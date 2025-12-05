Планы расширения и нехватка рук: как развиваются торговые сети в 2025 году

Новые магазины массово открываются в Киеве и западе страны, а лидерами по темпам роста сетей становятся минимаркеты у дома. В то же время e-commerce впервые демонстрирует спад по количеству покупателей, а у большого ритейла острая нехватка кадров.

По данным RAU, в первом полугодии 2025 года большинство новых FMCG-точек появились в столице и западе страны. Благодаря высокой платежеспособности и плотности населения в Киеве и области состоялось 37,4% открытий. Еще больше новых локаций (43,7%) пришлось на западные регионы, где относительно безопасно и растет количество ВПЛ. Центральные области собрали 16% новых магазинов, а на севере, юге и востоке динамика почти нулевая: 1,7% и до 0,6% соответственно.

Лидеры рынка

Первая десятка FMCG-ритейлеров Украины по количеству торговых точек в первом полугодии 2025 года такова: АТБ насчитывает 1278 магазинов (+26 новых, -3 закрытых). Fozzy Group ("Сильпо", "Фора", Fozzy Cash&Carry, Thrash!) открыла 27 точек и закрыла 10, доведя сеть до 831 магазина.

В перечень лидеров также вошли "Клевер Сторс" ("Сим23", "Сими") — 368 маркетов, в основном в западных областях. Благодаря активному росту компания в прошлом году обошла VolWest Group ("Наш Край", SPAR), которая теперь уступила даже сети "Мясомаркет" от МХП. Последняя насчитывает 273 точки, что на 8 больше VolWest, хотя обе за полгода закрыли больше магазинов, чем открыли.

Топ лидеров также дополняют:

столичная сеть "КОЛО - 246 магазинов;

"Файно Маркет" - 212 точек и активная экспансия за пределы Кировоградщины;

винницкая "Альянс Ритейл Групп" ("Домашний маркет", Osnova, Pro, Mashket) - 155 магазинов.

Новичком рейтинга стала сеть виномаркетов OKwine, которая работает в 27 городах страны и за полгода выросла на 6 точек (открыто 9, закрыто 3), вытеснив одесскую "Таврию В" (134 магазина).

Топ сетей по темпам роста в первом полугодии 2025 года выглядит иначе, ведь наиболее динамичными оказались работающие в формате у дома. Так, лидером по темпам открытий стали "Сим23" и "Сими": +18% сети (+56 магазинов). Как и в прошлом году, основной драйвер развития – новый формат "Сими", запущенный в декабре 2022-го, а именно convenience store с акцентом на food-to-go. Вторую позицию удерживает АТБ, открывший 26 новых точек и с учетом закрытий нарастивший сеть на 23 магазина.

На третьем месте киевский региональный проект "Ми Маркет" от литовского ритейлера Novus: +18 магазинов без закрытия. Также активно расширяется "Файно Маркет": +16 точек и выход в Киевскую и Винницкую области. Теперь сеть работает в семи регионах и пересекла отметку в 200 магазинов (212 к концу июня). Пятерку динамических лидеров замыкает Thrash! (Fozzy Group): за полгода +13 локаций при двух закрытиях.

Острая конкуренция наблюдается и в непродуктовом ритейле. "Уровень конкуренции в ритейле чрезвычайно высок. EVA утвердилась как лидер drogerie-сегмента Украины. Однако фактически мы конкурируем не только с drogerie-сетями, но и, например, с ритейлерами формата one dollar store, которые активно расширяют ассортимент доступной косметики и бытовой химии", - говорит Ольга Шевченко. По ее словам, на эти вызовы сеть отвечает не просто открытием новых магазинов, но и развитием форматов для новых ниш – элитный EVA BEAUTY, компактный EVA рядом.

"Также активно развиваем электронную коммерцию. Наша ближайшая цель – стать номером 1 в сегменте beauty e-commerce в Украине. При относительно благоприятных обстоятельствах рост сетей продолжится, потому что в бизнесе остановка означает не стабильность, а движение назад", - отмечает Ольга Шевченко.

Потребитель в стрессе

Украинцы уже несколько лет живут в состоянии хронического стресса. По данным исследовательской компании Gradus Research, примерно 90% говорят о высоком или очень высоком уровне напряжения, влияющем на потребительское поведение. Этот показатель почти не меняется от пика пандемии COVID-19 до полномасштабного вторжения.

Заметно снижается значимость бренда. Если в конце 2022 года более половины покупателей внимательно следили за марками, то в марте 2025-го 44% заявили, что не учитывают бренд. В то же время, 50% остаются верными любимым маркам, а доля тех, кто готов пробовать новые, выросла с 34% до 39%, в том числе среди поколения Z. Аналитики добавили, что в небольших городах бренд весит меньше, чем в городах-миллионниках.

Цена товара для потребителя становится ключевой. Две трети украинцев стабильно выбирают более дешевые бренды, хотя заметно возросла и доля покупающих более дорогие товары, особенно среди 18-44-летних. Поколения Z и Y более гибко комбинируют дешевые и премиальные варианты, тогда как старшие остаются поклонниками бюджетных. Среди других тенденций можно выделить рост спроса на украинские товары. Так, за три года доля потребителей, сознательно выбирающих made in Ukraine, увеличилась с 69% до 74%.

В то же время, опрошенные украинцы всех поколений отмечают рост расходов на продукты, коммуналку и лекарства. Молодежь традиционно больше тратит на одежду, косметику и развлечения, тогда как старшие больше всего ощущают давление платежей за коммунальные услуги и медикаменты. Всех объединяет желание экономить на одежде и обуви, о чем заявили 44% респондентов.

Рынок e-commerce замедляется

В 2025-м украинский e-commerce ожидает рост доходов на 11% год к году, а онлайн-продажи в 2024-м выросли на 25%, до 239 млрд грн, говорят аналитики Promodo. В разрезе по сегментам товаров:

Электроника. Доход вырос на 29% в гривнах (23% в долларах) за счет +19% покупок и +7% конверсии, несмотря на неизменный средний чек и стоимость клика. Продукты и алкоголь. +45% дохода в гривнах (+37% в долларах), +36% покупок, +25% трафика. Средний чек поднялся всего на 6%, но конверсия выросла на 10%. Стоимость клика снизилась на 7%. Зоотовары. +48% дохода в гривнах (+40% в долларах) благодаря +34% покупок и +19% среднего чека. Конверсия выросла на 50% при падении трафика на 9%. Одежда и обувь. Доход просел на 2% в гривнах (-7% в долларах) из-за -12% покупок. Средний чек вырос на 20% по долларам, но конверсия упала на 10%. Клик подорожал на 25%, без роста рекламных бюджетов. Аптеки. +23% дохода в гривнах (+17% в долларах), средний чек +41% в гривнах (+34% в долларах). Покупок +13%, конверсия –4%. Рекламные бюджеты +12%, стоимость клика +53% из-за перераспределения медийных расходов в перформансе после новых ограничений на рекламу. Ювелирные изделия. Доход за первое полугодие 2025 г. вырос на 49% в гривнах (+41% в долларах). Продаж стало на 18% больше, но средний чек поднялся на 25% (+18% в долларах), что и дало основной прирост. Автотовары. Доход +15% в гривнах (+9% в долларах) при росте покупок всего на 1%. Средний чек +12% в гривнах (+6% в долларах).

В Украине рынок испытывает уменьшение спроса из-за сокращения количества покупателей, слабости гривны и чувствительности потребителей к цене. Основной доход ритейлерам дают постоянные клиенты, поэтому ключом развития есть содержание и персонализированные программы лояльности. Мобильный трафик растет: 60% покупок с телефона, у крупных ритейлеров 25% заказов из приложений. Трафик с AI-агентов за полугодие +450%, но это всего 0,1%, поэтому SEO и PR остаются приоритетом для компаний. В то же время, по данным Euromonitor International, в 2025 году мировую розничную торговлю меняют два ключевых тренда: стремительный рост дискаунтеров, опережающих рынок на фоне экономической нестабильности, а также превращение соцсетей в самостоятельные торговые каналы, повлекшее революцию в e-commerce.

Кадровый кризис тормозит ритейл

Все чаще бизнес говорит о сложности поиска квалифицированных кадров, но боевые действия продолжаются, а с ними мобилизация и отток специалистов за границу, что затрудняет поиск работников. По словам заместителя министра экономики Украины Татьяны Бережной, в 2024 году уровень безработицы составил 14,2%. По прогнозам, в 2026 он снизится до 10,6%. Потребность в работниках к 2030 году составит 4,5 млн. человек (по расчетам Министерства экономики для ежегодного роста ВВП на 7%). По оценкам экспертов, эта цифра может составить 5 млн человек.

Ритейлеры пытаются адаптироваться к текущим условиям, внедряя разные программы для привлечения, развития, переквалификации и удержания специалистов. Некоторые сети начали нанимать на работу несовершеннолетних, а женщин привлекают на должности водитель, поскольку эта профессия является одной из самых дефицитных.

Недавнее решение правительства разрешить мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу может усилить отток кадров. Бизнес бьет тревогу, ведь, по данным платформы по трудоустройству Work.ua, 37% работодателей столкнулись с увольнениями мужчин в возрасте 18-22 лет после решения Кабмина в августе 2025 года.

Работодатели опасаются, что вместе с мужчинами за границу уедут матери, жены и сестры.

Отраслевые лидеры

Корпорация "АТБ"

Год основания: 1993

Корпорация АТБ – это объединение успешных предприятий, флагманом среди которых является компания "АТБ-Маркет". Партнерами АТБ есть известные украинские производители продуктов, благотворительные фонды, IT-компании, банки и т.д. АТБ много лет является абсолютным лидером отрасли ритейла по товарообороту, объемам уплаченных налогов, географией присутствия, численностью сотрудников, динамикой развития. В первом полугодии 2025 г. товарооборот АТБ составил 139,4 млрд. грн., что на 19,8% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. В 2025 году АТБ вошла в "Клуб белого бизнеса", уплатив только в течение первого полугодия 18,02 млрд грн налогов и сборов. Рост по сравнению с первыми 6 месяцами прошлого года составил 35,9%. АТБ является примером устойчивого патриотического бизнеса, надежного партнера, благотворителя и поставщика новых продуктов населению. В этом году преодолена историческая отметка в миллиард посещений покупателями магазинов АТБ в год.

Fozzy Group

Год основания: 1997

Fozzy Group – одна из крупнейших торгово-промышленных групп Украины и ключевой игрок продуктовой розничной торговли. В ее портфеле более 800 торговых точек, среди которых супермаркеты "Сильпо", гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины "Фора", "Thrash!Траш!". В сентябре этого года компания официально открыла первый магазин на территории Польши. Пилотный проект реализован в партнерстве с местной сетью Carrefour в Познани. Группа привлекает стартапы для развития омниканального опыта, расширения сети и роста доставки LOKO, уже работающей в десятках городов страны. Компания является лидером в отраслях собственного производства продуктов, логистики, ресторанного бизнеса и т.д.

NOVUS

Год основания: 2008

NOVUS – одна из ведущих сетей продуктовой розничной торговли Украины со 100% литовским капиталом. Компания стабильно входит в рейтинг крупнейших налогоплательщиков страны. Сеть активно развивает мультиформатную модель: супермаркеты NOVUS, магазины формата возле дома Ми Маркет и стремительно растущие в Киеве и пригороде дискаунтеры Хапайка. За I полугодие 2025 г. открыто 18 новых торговых точек — и ни одна не закрыта. Компания инвестирует в собственную логистику, производство, энергонезависимость, цифровые сервисы, развивает бренд собственного производства "Мастера вкуса", а также внедряет автоматизацию процессов. NOVUS поддерживает украинских производителей – 98% продукции собственных торговых марок изготовлено в Украине.

VolWest Group

Год основания: 1992

VolWest Group — украинская инвестиционно-торговая корпорация с более чем 30-летним опытом, активная на рынке розничной торговли под брендом SPAR и "Наш Край" по франчайзинговой схеме и является крупнейшим ритейлером такого типа. Стратегия компании включает в себя социальную ответственность и баланс между коммерческими целями и удовлетворением социально-экономических и экологических потребностей регионов. Кроме того, в этом году корпорация объявила о запуске амбициозной программы стажировки "Академия талантов". Инициатива призвана дать возможность построить успешную карьеру молодым специалистам с опытом работы 1-3 года, без опыта, а также студентам 3-6 курсов.

Эпицентр К

Год основания: 2003

Эпицентр К – национальная сеть торговых центров Украины, специализирующаяся на сегменте строительства, ремонта, домашнего интерьера, товаров для дома и т.д. В 2025 году компания открыла новые ТРЦ, в том числе новый семейный парк развлечений Epiland, а также планирует строительство новых. Компания «Эпицентр Дженерейшн», принадлежащая Александру и Галине Герегам, в январе 2025 впервые начала трансграничную торговлю электроэнергией. А в городе Городок Хмельницкой области на территории крупнейшего индустриального парка Украины "Подолье-Городок" приступили к строительству первых двух предприятий. В рамках проекта построят четыре агроперерабатывающих завода и две электростанции. Кроме того, компания планирует расширить земельный банк.

Фокстрот

Год основания: 1994

"Фокстрот" - одна из ведущих сетей Украины по продаже электроники и бытовой техники. В 2025 году компания активно усиливает цифровую трансформацию: за первое полугодие онлайн-продажи выросли на 52%, товарооборот — почти на 20%. В I квартале 2025-го размер налогов, уплаченных компанией, составил 235 млн грн (+13,5% к аналогичному периоду 2024-го). Компания инвестировала в энергонезависимость: в октябре 2025 года сообщила о закупке и установке оборудования резервного электропитания на 5,565 млн грн, что сделало все магазины сети энергонезависимыми. Благодаря этим инициативам "Фокстрот" усиливает свою позицию лидера рынка электронной электроники и бытовой техники в Украине.

EVA

Год основания: 2002

EVA – крупнейшая украинская сеть сегмента drogerie. В I полугодии 2025 года чистый доход компании составил 14,8 млрд грн (+19% к аналогичному периоду прошлого года), чистая прибыль – 548 млн грн, а сумма налоговых платежей – примерно 2,5 млрд грн. За этот период компания инвестировала 800 млн. грн. в развитие сети, модернизацию и ребрендинг, в частности, приобрела логистический комплекс в Броварах. Компания продолжает развивать элитный формат EVA BEAUTY и интернет-магазин EVA.UA. По итогам 9 месяцев 2025 года доля e-commerce по выручке сети составляет более 15%. С начала полномасштабной войны сеть вместе с партнерами реализовала 29 проектов корпоративной социальной ответственности, привлекая к ним 7 млн участников, направила около 123 млн грн на гуманитарные инициативы.

BROCARD Украина

Год основания: 1997

BROCARD – самая большая в стране парфюмерно-косметическая сеть в сегменте luxury. Имеет 67 магазинов в 22 городах, 2,5 млн. постоянных клиентов. В ассортименте – 530+ премиальных брендов. BROCARD активно инвестирует в технологии, цифровые решения, персонализацию сервиса. В 2025 году открыл концептуальный магазин Beauty Garden в ТРЦ Respublika Park – простор красоты в формате "сада" площадью 1700 м², два бутика авторской парфюмерии BROCARD Niche Bar в Киеве, запустил электронный подарочный сертификат eCard.

Аврора

Год основания: 2011

"Аврора" - крупнейшая украинская сеть форматов one-dollar store. В I полугодии 2025 года выручка составила 21,6 млрд грн, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Компания инвестирует в 2025 году 3,2 млрд грн, в том числе 1,3 млрд грн – в восстановление разрушенного логистического центра WestGate. За I полугодие открыто 145 новых магазинов, а команда превысила 16 тыс. работников. Доля украинских товаров в ассортименте выросла с 46% до 50%. "Аврора" укрепляет лидерские позиции в сегменте value-форматов, одновременно создавая значительное количество рабочих мест и наращивая инвестиции в Украине, а также активно выходит на иностранные рынки.

ЦУМ Киев

Год основания: 1939

ЦУМ Киев – центральный универмаг столицы и флагман украинского fashion-ритейла. Открыт в 1939 году, он совмещает историческую архитектуру с современным торговым пространством европейского уровня. После масштабной реконструкции в 2016 году ЦУМ стал ключевой локацией для шопинга, культуры и досуга. В прямом управлении универмага — около 400 международных брендов собственной закупки, более 300 украинских и более 1000 брендов-арендаторов. Более 500 брендов представлены на онлайн-маркетплейсе tsum.ua. ЦУМ поддерживает локальные производители и социальные инициативы, развивает цифровые сервисы и совершенствует клиентский опыт. В 2025 году компания уплатила 285 млн. грн налогов и сборов, а база клиентов выросла на 45 тыс. человек.