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Петр Пожарко: Ни один международный документ не обязывает Украину запретить использование асбеста
Исполнительный директор Ассоциации "Украинское хризотиловое объединение" Петр Пожарко заявил, что ни одно международное обязательство Украины не предусматривает запрет на использование асбеста
Петр Пожарко и коммерческий директор ООО "Краматорский шифер" Тарас Косцьовят в интервью "РБК-Украина" пояснили, действительно ли асбест так опасен, как о нем говорят законодатели. Что ждёт население Украины, если асбест будет запрещён. И действительно ли запрет асбеста – условие, которое ЕС поставил Украине.
Речь идет о законопроекте №4142 "О системе общественного здоровья", который был принят за основу. Документ, в частности, предусматривает запрет на производство асбеста. В качестве аргументов указаны его вредные свойства и требование Соглашения об ассоциации.
"Ни один международный документ, включая Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, Директиву 2009/148/EC и Регламент Европейского парламента и Совета "Производство, размещение и использование химических веществ в ЕС", не обязывает Украину запретить использование какого-либо вида асбеста", — подчеркнул он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Петр Пожарко добавил, что Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает, что Украина должна приблизить национальное законодательство в сфере технического регулирования, стандартов и оценки соответствия к европейским законам. Но данное Соглашение не запрещает производство и использование какого-либо химического вещества, включая хризотиловый асбест.
Кроме того, Тарас Косцьовят констатировал острый дефицит шифера в Украине накануне осенне-зимнего период. По его словам, плановый довоенный объем рынка шифера в 2022 году должен был составить 4,5 млн листов шифера. Но сегодня, по самым скромным оценкам, востребованность шифера вырастет минимум до 9-10 млн листов. При этом собственное производство шифера на единственном работающем в Украине заводе составит только 3 млн листов. Восполнить дефицит импортом из России и Беларуси нельзя по понятным причинам.
В итоге, по его словам, дефицит шифера составит порядка 7 млн. листов или 13,6 млн. кв. метров кровли. Сейчас, когда "Краматорский шифер" вынужденно простаивает, он имеет заявки от партнеров примерно на 1,5 млн листов. И это только часть потребностей.
Тарас Косцьовят добавил, что в случае запрета производства хризотилового асбеста в Украине, эта ситуация только ухудшится, поскольку под вопросом окажется обеспечение шифером послевоенного восстановления кровельного фонда страны.