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Компанія МХП впроваджує професію м’ясних сомельє для мережі «М’ясомаркет»
Мʼясні сомельє відрізняють ритейл МХП від інших мереж і дають споживачеві більше, ніж гарне обслуговування. Це не просто продавці, а консультанти з приготування їжі.
«Головна мета м’ясних сомельє – вирішити для покупця більшість питань стосовно страв на його столі й тим самим спростити і покращити йому життя. М’ясні сомельє в мережі «М’ясомаркет» – це фахівці з унікальними вміннями. В першу чергу, вони знають покупців, розуміють їхні потреби і щиро хочуть допомогти. Крім того, вони добре розуміються на асортименті в магазині, знають основні принципи приготування страв і комбінування продуктів, тому як ніхто вміють подбати про смачні сніданки, обіди й вечері», – зазначає Андрій Булах, заступник голови правління МХП.
Що відрізняє м’ясного сомельє від продавців? М’ясні сомельє – неофіційні шеф-кухарі українських родин. Вони рекомендують покупцеві не просто продукт з полиці, а страву, яку можна приготувати з продуктів, наявних у магазині. М’ясний сомельє – це хороший знайомий гостя, який знає його смаки, смаки його родини, сімейні кулінарні традиції, й може запропонувати саме те, що потрібно конкретно цій людині. В компанії планують, що покупці ходитимуть за мʼясним сомельє між «М'ясомаркетами» так, як вони ходять за своїм бʼюті-майстром чи лікарем.
Мʼясні сомельє навчаються у Школі мʼясного сомельє МХП. У 2023 році компанія відкрила спеціальний навчальний «М'ясомаркет», який є точною копією реального. Зараз мʼясні сомельє проходять повний цикл підготовки – від теорії до практики – в реальних умовах за спеціально розробленими програмами. Навчання відбувається за рахунок компанії МХП.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Для мʼясних сомельє відкрита можливість карʼєрного зростання. Працівник, який починає зі стажера, має всі шанси стати не тільки старшим мʼясним сомельє, а й керівником магазину. Або й узагалі обійняти посаду шефа-сомельє чи будь-яку іншу позицію в МХП. Такий приклад уже є – одна з мʼясних сомельє із «М'ясомаркета» в Києві нині працює директоркою одного з напрямів власного ритейлу МХП.