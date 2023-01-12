Кубраков рассказал о механизме компенсаций за уничтоженное жилье

Деньги на возмещение ущерба, нанесенного жилью украинцев из-за вторжения российской армии, и на восстановление жилья планируют брать из конфискованных денег страны-агрессора. Решения о компенсации будут принимать комиссии на уровне местных громад. Соответствующую норму заложили в проект закона 7198, который сейчас находится на рассмотрении Верховной рады, написал на своей странице в Facebook вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков.

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"Более 2,4 миллионов украинцев проживают в поврежденном или разрушенном жилье, по состоянию на осень 2022. Из-за действия заявки на компенсацию оставили уже более 316 тысяч украинцев. И это далеко неполный список пострадавших, который ежедневно пополняется. Проблема нуждается в четкой государственной политике, в таком чувствительном вопросе мы не можем ограничиваться временными решениями. Одним из инструментов регуляции вопроса компенсации за разрушенное жилье призван законопроект №7198, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады", - написал он.

По его словам, из акон определяется тем, кто сможет получить компенсацию, в каком виде когда и как пострадавшая сторона сможет ее использовать для приобретения нового жилья. " Граждане получат четкий и понятный алгоритм действий для получения компенсации" , - добавил Кубраков. Он также опубликовал презентацию документа с пошаговым алгоритмом получения будущих возмещений.

"Государственная политика компенсаций будет внедряться в тесном взаимодействии с местным самоуправлением. Законопроектом предусматривается, что комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации будут создаваться при каждой общине или военной администрации. Этим мы максимально децентрализуем полномочия в вопросе компенсаций" , - добавил вице-премьер.

Кубраков подчеркнул, что в части финансирования правительство рассчитывает, что в качестве источника средств для восстановления разрушенного жилья будут использованы арестованные активы России. "Мы не хотим переводить бремя восстановления на налогоплательщиков, поэтому уже работаем с международными институтами над привлечением этих средств в восстановление. Это процесс нелегкий, однако мы уверены, что своего добьемся" , - написал он.

Очевидно, что законопроектом мы не закрываем все вопросы относительно механизма компенсаций или источников финансирования. Он является рамочным, под который мы будем разрабатывать комплекс подзаконных актов. Рассчитываем на поддержку народных депутатов и экспертной общественности в этом процессе. Вместе мы сможем выстроить не только эффективную систему компенсации, но и комплексно имплементировать градостроительную реформу" , - подытожил Кубраков.