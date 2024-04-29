Компанія МХП впроваджує професію м’ясних сомельє для мережі «М’ясомаркет» 

Мʼясні сомельє відрізняють ритейл МХП від інших мереж і дають споживачеві більше, ніж гарне обслуговування. Це не просто продавці, а консультанти з приготування їжі.

«Головна мета м’ясних сомельє – вирішити для покупця більшість питань стосовно страв на його столі й тим самим спростити і покращити йому життя. М’ясні сомельє в мережі «М’ясомаркет» – це фахівці з унікальними вміннями. В першу чергу, вони знають покупців, розуміють їхні потреби і щиро хочуть допомогти. Крім того, вони добре розуміються на асортименті в магазині, знають основні принципи приготування страв і комбінування продуктів, тому як ніхто вміють подбати про смачні сніданки, обіди й вечері», – зазначає Андрій Булах, заступник голови правління МХП.

Що відрізняє м’ясного сомельє від продавців? М’ясні сомельє – неофіційні шеф-кухарі українських родин. Вони рекомендують покупцеві не просто продукт з полиці, а страву, яку можна приготувати з продуктів, наявних у магазині. М’ясний сомельє – це хороший знайомий гостя, який знає його смаки, смаки його родини, сімейні кулінарні традиції, й може запропонувати саме те, що потрібно конкретно цій людині. В компанії планують, що покупці ходитимуть за мʼясним сомельє між «М'ясомаркетами» так, як вони ходять за своїм бʼюті-майстром чи лікарем.

Мʼясні сомельє навчаються у Школі мʼясного сомельє МХП. У 2023 році компанія відкрила спеціальний навчальний «М'ясомаркет», який є точною копією реального. Зараз мʼясні сомельє проходять повний цикл підготовки – від теорії до практики – в реальних умовах за спеціально розробленими програмами. Навчання відбувається за рахунок компанії МХП.

Для мʼясних сомельє відкрита можливість карʼєрного зростання. Працівник, який починає зі стажера, має всі шанси стати не тільки старшим мʼясним сомельє, а й керівником магазину. Або й узагалі обійняти посаду шефа-сомельє чи будь-яку іншу позицію в МХП. Такий приклад уже є – одна з мʼясних сомельє із «М'ясомаркета» в Києві нині працює директоркою одного з напрямів власного ритейлу МХП.