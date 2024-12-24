«Наша цель – стать девелопером №1», — Марко Марченко, основатель и СЕО Sensar Development

До полномасштабного вторжения Sensar Development хорошо знали в Запорожье, где с 2018 года она строит современные жилые комплексы. После начала войны Sensar не только не остановила строительство, но и значительно умножила количество новых объектов, осуществив мощную экспансию на запад Украины.

О специфике строительства в условиях войны и релокации, о запросе на малоэтажную застройку, об амбициозных планах стать девелопером №1 в Украине «ТОП-100» поговорил с Марком Марченко, основателем и СЕО Sensar Development.

Что позволяет компании не прекращать строительство во время полномасштабной войны и доводить объекты до готовности? Приходилось ли в течение войны приостанавливать работы и как к этому относились инвесторы, подрядчики?

— С начала полномасштабной войны мы начали семь проектов, один из них уже успели сдать в эксплуатацию, еще два сдадим в следующем году, а еще три — в 2026 году.

У нас нестандартная история, потому что до войны было гораздо сложнее начать и строить объекты. Для кого-то начало полномасштабных действий стало причиной замораживания строительства, но мы рискнули продолжать, и для нас это стало толчком к развитию.

За время войны мы достроили 75% объектов, начатых до 24 февраля 2022 года. Также мы сделали экспансию на запад Украины - Киев, Львов, Ужгород, Славское и т.д. На сегодняшний день Sensar Development имеет самый широкий пакет объектов строительства по всей стране. Сейчас мы лидер по строительству доходной недвижимости премиум-класса.

Какие самые большие вызовы сейчас стоят перед девелоперским рынком?

— Самый большой вызов для бизнеса с самого начала полномасштабки — это не бросить все и не уехать за границу. За три года войны ситуация для строительного бизнеса только ухудшилась — налоги увеличиваются, покупательная способность уменьшается, огромный отток кадров из строек через рейды ТЦК. Бизнесменам, не готовым к решению этих вопросов, проще заморозить строительство и переждать не в Украине. Но это не о нас – мы остались работать.

Как вам удается продолжать работать и сдавать объекты так близко к линии фронта?

— Сдавать объект для нас — это вопрос репутационной ответственности. У нас не было морального права не достраивать запорожские объекты. Хотя скажу откровенно, что почти все объекты других девелоперов в городе были заморожены. Мы продолжили строить принципиально. Хотя, если сравнить продажи, то за то время, что мы продаем одну квартиру в Запорожье, в Ужгороде мы реализуем 45 квартир, а в Киеве — 15.

Почему для экспансии выбрали запад Украины, и чем строительство там отличается от строительства на родине?

— После начала полномасштабного вторжения Львов на полтора года стал экономической столицей Украины — туда эвакуировались сотни тысяч человек, были релокованы предприятия и склады. Потому после двух месяцев раздумий мы решили перенести бизнес сюда. Это было очень непросто, потому что на строительном рынке и в мирное время тесно, а здесь все компании релоцировались на запад и начали действовать по правилу «Выживет сильнейший».

После Львова мы начали строить в других крупных городах региона или в местах с большим туристическим потенциалом — Славское, Буковель. И здесь мы столкнулись с новыми вызовами в виде климата горного региона. Строить в горах технологически сложно и требует специальных знаний, часто в процессы вмешивается погода. К примеру, если в Яремче, где у нас несколько объектов, может быть плюс два, то в горах уже 20 сантиметров снега и минус шесть.

Комплекс GORA (Славское)

Также отличие строительства между большими и небольшими городами в понятности правил игры. Например, если в Киеве рынок имеет многолетнюю историю, и из-за большого количества застройщиков процессы здесь отлажены и происходят по понятным правилам, то в городках работать гораздо сложнее.

Недвижимость в мирное время была достаточно привлекательным способом инвестировать. Как с этим теперь?

— В начале войны люди, у которых были большие деньги, вывозили их за границу. Со временем, когда стало ясно, что Киев за три дня не возьмут, люди начали работать и снова зарабатывать в Украине. Начали думать, куда вкладывать заработанное. Да, во всех регионах летают ракеты, но нужно продолжать жить. А инвестировать у нас до войны было популярно именно в недвижимость – жилую или коммерческую.

Сейчас мы наблюдаем стремительное возобновление инвестиционных проектов, но только на западе Украины, там ведь безопаснее. И запрос на инвестирование достаточно велик – ⅔ инвесторов с востока.

Ваши жилые комплексы малоэтажны. Что это дань моде, безопасности или что-то другое?

— Чтобы вашу продукцию покупали, нужно отвечать запросу рынка. Сегодня он ясно диктует спрос на низкую застройку. Если взять два жилых комплекса, один с 6-7 этажами, а другой с 20, то первый гораздо быстрее продаст квартиры при одинаковом их количестве у обоих.

И, конечно, когда летят шахеды, безопаснее чувствуешь себя в невысоком доме, чем в пентхаусе на 26-м этаже. Также стоит не забывать об отключении света – подняться без лифта в наших домах не так уж трудно.

Есть еще одна составляющая – инвестиционная. В нынешних условиях человек не готов ждать три года построения высоченного комплекса, максимум полтора-два года от инвестирования до окончания строительства. Это возможно только при малоэтажной застройке.

Какие у вас планы на будущее?

— С планами максимально ясна история: свое развитие мы видим только в Украине, поэтому все планы здесь. Страна адаптировалась к войне, как бы это ни звучало. Жизнь продолжается. Существующий сейчас рынок — это наша новая реальность. И мы будем его строить.

Наша амбициозная цель – стать девелопером номер один в Украине, поэтому планируем плодотворно работать.