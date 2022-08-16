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Петро Пожарко: Жоден міжнародний документ не зобов'язує Україну заборонити використання азбесту
Виконавчий директор Асоціації "Українське хризотилове об'єднання" Петро Пожарко заявив, що жодне міжнародне зобов'язання України не передбачає заборони використання азбесту
Петро Пожарко та комерційний директор ТОВ "Краматорський шифер" Тарас Косцьов'ят в інтерв'ю "РБК-Україна" пояснили, чи справді азбест такий небезпечний, як про нього говорять законодавці. Що чекає населення України, якщо азбест буде заборонено. І чи справді заборона азбесту – умова, яку ЄС поставив Україні.
Йдеться про законопроект №4142 "Про систему громадського здоров'я", який було прийнято за основу. Документ, зокрема, передбачає заборону виробництва азбесту. В якості аргументу вказані його шкідливі властивості та вимога Угоди про асоціацію.
"Жоден міжнародний документ, включаючи Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, Директиву 2009/148/EC та Регламент Європейського парламенту та Ради "Виробництво, розміщення та використання хімічних речовин у ЄС" не зобов'язує Україну заборонити використання будь-якого виду азбесту", — наголосив він.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Петро Пожарко додав, що Угода про асоціацію з ЄС передбачає, що Україна має наблизити національне законодавство у сфері технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності європейським законам. Але ця Угода не забороняє виробництво та використання будь-якої хімічної речовини, включаючи хризотиловий азбест.
Крім того, Тарас Косцьов'ят констатував гострий дефіцит шиферу в Україні напередодні осінньо-зимового періоду. За його словами, плановий довоєнний обсяг ринку шиферу в 2022 році мав становити 4,5 млн листів шиферу. Але сьогодні, за найскромнішими оцінками, затребуваність шиферу зросте щонайменше до 9-10 млн листів. При цьому власне виробництво шиферу на єдиному заводі, що працює в Україні, складе лише 3 млн листів. Заповнити дефіцит імпортом із Росії та Білорусі не можна зі зрозумілих причин.
У результаті, за його словами, дефіцит шиферу становитиме близько 7 млн. листів або 13,6 млн. кв. метрів покрівлі. Зараз, коли "Краматорський шифер" вимушено простоює, він має заявки від партнерів приблизно на 1,5 млн. аркушів. І це лише частина потреб.
Тарас Косцьов'ят додав, що в разі заборони виробництва хризотилового азбесту в Україні, ця ситуація лише погіршиться, оскільки під питанням виявиться забезпечення шифером повоєнного відновлення покрівельного фонду країни.