Ardis Group візьме участь у гастрономічній виставці WorldFood GastroDays

Виставка відбудеться 26-27 березня 2024 року в Києві за адресою Броварський проспект, 15.

Компанія Ardis Group, як імпортер європейських сирів в Україні та виробник свіжих сирів під власним брендом Lel’, представить свою продукцію на виставці гастрономічних рішень WorldFood GastroDays.

Виставка відбудеться 26-27 березня 2024 року в Києві за адресою Броварський проспект, 15. Мета проєкту WorldFood GastroDays — об‘єднати в одному просторі глобальних виробників та імпортерів харчових продуктів, напоїв, сировини для приготування страв, а також — обладнання для закладів: кав'ярень, ресторанів, відділів кулінарії в ТЦ тощо.

Ardis Group в межах виставки презентує лінійку сирів з самого серця Італії від бренду Zanetti й різноманітні смаки найніжнішого крем-сиру від бренду Philadelphia. Приготує піцу двох видів з моцарелою власного виробництва від бренду Lel’ та проведе дегустацію, щоб кожен, хто відвідає гастро захід, зміг насолодитися смаком найтягучішої моцарели, яка ідеально доповнює будь-які готові страви.

Запрошуємо відвідати стенд Ardis Group для того, щоб:

познайомитися та дізнатися необхідну інформацію наживо з уст менеджерів;

отримати індивідуальні вигідні пропозиції, потиснути руки й зробити перший крок на шляху до плідної співпраці;

скуштувати піцу з моцарелою власного бренду Lel’ та закохатися в її неповторний сирний смак та тягучість.

Впродовж двох днів ви зануритися у гастрономічні процеси, освіжите рецептори новими смаками, знайдете рішення та можливості для розвитку вашого бізнесу, поповните список корисних контактів у сфері HoReCa та сервісів їжі формату Togo.

Придбати квиток та дізнатися більше інформації про виставку можна за посиланням https://gastrodays.com.ua/registration

Довідка. Ardis Group — українська структурована група компаній, що працює на ринку понад 25 років. Займається імпортом, виробництвом сирів та впроваджує сирні сервіси. Завдяки цій компанії, українці відкривають для себе нові сирні смаки й поєднання.