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Компания МХП внедряет профессию мясных сомелье для сети «Мясомаркет»
Мясные сомелье отличают ритейл МХП от других сетей и дают потребителю больше хорошего обслуживания. Это не просто продавцы, а консультанты по приготовлению пищи.
«Главная цель мясных сомелье – решить для покупателя большинство вопросов по поводу блюд на его столе и тем самым упростить и улучшить ему жизнь. Мясные сомелье в сети Мясомаркет – это специалисты с уникальными умениями. В первую очередь они знают покупателей, понимают их потребности и искренне хотят помочь. Кроме того, они хорошо разбираются в ассортименте в магазине, знают основные принципы приготовления блюд и комбинирование продуктов, потому как никто умеют позаботиться о вкусных завтраках, обедах и ужинах», – отмечает Андрей Булах, заместитель председателя правления МХП .
Что отличает мясного сомелье от продавцов? Мясные сомелье – неофициальные шеф-повара украинских семей. Они рекомендуют покупателю не просто продукт с полки, а блюдо, которое можно приготовить из продуктов в магазине. Мясной сомелье – это хороший знакомый гостя, знающий его вкусы, вкусы его семьи, семейные кулинарные традиции, и может предложить именно то, что нужно именно этому человеку. В компании планируют, что покупатели будут ходить за мясным сомелье между «Мясомаркетами» так, как они ходят за своим бьюти-мастером или врачом.
Мясные сомелье учатся в Школе мясного сомелье МХП. В 2023 году компания открыла специальный учебный «Мясомаркет», являющийся точной копией реального. Сейчас мясные сомелье проходят полный цикл подготовки – от теории к практике – в реальных условиях по специально разработанным программам. Обучение проходит за счет компании МХП.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Для мясных сомелье открыта возможность карьерного роста. Работник, начинающий со стажера, имеет все шансы стать не только старшим мясным сомелье, но и руководителем магазина. Или вообще вступить в должность шефа-сомелье или любую другую позицию в МХП. Такой пример уже есть – один из мясных сомелье из «Мясомаркета» в Киеве работает директором одного из направлений собственного ритейла МХП.