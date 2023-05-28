Новые ограничения на продажу табачной продукции могут привести к потере бюджета в 4 млрд грн в год, - эксперты

Парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике 22 мая поддержал внесение изменений в закон "О рекламе" (поправку №174), предусматривающий запрет на выкладку табачной продукции в местах розничной торговли. Представители бизнеса жестко раскритиковали инициативу парламентариев, отметив потенциальные большие потери как для отрасли, так и для бюджета.

Стоит отметить, что, по словам представителей ассоциации "Специализированная торговля", предложенная поправка была поддержана профильным комитетом ВР без консультаций с бизнес-сообществом.

По приблизительным подсчетам ассоциации, принятие законодательных изменений приведет к значительным потерям для торговой отрасли. Речь идет как о крупных торговых сетях, так и о малом и среднем бизнесе, то есть около 50 тысяч предприятий.

По оценкам экспертов, ассоциации предприниматели будут вынуждены закупить новое торговое оборудование, что приведет к расходам не менее 40 тыс. грн на одно торговое место.

В результате торговая отрасль может получить:

сокращение доходности на 2,5 млрд грн в год.

сокращение рабочих мест в целом по отрасли – на 130-150 тыс. человек.

Общие потери государственного и местных бюджетов могут составить около 3,9 млрд гривен в год.

В свою очередь, компании-члены Европейской бизнес ассоциации считают, что очередной запрет ускорит рост теневого рынка табачных изделий, который уже превышает 20% и лишает бюджет дозодов на уровне 22 млрд грн в год.

"Указанное законодательное изменение не сопровождается необходимыми экономическими расчетами и не предлагает механизмов, которые стимулировали бы развитие бизнеса и позволили компенсировать понесенные финансовые потери вследствие введения такого запрета. Также отсутствуют какие-либо меры, которые позволили бы компенсировать существенные потери поступлений в бюджеты всех уровней". из-за снижения уровня бизнес-деятельности", – подчеркнули в EBA.

Ассоциация ритейлеров Украине направила письмо председателю Верховной рады, председателю партии "Слуга народа" и руководству профильных комитетов, в котором предупреждает, что поправка №174 усложнит отслеживание налоговыми и правоохранительными органами "серых" точек реализации подакцизных товаров .

"Учитывая, что установление более жестких правил торговли, которые ограничивают реализацию и осуществляют дополнительную нагрузку на бизнес, будут способствовать выведению части рынка (особенно малый и средний бизнес) в нелегальную торговлю, будут способствовать увеличению расходов на организацию деятельности", - говорится в письме.

Также эксперты считают, что запрет на размещение товаров в местах их продажи приведет к закрытию торговых программ поддержки ассортимента. Дело в том, что подобные программы финансируются производителями и позволяют торговцам поддерживать минимальную рентабельность. Предложенные запреты могут привести к потере производителями интереса к таким программам, из-за чего предприятия лишатся около 1,6 млрд гривен в год.

Институт экономических исследований и политических консультаций доктора экономических наук Игоря Бураковского, который провел исследование экономического эффекта от предложенного запрета, пришел к выводу, что инициатива парламентариев недостаточно обоснована: не приведет к снижению уровня курения, приведя к росту теневого рынка.

Напомним, что 2 мая 2023 г. Верховной Радой в первом чтении был принят законопроект №9206, который вносит комплексные изменения в закон "О рекламе" в части аудиовизуальной рекламы.

Ко второму чтению группой народных депутатов, среди которых Владимир Вятрович, Ирина Констанкевич, Никита Потураев, Михаил Бондарь, Лада Булах, Владимир Крейденко, была зарегистрирована поправка №174, вводящая запрет на выкладку продукции табачной отрасли в местах розничной торговли.

Сторонники поправки заявляли о цели уменьшения количество "спонтанных" покупок табачных изделий, особенно среди молодежи.

Напомним, что 2 года назад Верховная рада уже рассматривала аналогичную поправку, но тогда она была признана экономически нецелесообразной. В частности, из-за того, что инициатива не соответствует профильному законодательству ЕС (Директива № 2014/40), которое Украина обязалась имплементировать.

Предложенные законодательные изменения скорее подражают практике РФ, Беларуси, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Хорватии.