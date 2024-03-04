Ardis Group примет участие в гастрономической выставке WorldFood GastroDays

Выставка пройдет 26-27 марта 2024 года в Киеве по адресу Броварской проспект, 15.

Компания Ardis Group, как импортер европейских сыров в Украину и производитель свежих сыров под собственным брендом Lel', представит свою продукцию на выставке гастрономических решений WorldFood GastroDays.

Выставка состоится 26-27 марта 2024 года в Киеве по адресу Броварской проспект, 15. Цель проекта WorldFood GastroDays – объединить в одном пространстве глобальных производителей и импортеров пищевых продуктов, напитков, сырья для приготовления блюд, а также – оборудование для заведений: кофе ресторанов, отделов кулинарии в ТЦ и т.д.

Ardis Group в рамках выставки представляет линейку сыров из самого сердца Италии от бренда Zanetti и разнообразные вкусы нежнейшего крем-сыра от бренда Philadelphia. Приготовит пиццу двух видов с моцареллой собственного производства от бренда Lel' и проведет дегустацию, чтобы каждый, кто посетит гастро-мероприятие, смог насладиться вкусом самой тягучей моцареллы, идеально дополняющей любые готовые блюда.

Приглашаем посетить стенд Ardis Group для того, чтобы:

познакомиться и узнать необходимую информацию вживую из уст менеджеров;

получить индивидуальные выгодные предложения, пожать руки и сделать первый шаг по пути к плодотворному сотрудничеству;

отведать пиццу с моцареллой собственного бренда Lel' и влюбиться в ее неповторимый сырный вкус и тягучесть.

В течение двух дней вы погрузитесь в гастрономические процессы, освежите рецепторы новыми вкусами, найдете решения и возможности для развития вашего бизнеса, пополните список полезных контактов в HoReCa и сервисах пищи формата Togo.

Купить билет и узнать больше информации о выставке можно по ссылке https://gastrodays.com.ua/registration

Справка. Ardis Group — украинская структурированная группа компаний, работающая на рынке более 25 лет. Занимается импортом, производством сыров и внедряет творожные сервисы. Благодаря этой компании, украинцы открывают для себя новые творожные вкусы и сочетания.