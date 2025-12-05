Плани розширення й нестача рук: як розвиваються торговельні мережі у 2025-му

Нові магазини масово відкриваються у Києві та на заході країни, а лідерами за темпами зростання мереж стають мінімаркети біля дому. Водночас e-commerce вперше демонструє спад за кількістю покупців, а у великого ритейлу гострий брак кадрів.

За даними RAU, у першому півріччі 2025 року більшість нових FMCG-точок з’явилися у столиці та на заході країни. Завдяки високій платоспроможності та щільності населення у Києві та області відбулося 37,4% відкриттів. Ще більше нових локацій (43,7%) припало на західні регіони, де відносно безпечно та зростає кількість ВПО. Центральні області зібрали 16% нових магазинів, а на півночі, півдні та сході динаміка майже нульова: 1,7% і по 0,6% відповідно.

Лідери ринку

Перша десятка FMCG-ритейлерів України за кількістю торгових точок у першому півріччі 2025-го така: АТБ налічує 1278 магазинів (+26 нових, -3 закритих). Fozzy Group ("Сільпо", "Фора", Fozzy Cash&Carry, Thrash!) відкрила 27 точок і закрила 10, довівши мережу до 831 магазину.

До переліку лідерів також увійшли "Клевер Сторс" ("Сім23", "Сімі") — 368 маркетів, здебільшого у західних областях. Завдяки активному зростанню компанія торік обійшла VolWest Group ("Наш Край", SPAR), яка тепер поступилась навіть мережі "М’ясомаркет" від МХП. Остання налічує 273 точки, що на 8 більше за VolWest, хоча обидві за пів року закрили більше магазинів, ніж відкрили.

Топ лідерів також доповнюють:

столична мережа "КОЛО" — 246 магазинів;

"Файно Маркет" — 212 точок й активна експансія за межі Кіровоградщини;

вінницька "Альянс Рітейл Груп" ("Домашній маркет", Osnova, Pro, Mashket) — 155 магазинів.

Новачком рейтингу стала мережа виномаркетів OKwine, яка працює у 27 містах країни й за пів року зросла на 6 точок (відкрито 9, закрито 3), витіснивши одеську "Таврію В" (134 магазини).

Топ мереж за темпами зростання у першому півріччі 2025 року виглядає інакше, адже найбільш динамічними виявилися ті, що працюють у форматі «біля дому». Так, лідер за темпами відкриттів стали "Сім23" та "Сімі": +18% мережі (+56 магазинів). Як і торік, основний драйвер розвитку — новий формат "Сімі", запущений у грудні 2022-го, а саме convenience store з акцентом на food-to-go. Другу позицію утримує АТБ, що відкрив 26 нових точок і з урахуванням закриттів наростив мережу на 23 магазини.

На третьому місці київський регіональний проєкт "Мі Маркет" від литовського ритейлера Novus: +18 магазинів без жодного закриття. Також активно розширюється "Файно Маркет": +16 точок та вихід у Київську й Вінницьку області. Тепер мережа працює у семи регіонах і перетнула позначку у 200 магазинів (212 на кінець червня). П’ятірку динамічних лідерів замикає Thrash! (Fozzy Group): за пів року +13 локацій при двох закриттях.

Гостра конкуренція спостерігається й у непродуктовому ритейлі. "Рівень конкуренції у ритейлі надзвичайно високий. EVA утвердилась як лідер drogerie-сегменту України. Однак фактично ми конкуруємо не лише з drogerie-мережами, а й, наприклад, з ритейлерами формату one dollar store, які активно розширюють асортимент доступної косметики та побутової хімії", - говорить Ольга Шевченко, виконавча директорка мережі магазинів EVA та EVA.UA. За її словами, на ці виклики мережа відповідає не просто відкриттям нових магазинів, а й розвитком форматів для нових ніш – елітний EVA BEAUTY, компактний EVA поруч.

"Також активно розвиваємо електронну комерцію. Наша найближча ціль – стати номером 1 в сегменті beauty e-commerce в Україні. За умови відносно сприятливих обставин зростання мереж продовжиться, бо в бізнесі зупинка означає не стабільність, а рух назад", - зазначає Ольга Шевченко.

Споживач у стресі

Українці вже кілька років живуть у стані хронічного стресу. За даними дослідницької компанії Gradus Research, приблизно 90% кажуть про високий або дуже високий рівень напруги, що впливає на споживчу поведінку. Цей показник майже не змінюється від піку пандемії COVID-19 до повномасштабного вторгнення.

Помітно знижується значущість бренду. Якщо наприкінці 2022 року понад половина покупців уважно стежила за марками, то у березні 2025-го 44% заявили, що не зважають на бренд. Водночас 50% лишаються вірними улюбленим маркам, а частка тих, хто готовий пробувати нові, зросла з 34% до 39%, зокрема серед покоління Z. Аналітики додали, що у невеликих містах бренд важить менше, ніж у містах-мільйонниках.

Ціна товару для споживача стає ключовою. Дві третини українців стабільно обирають дешевші бренди, хоча помітно зросла й частка тих, хто купує дорожчі товари, особливо серед 18-44-річних. Покоління Z та Y гнучкіше комбінують дешеві й преміальні варіанти, тоді як старші залишаються прихильниками бюджетних. Серед інших тенденцій також можна виділити зростання попиту на українські товари. Так, за три роки частка споживачів, які свідомо обирають "made in Ukraine", збільшилася з 69% до 74%.

Водночас опитані українці всіх поколінь відзначають зростання витрат на продукти, комуналку та ліки. Молодь традиційно більше витрачає на одяг, косметику й розваги, тоді як старші найбільше відчувають тиск платежів за комунальні послуги та медикаменти. Всіх об’єднує бажання заощаджувати на одязі та взутті, про що заявили 44% респондентів.

Ринок e-commerce сповільнюється

У 2025-му на український e-commerce очікує зростання доходів на 11% рік до року, а онлайн-продажі у 2024-му зросли на 25%, до 239 млрд грн, кажуть аналітики Promodo. У розрізі за сегментами товарів:

Електроніка. Дохід зріс на 29% у гривнях (23% у доларах) за рахунок +19% покупок і +7% конверсії, попри майже незмінний середній чек і вартість кліку. Продукти та алкоголь. +45% доходу в гривнях (+37% у доларах), +36% покупок, +25% трафіку. Середній чек піднявся лише на 6%, але конверсія зросла на 10%. Вартість кліку знизилася на 7%. Зоотовари. +48% доходу у гривнях (+40% у доларах) завдяки +34% покупок і +19% середнього чека. Конверсія зросла на 50% при падінні трафіку на 9%. Одяг та взуття. Дохід просів на 2% у гривнях (-7% у доларах) через -12% покупок. Середній чек зріс на 20% у доларах, але конверсія впала на 10%. Клік подорожчав на 25% без зростання рекламних бюджетів. Аптеки. +23% доходу в гривнях (+17% у доларах), середній чек +41% у гривнях (+34% у доларах). Покупок +13%, конверсія -4%. Рекламні бюджети +12%, вартість кліку +53% через перерозподіл медійних витрат у перформанс після нових обмежень на рекламу. Ювелірні вироби. Дохід за перше півріччя 2025 зріс на 49% у гривнях (+41% у доларах). Продажів стало на 18% більше, але середній чек піднявся на 25% (+18% у доларах), що і дало основний приріст. Автотовари. Дохід +15% у гривнях (+9% у доларах) при зростанні покупок лише на 1%. Середній чек +12% у гривнях (+6% у доларах).

В Україні ринок відчуває зменшення попиту через скорочення кількості покупців, слабкість гривні та чутливість споживачів до ціни. Основний дохід ритейлерам дають постійні клієнти, тому ключем розвитку є утримання та персоналізовані програми лояльності. Мобільний трафік зростає: 60% покупок із телефону, у великих ритейлерів 25% замовлень — із застосунків. Трафік з AI-агентів за півріччя +450%, але це лише 0,1%, тож SEO та PR залишаються пріоритетом для компаній. Водночас, за даними Euromonitor International, у 2025 році світову роздрібну торгівлю змінюють два ключові тренди: стрімке зростання дискаунтерів, які випереджають ринок на тлі економічної нестабільності, а також перетворення соцмереж на самостійні торгові канали, що спричинило революцію в e-commerce.

Кадрова криза гальмує ритейл

Дедалі частіше бізнес говорить про складність пошуку кваліфікованих кадрів, але бойові дії тривають, а з ними мобілізація та відтік фахівців за кордон, що ускладнює пошук працівників. За словами заступниці міністра економіки України Тетяни Бережної, у 2024 році рівень безробіття становив 14,2%. За прогнозами, у 2026-му він знизиться до 10,6%. Потреба у працівниках до 2030 року становитиме 4,5 млн осіб (за розрахунками Міністерства економіки для щорічного зростання ВВП на 7%). За оцінками експертів, ця цифра може сягнути 5 млн осіб.

Ритейлери намагаються адаптуватися до поточних умов, впроваджуючи різні програми для залучення, розвитку, перекваліфікації та утримання фахівців. Деякі мережі почали наймати на роботу неповнолітніх, а жінок залучають на посади водійок, оскільки наразі ця професія є однією з найбільш дефіцитних.

Нещодавнє рішення уряду дозволити чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон може посилити відтік кадрів. Бізнес б’є на сполох, адже, за даними платформи з працевлаштування Work.ua, 37% роботодавців зіткнулися зі звільненнями чоловіків віком 18-22 роки після рішення Кабміну у серпні 2025 року.

Роботодавці побоюються, що разом із чоловіками за кордон виїдуть матері, дружини та сестри.

Галузеві лідери

Корпорація "АТБ"

Рік заснування: 1993

Корпорація АТБ — це об'єднання успішних підприємств, флагманом серед яких є компанія "АТБ-Маркет". Партнерами АТБ є відомі українські виробники продуктів, благодійні фонди, IT-компанії, банки тощо. АТБ багато років поспіль є абсолютним лідером галузі ритейлу за товарообігом, обсягами сплачених податків, географією присутності, чисельністю співробітників, динамікою розвитку. У першому півріччі 2025 р. товарообіг АТБ склав 139,4 млрд грн, що на 19,8% перевищило показники аналогічного періоду минулого року. 2025 року АТБ увійшла до "Клубу білого бізнесу", сплативши тільки протягом першого півріччя 18,02 млрд грн податків та зборів. Зростання у порівнянні з першими 6 місяцями минулого року склало 35,9% . АТБ є прикладом стійкого патріотичного бізнесу, надійного партнера, благодійника та постачальника свіжих продуктів населенню. Цьогоріч подолано історичну відмітку у мільярд відвідувань покупцями магазинів АТБ на рік.

Fozzy Group

Рік заснування: 1997

Fozzy Group — одна з найбільших торговельно-промислових груп України і ключовий гравець продуктової роздрібної торгівлі. У її портфелі понад 800 торговельних точок, серед яких супермаркети "Сільпо", гіпермаркети Fozzy Cash & Carry, магазини "Фора", "Thrash!Траш!". У вересні поточного року компанія офіційно відкрила перший магазин на території Польщі. Пілотний проєкт реалізовано у партнерстві з місцевою мережею Carrefour у Познані. Група залучає стартапи для розвитку омніканального досвіду, розширення мережі та зростання доставки LOKO, яка працює вже у десятках міст країни. Компанія є лідером у галузях власного виробництва продуктів, логістики, ресторанного бізнесу тощо.

NOVUS

Рік заснування: 2008

NOVUS — одна з провідних мереж продуктової роздрібної торгівлі України зі 100% литовським капіталом. Компанія стабільно входить до рейтингу найбільших платників податків країни. Мережа активно розвиває мультиформатну модель: супермаркети NOVUS, магазини формату біля дому Мі Маркет та дискаунтери Хапайка, що стрімко зростають у Києві та передмісті. За І півріччя 2025 р. відкрито 18 нових торговельних точок — і жодної не закрито. Компанія інвестує у власну логістику, виробництво, енергонезалежність, цифрові сервіси, розвиває бренд власного виробництва "Майстри смаку", а також впроваджує автоматизацію процесів. NOVUS підтримує українських виробників — 98% продукції власних торгових марок виготовлено в Україні.

VolWest Group

Рік заснування: 1992

VolWest Group — українська інвестиційно-торговельна корпорація із понад 30-річним досвідом, активна на ринку роздрібної торгівлі під брендом SPAR та "Наш Край" за франчайзинговою схемою і є найбільшим ритейлером такого типу. Стратегія компанії включає соціальну відповідальність та баланс між комерційними цілями та задоволенням соціально-економічних та екологічних потреб регіонів. Крім того, цього року у корпорації оголосили про запуск амбітної програми стажування "Академія талантів". Ініціатива покликана дати можливість побудувати успішну кар’єру молодим спеціалістам з досвідом роботи 1-3 роки, без досвіду, а також студентам 3-6 курсів.

Епіцентр К

Рік заснування: 2003

Епіцентр К — національна мережа торговельних центрів України, що спеціалізується на сегменті будівництва, ремонту, домашнього інтер’єру, товарів для дому тощо. У 2025 році компанія відкрила нові ТРЦ, зокрема новий сімейний парк розваг Epiland, а також планує будівництво нових. Компанія «Епіцентр Дженерейшн», що належить Олександру та Галині Герегам, у січні 2025 року вперше розпочала транскордонну торгівлю електроенергією. А у місті Городок Хмельницької області на території найбільшого індустріального парку України "Поділля-Городок" розпочали будівництво перших двох підприємств. У межах проєкту побудують чотири агропереробні заводи та дві електростанції. Крім того, компанія планує розширення земельного банку.

Фокстрот

Рік заснування: 1994

"Фокстрот" — одна з провідних мереж України з продажу електроніки та побутової техніки. У 2025 році компанія активно підсилює цифрову трансформацію: за перше пів- річчя онлайн-продажі зросли на 52%, товарообіг — на майже 20%. У І кварталі 2025-го розмір податків, сплачених компанією, сягнув 235 млн грн (+13,5 % до аналогічного періоду 2024-го). Компанія інвестувала в енергонезалежність: у жовтні 2025 року повідомила про закупівлю і встановлення обладнання резервного електроживлення на 5,565 млн грн, що зробило всі магазини мережі енергонезалежними. Завдяки цим ініціативам "Фокстрот" підсилює свою позицію омніканального лідера ринку електроніки та побутової техніки в Україні.

EVA

Рік заснування: 2002

EVA — найбільша українська мережа сегменту drogerie. У І півріччі 2025 року чистий дохід компанії становив 14,8 млрд грн (+19% до аналогічного періоду минулого року), чистий прибуток — 548 млн грн, а сума податкових платежів — приблизно 2,5 млрд грн. За цей період компанія інвестувала 800 млн грн у розвиток мережі, модернізацію й ребрендинг, зокрема, придбала логістичний комплекс у Броварах. Компанія продовжує розвивати елітний формат EVA BEAUTY та інтернет-магазин EVA.UA. За підсумками 9 місяців 2025 року частка e-commerce у виторгу мережі складає понад 15%. З початку повномасштабної війни мережа разом із партнерами реалізувала 29 проєктів корпоративної соціальної відповідальності, залучивши до них 7 млн учасників, спрямувала близько 123 млн грн на гуманітарні ініціативи.

BROCARD Україна

Рік заснування: 1997

BROCARD – найбільша в країні парфумерно-косметична мережа в сегменті luxury. Має 67 магазинів у 22 містах, 2,5 млн постійних клієнтів. В асортименті – 530+ преміальних брендів. BROCARD активно інвестує у технології, цифрові рішення, персоналізацію сервісу. У 2025 році відкрив концептуальний магазин Beauty Garden у ТРЦ Respublika Park – простір краси у форматі "саду" площею 1700 м², два бутики авторської парфумерії BROCARD Niche Bar у Києві, запустив електронний подарунковий сертифікат eCard.

Аврора

Рік заснування: 2011

"Аврора" — найбільша українська мережа форматів one-dollar store. У І півріччі 2025 року виторг становив 21,6 млрд грн, що на 27,8% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Компанія інвестує у 2025 році 3,2 млрд грн, зокрема 1,3 млрд грн — у відновлення зруйнованого логістичного центру WestGate. За І півріччя відкрито 145 нових магазинів, а команда перевищила 16 тис. працівників. Частка українських товарів в асортименті зросла з 46% до 50%. Тож "Аврора" зміцнює лідерські позиції у сегменті value-форматів, одночасно створюючи значну кількість робочих місць і нарощуючи інвестиції в Україні, а також активно виходить на іноземні ринки.

ЦУМ Київ

Рік заснування: 1939

ЦУМ Київ — центральний універмаг столиці та флагман українського fashion-ритейлу. Відкритий у 1939 році, він поєднує історичну архітектуру з сучасним торговельним простором європейського рівня. Після масштабної реконструкції у 2016 році ЦУМ став ключовою локацією для шопінгу, культури й дозвілля. У прямому управлінні універмагу — приблизно 400 міжнародних брендів власної закупівлі, понад 300 українських і більш ніж 1000 брендів-орендарів. Понад 500 брендів представлені на онлайн-маркетплейсі tsum.ua. ЦУМ підтримує локальних виробників і соціальні ініціативи, розвиває цифрові сервіси та вдосконалює клієнтський досвід. У 2025 році компанія сплатила 285 млн грн податків і зборів, а база клієнтів зросла на 45 тис. осіб.