях к своему сообщению Елена Терещенко отметила, что неизвестно, кто является реальным владельцем здания: "Это Коломойский или его ближайшее окружение. После публичного скандала и начала судебного процесса право собственности было быстро переоформлено: конечные бенефициарные владельцы изменились с Тимура Миндича&Ко на Оксану, бывшую жену Игоря Палицы".

О связях Игоря Палицы и Тимур Миндича информация появилась еще в начале 2022 года. Из расследования проекта "Наши деньги" известно, что созданное благодаря Игорю Палице коммунальное предприятие по добыче янтаря на Волыни с оборотом около двух миллиардов в год готовят под частного инвестора. Свои права заявила фирма Тимура Миндича – бизнес-партнера Игоря Коломойского и близкого друга Владимира Зеленского.

Обязанности руководителя Департамента городского благоустройства КГГА выполняет первый заместитель директора Михаил Будилов. Он формально изменил Тимура Ткаченко, руководившего этой структурой на правах "и.о." с 1 января 2021 по 21 апреля 2023 года. Официально директором этой структуры является Андрей Фищук, который находится в отпуске по уходу за ребенком. Работу Департамента городского благоустройства контролирует заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев .

Особняк Ивана Николаевича Терещенко - памятник архитектуры в Шевченковском районе города Киева, расположенный на бульваре Тараса Шевченко (бывший Бибиковский бульвар), 34/11, на пересечении с улицей Михаила Коцюбинского. В этой усадьбе в ночь с 13 на 14 ноября 1918 года избиралась Директория УНР во главе с Владимиром Винниченко и Симоном Петлюрой и принимались судьбоносные для Украины решения.