От "пирамид" до застройщиков с мировым именем: как закон №5655 меняет перспективы Украины

Впервые за историю независимости у Украины появился шанс действительно уничтожить коррупцию в строительной сфере и разорвать "порочный круг", где местные власти "крышует" застройщиков, которые потом грабят инвесторов и делятся деньгами с князьками. Ведь принятый Верховной Радой закон №5655 среди прочего позволяет спокойно работать в Украине застройщикам с мировым именем. Конечно, на местах этому оказывается безумное сопротивление, подключаются проплаченные материалы в СМИ и введенные строительной мафией в заблуждение представители общественности. Однако последние события, когда антикоррупционную реформу поддержали в Европе, дают уверенность, что Украина своим шансом, наконец, воспользуется.

"Свои" аферисты вместо международных девелоперов

Более 30 лет от провозглашения независимости Украины крупные города типа Киева и Львова держали строительный рынок для своих застройщиков, категорически не впуская на него международных игроков. Закрытость процессов выдачи разрешений, контроля за строительством и вообще коррумпированность в градостроительной сфере позволяли городским властям легко делать это.

В результате крупные города стали заложниками местных строительных картелей, постоянно работавших в тесных отношениях с местными властями. Это уже стало привычным для украинских реалий, когда мэры городов летают на частных самолетах с девелоперами, которые наконец оказываются мошенниками и оставляют без квартир и денег десятки тысяч человек. А в городах возникают постоянные строительные скандалы, для удовлетворения аппетитов застройщиков подключаются силовики, тетушки.

Конечно, такие условия банально отпугивают международных девелоперов, а тут еще оказывается, что за все нужно нести взятки, к чему представители цивилизованных стран просто не привыкли.

Зато такие условия – идеальны для махинаций и обдирал людей. Только за последние 10 лет прямо под носом у КГГА расцвели и схлопнулись три огромных строительных пирамиды: Войцеховского (15 тыс. обманутых инвесторов, ), "Аркады" (" попали '" 12 тыс инвесторов, ) и "Укрстроя" Никитася (13 тыс.). инвесторов остались без денег и квартир).

Надежда – есть!

Разрубить этот Гордиев узел взялась нынешняя центральная власть, которая еще весной 2020 года дала старт масштабной реформе в сфере градостроительства, начав с печально известной Государственной архитектурно-строительной инспекции. Которую справедливо называли самым коррумпированным органом страны.

Вместо ликвидированной ГАСИ был создан орган с совершенно другими принципами работы, основанными на прозрачности благодаря внедрению диджитальных решений – Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ДИАМ). И на ее уровне коррупцию удалось убрать, в чем также помог введение три года назад Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Следующим шагом в реформировании строительной сферы как раз и стал закон №5655, принятый Радой. Который, кроме других преимуществ, позволяет застройщикам с мировым именем работать в Украине без помех и коррупционных рисков.

Как отметил вице-премьер-министр Александр Кубраков во время недавнего разговора на Радио НВ с Максимом Бахматовым, мэры крупных городов - те, кто больше всего не заинтересован в реализации градостроительной реформы именно из-за того, что их устраивает текущая ситуация. Когда застройщики годами – одни и те же, и рынки фактически законсервированы и никого чужого туда не пускают. В то же время, как только в Украине появятся крупные международные застройщики - это будет означать, что у нас все прозрачно, потому что они не привыкли давать взятки.

Александр Кубраков вместе с коллегой – вице-премьером Михаилом Федоровым – приводят и другие аргументы в пользу закона №5655. Но главное: именно он закрепляет цифровизацию и автоматизацию как базовые направления изменений в строительной отрасли. Что, в свою очередь, гарантирует прозрачность и устранение "человеческого фактора" от принятия решений с высокими коррупционными рисками.

Но не всем нравятся реформы. Как уже упоминалось, мэрм больших городов не хотят перемен, желая сохранить текущую "экосистему". Они хотят, чтобы по-прежнему местные чиновники могли закрывать глаза на незаконные застройки, имея собственные выгоды.

Для этого вбрасываются огромные деньги на дискредитацию реформы, внедряемой законом №5655, в СМИ и соцсетях. Более того - противникам изменений удалось даже пролоббировать критику этого закона на уровне Европарламента. Правда, скрыть манипуляцию не удалось.

Разоблачение заблуждения

Первыми тревогу забили СМИ - журналисты обнаружили, что правку о внесении в резолюцию Европарламента об устойчивом восстановлении и интеграции Украины в евроатлантическое сообщество пункта с критикой закона №5655 внесли "с голоса" перед самим голосованием, хотя на предварительном обсуждении она была отклонена .

При этом депутаты доверились автору правки, потому что сами, конечно, несколькосотстраничный закон не читали. В конце концов журналисты связались инициатором правки, который сам это подтвердил.

И здесь стоит отметить, что им является евродепутат Михаэль Галер, которого СМИ неоднократно называли давним другом Виталия Кличко - самого ожесточенного критика реформы и мэра столицы, где происходит наибольший произвол в строительной сфере.

Позже произошло еще одно знаковое событие – открытая встреча, которую команда Минвосстановления провела с депутатами Европарламента и представителями Еврокомиссии. На ней затронули актуальные вопросы восстановления и реформы градостроительства, и европейские представители получили наконец полную информацию о принятом законе и градостроительной реформе, направленной на обеспечение прозрачности и преодоления коррупции в этой сфере.

После этого европейские парламентарии и еврокомиссары единодушно одобрили закон №5655, что стало переломным этапом для масштабной поддержки законопроекта в Европейском Союзе.